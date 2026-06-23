Hoymiles представляет серию HiBattery 4020 на мероприятии The Unbreakable Night в Мюнхене

МЮНХЕН, 23 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- 22 июня в Мюнхене компания Hoymiles успешно провела глобальное мероприятие по запуску подключаемого домашнего аккумулятора HiBattery 4020 X. Мероприятие под названием The Unbreakable Night отметило прорыв серии в области экстремальной безопасности и надежности, укрепив при этом прочные стратегические партнерские отношения с более чем 180 европейскими лидерами отрасли, дистрибьюторами и ключевыми заинтересованными сторонами.

Серия HiBattery 4020 — абсолютная безопасность и душевное спокойствие

Hoymiles held a launch event for its new HiBattery 4020 X plug-in home battery in Munich Dr. Yang Bo, CEO of Hoymiles, delivered the opening speech at the HiBattery 4020 X launch event

Основываясь на давней приверженности Hoymiles подключаемым системам накопления энергии, серия HiBattery 4020 представляет собой интеллектуальное домашнее хранилище энергии.

HiBattery 4020 X — первая гибридная модель Hoymiles, которая подключается непосредственно к фотоэлектрическим модулям. Она поддерживает PV вход мощностью до 4 000 Вт через 4 независимых канала MPPT, что идеально подходит для установки на крышах и балконах сложной конструкции.

первая гибридная модель Hoymiles, которая подключается непосредственно к фотоэлектрическим модулям. Она поддерживает PV вход мощностью до 4 000 Вт через 4 независимых канала MPPT, что идеально подходит для установки на крышах и балконах сложной конструкции. HiBattery 4020 AC — решение с переменным током, которое легко встраивается в существующие солнечные системы, чтобы мгновенно добавить дополнительные возможности хранения.

Что отличает HiBattery 4020:

Непревзойденная производительность — штабелируемые, бескабельные модули для легкого увеличения объема энергии с 4 кВтч до 16 кВтч с высокой эффективностью 96,5 % постоянного/переменного тока для питания основных бытовых приборов.

— штабелируемые, бескабельные модули для легкого увеличения объема энергии с 4 кВтч до 16 кВтч с высокой эффективностью 96,5 % постоянного/переменного тока для питания основных бытовых приборов. Непревзойденная безопасность — автомобильные элементы LiFePO4, многослойная BMS, аэрозольное пожаротушение и защита IP66 для максимальной надежности в любых условиях.

— автомобильные элементы LiFePO4, многослойная BMS, аэрозольное пожаротушение и защита IP66 для максимальной надежности в любых условиях. Непревзойденный интеллект — усовершенствованная система на базе искусственного интеллекта, которая оптимизирует потребление энергии на основе динамических тарифов и обеспечивает прозрачность затрат в режиме реального времени через панель управления Energy Ledger.

В ходе мероприятия серия HiBattery 4020 получила престижную награду EUPD Innovation Award. Маркус А.В. Хёнер (Markus A.W Hoehner), генеральный директор EUPD Research, вручил награду, отметив исключительную безопасность продукта и инновационный подход компании.

Нерушимые партнерские отношения — строим будущее вместе

В мероприятии приняли участие более 180 гостей, в том числе ведущие европейские дистрибьюторы, ключевые партнеры, лидеры отрасли и СМИ. Такие партнеры, как Tepto и Elektramat, присоединились к совместным сессиям, выразив твердую уверенность в серии HiBattery 4020. В завершение вечера был дан старт «Нерушимому альянсу», посвященному партнерству с 25 ключевыми европейскими клиентами и укреплению приверженности Hoymiles к долгосрочному общему успеху.

Д-р Ян Бо (Dr. Yang Bo), генеральный директор Hoymiles, заявил: «Серия HiBattery 4020 знаменует собой важный шаг от лидирующего положения микроинверторов к полнофункциональным решениям в области домашней энергетики. Мы стремимся поставлять безопасные, надежные продукты, которые приносят реальное душевное спокойствие европейским домохозяйствам».

Гай Ронг (Guy Rong), вице-президент Hoymiles, добавил: «С запуском серии HiBattery 4020 мы создали полную и надежную энергетическую экосистему для домовладельцев».

По мере того, как Европа движется к более децентрализованному энергетическому будущему, Hoymiles остается приверженной безопасным и надежным решениям для хранения солнечной энергии, что соответствует духу «The Unbreakable Night».

HiBattery 4020 X — https://www.hoymiles.com/hibattery-4020-x.html

HiBattery 4020 AC: https://www.hoymiles.com/hibattery-4020-ac.html

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