Huawei lance la nouvelle génération de sa gamme de stockage All-Flash OceanStor Dorado en Europe

PARIS, 27 novembre 2024 /PRNewswire/ -- À l'occasion de HUAWEI CONNECT PARIS 2024, Huawei a annoncé le lancement européen de la nouvelle génération de sa gamme de stockage all-flash OceanStor Dorado. Pensée pour répondre aux exigences des applications critiques à l'ère de l'IA, elle offre des performances et une résilience extrêmes.

Avec l'avènement des grands modèles d'IA en entreprise, l'infrastructure de données doit pleinement prendre en charge le fonctionnement et l'expansion des applications d'IA à tous les niveaux, depuis la gestion des grandes de volumes jusqu'à leur sécurisation contre les attaques de ransomware, par exemple. Par conséquent, la construction d'une infrastructure de données plus efficace et plus fiable est devenue indispensable.

Performances extrêmes : le stockage all-flash de nouvelle génération de Huawei a fait l'objet d'une refonte complète, aussi bien au niveau matériel que logiciel. Un SmartNIC basé sur une unité de traitement des données (DPU) sépare les flux de données des flux de contrôle, s'attaquant ainsi au goulot d'étranglement des performances du processeur. Des modules fonctionnels matériels dédiés sont utilisés pour décharger les ressources de calcul de l'unité centrale et permettre des fonctions à valeur ajoutée sans compromettre les performances. En outre, une collaboration approfondie matériel-logiciels permet d'obtenir de meilleures performances. L'algorithme de collaboration entre le contrôleur de disque intelligent et l'unité centrale FLASHLINK®, récemment mis à jour, permet d'atteindre plus de 100 millions d'IOPS et une latence extrêmement faible de 0,03 ms. Les performances du stockage all-flash de nouvelle génération sont triplées par rapport au produit de génération précédente.

Résilience extrême : grâce à l'architecture SmartMatrix à maillage complet, le système de stockage All-Flash OceanStor Dorado de nouvelle génération tolère les défaillances multicouches des boîtiers de contrôleurs, des boîtiers de disques et des baies. Il peut tolérer la défaillance de sept des huit boîtiers de contrôleurs sans interruption de service, avec une fiabilité de 99,99999 % d'un système unique. En outre, la nouvelle génération d'OceanStor Dorado prend en charge la protection contre les ransomwares pour les SAN et les NAS dans toutes les zones, atteignant un taux de détection des ransomwares allant jusqu'à 99,99 %. Par ailleurs, les technologies d'analyse intelligente de la corrélation des snapshots et de synthèse intelligente des snapshots garantissent une disponibilité des données de 100 % après la restauration.

Prêt pour l'IA : le stockage All-Flash OceanStor Dorado de nouvelle génération utilise l'architecture de stockage unifiée native pour prendre en charge diverses applications telles que les bases de données, les fichiers et les conteneurs, répondant ainsi aux besoins de stockage des applications critiques à l'ère de l'IA. Le moteur de gestion des données (DME) permet une O&M basée sur le dialogue et peut détecter de manière proactive les exceptions grâce à de grandes technologies de modèles d'IA, améliorant ainsi l'efficacité de l'O&M par cinq.

Les produits de stockage de Huawei sont utilisés par plus de 26 000 clients dans le monde, opérant dans des secteurs divers : finance, fabrication, éducation, etc.

