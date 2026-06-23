Hoymiles představila řadu HiBattery 4020 na akci The Unbreakable Night v Mnichově
News provided byHoymiles Power Electronics Inc.
Jun 23, 2026, 05:53 ET
MNICHOV, 23. června 2026 /PRNewswire/ – Společnost Hoymiles uspořádala 22. června v Mnichově úspěšnou globální prezentační akci své domácí dobíjecí baterie HiBattery 4020 X. Akce s názvem The Unbreakable Night vyzdvihla průlomový pokrok této řady, co se týče extrémní bezpečnosti a spolehlivosti, a zároveň posílila pevná strategická partnerství s více než 180 evropskými lídry v oboru, distributory a klíčovými zainteresovanými stranami.
Řada HiBattery 4020: Naprostá bezpečnost a klid v duši
Coby výsledek dlouholetého úsilí společnosti Hoymiles v oblasti připojitelných systémů pro ukládání energie představuje řada HiBattery 4020 inteligentní řešení pro ukládání energie v domácnostech.
- HiBattery 4020 X: První hybridní model společnosti Hoymiles, který se připojuje přímo k fotovoltaickým modulům. Podporuje fotovoltaický vstup až do 4 000 W prostřednictvím 4 nezávislých kanálů MPPT – ideální řešení pro složité střešní a balkonové instalace.
- HiBattery 4020 AC: Řešení s AC-propojením, které lze snadno dodatečně nainstalovat do stávajících solárních systémů, čímž se okamžitě rozšíří jejich akumulační kapacita.
V čem vyniká HiBattery 4020:
- Nezlomný výkon: Stohovatelné moduly bez kabelů pro snadné rozšíření kapacity z 4 kWh na 16 kWh, s vysokou účinností DC/AC 96,5 % pro napájení velkých domácích spotřebičů.
- Nezlomná bezpečnost: LiFePO4 články v automobilové kvalitě, vícevrstvý systém BMS, hašení požáru pomocí aerosolu a stupeň ochrany IP66 pro maximální spolehlivost za všech podmínek.
- Nezlomná inteligence: Pokročilý systém umělé inteligence, který optimalizuje spotřebu energie na základě dynamických tarifů a zajišťuje transparentnost nákladů v reálném čase prostřednictvím řídicího panelu Energy Ledger.
Během akce získala řada HiBattery 4020 prestižní cenu EUPD Innovation Award. Markus A.W. Hoehner, generální ředitel společnosti EUPD Research, předal toto ocenění jako uznání za vynikající bezpečnost a inovativnost.
Pevná partnerství: Společně budujeme budoucnost
Na zahajovací akci se sešlo více než 180 hostů, mezi nimiž nechyběli přední evropští distributoři, klíčoví partneři, významné osobnosti z oboru a zástupci médií. Partneři jako Tepto a Elektramat se zúčastnili přednášek a vyjádřili velkou důvěru v řadu HiBattery 4020. Vrcholem večera byl slavnostní ceremoniál Unbreakable Alliance, který oslavil partnerství s 25 klíčovými evropskými klienty a potvrdil odhodlání společnosti Hoymiles usilovat o společný dlouhodobý úspěch.
Dr. Yang Bo, generální ředitel společnosti Hoymiles, uvedl: „Řada HiBattery 4020 představuje významný krok od vedoucího postavení v oblasti mikroinvertorů k komplexním řešením pro domácí energetiku. „Naším cílem je dodávat bezpečné a spolehlivé výrobky, které evropským domácnostem přinášejí skutečný pocit jistoty."
Guy Rong, viceprezident společnosti Hoymiles, dodal: „Uvedením řady HiBattery 4020 jsme vybudovali ucelený a spolehlivý energetický ekosystém pro majitele domů."
V době, kdy se Evropa ubírá směrem k decentralizovanější energetické budoucnosti, se společnost Hoymiles i nadále věnuje bezpečným a spolehlivým řešením kombinujícím solární energii a akumulaci – v duchu motta „The Unbreakable Night".
HiBattery 4020 X: https://www.hoymiles.com/hibattery-4020-x.html
HiBattery 4020 AC: https://www.hoymiles.com/hibattery-4020-ac.html
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