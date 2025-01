Huawei en IUCN starten Tech4Nature-project om Keniaanse koraalriffen te beschermen

NAIROBI, Kenia, 12 januari 2025 /PRNewswire/ -- Huawei, International Union for Conservation of Nature (IUCN) en lokale partner Kenya Wildlife Service (KWS) zijn een Tech4Nature-project gestart om het koraalrif en de biodiversiteit in Kenia's Kisite-Mpunguti Marine Park en reservaat te bewaken en te beschermen.

Tech4Nature project partners at the launch event

In overeenstemming met Huawei's TECH4ALL-initiatief en de IUCN Green List, is het driejarige project erop gericht de bewaking en het beheer van het beschermde gebied te verbeteren. Het Kisite-Mpunguti Marine Park en reservaat aan de zuidkust van Kenia staat voor een aantal uitdagingen op het gebied van natuurbehoud. Deze zijn:

Illegale visserij en onvoldoende personeel om effectief in het gebied te patrouilleren.

Een gebrek aan toezicht op afstand op de drie koraaleilanden in het reservaat in combinatie met de druk van het toerisme, omdat de franjeriffen populaire duiklocaties zijn.

Beperkt bewustzijn van de gemeenschap van het belang van de bescherming van riffen en biodiversiteit.

Onvoldoende communicatienetwerkinfrastructuur voor het ondersteunen van technologiegedreven bewaking.

"Tech4Nature is een uitgebreid project dat valt onder Huawei's digitale inclusie-initiatief TECH4ALL. We onderzoeken manieren om technologie en innovatie in verschillende sectoren van ons dagelijks leven in te voeren en wereldwijde normen te verbeteren om duurzaam te kunnen leven in de wereld," zegt Khadija Mohamed, directeur media- en overheidsrelaties voor Huawei Kenia.

Onderwatercamera's, fotogrammetrie en audiomonitoringtechnologieën zullen worden ingezet om het zeeleven te bewaken, waaronder de biomassa en populatie van papegaaivissen. In veel ecosystemen van koraalriffen zijn papegaaivissen een belangrijke soort die door hun dieet helpen voorkomen dat koraal wordt verstikt door zeewier en algen. De oplossing zal ook de substraatbedekking in de rifecosystemen, de zeegrasbedekking en de aanwezigheid van groene schildpadden en tuimelaars controleren. Deze staan op de rode lijst van de IUCN respectievelijk als bedreigd en kwetsbaar geclassificeerd.

"De technologie die we introduceren is een baanbrekende ontwikkeling voor het behoud van de zee in Kenia. Het zal dienen als het eerste controle-instrument voor gegevensverzameling, analyse en beheer in een beschermd zeegebied. Daarnaast biedt deze innovatie een kans om de IUCN Green List-certificering voor het park te behalen. Dit speelt in op de duurzaamheidsdoelstellingen die door toeristen worden gewaardeerd, zodat toekomstige generaties van onze mariene parken blijven profiteren," aldus Innocent Kabenga, Country Representative voor het IUCN Kenia Country Office.

AI, getraind om specifieke doelsoorten te herkennen op zicht of geluid, zal realtime gegevensgestuurd inzicht geven in het gedrag, de populaties en de verspreiding van de biodiversiteit in het reservaat en het ecosysteem van het rif. Het systeem kan ook boten in kaart brengen die worden gebruikt voor illegale visvangst en waarschuwingen versturen zodat boswachters in bijna real time kunnen ingrijpen.

Dankzij een digitale stroomvoorzieningsoplossing en verbeterde netwerkconnectiviteit voor het park en uitkijktoren, kunnen de verzamelde gegevens sneller naar een cloudserver worden gestuurd, zodat AI deze kan analyseren.

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Kenya Wildlife Service (KWS) en Wildlife Research and Training Institute (WRTI). Op basis van de datagestuurde inzichten van het project kunnen de Tech4Nature-partners gerichte beschermingsmaatregelen voor het reservaat ontwikkelen.

"Om ons mandaat voor de bescherming en het behoud van onze wilde dieren in zowel terrestrische als mariene ecosystemen te kunnen uitvoeren, moet je een goed inzicht hebben in je hulpbronnen. We werken samen met Huawei en IUCN om onderwatercamera's in te zetten en gegevens te verzamelen over zeezoogdieren, koralen en visserij, zodat we weloverwogen beslissingen kunnen nemen. Het voordeel van deze technologie is dat ze kan worden ingezet in een groter gebied waar we niet elke dag kunnen patrouilleren. We kunnen dus dag en nacht gegevens verzamelen om goede, geïnformeerde beslissingen te nemen," zegt Adan Kala, Senior Assistant Director, Coast Conservation Area, Kenya Wildlife Service.

Daarnaast zal het project gemeenschapswerk omvatten zodat de gemeenschap zich bewust wordt van biodiversiteitsveranderingen in de loop der tijd en de verschillende soorten die in het reservaat aanwezig zijn, waaronder soorten die bedreigd, kwetsbaar of in gevaar zijn.

Het gebied zal worden beoordeeld aan de hand van de IUCN Green List Standard, met als doel dat het reservaat een Green List-certificaat krijgt.

Over Tech4Nature

Huawei en IUCN hebben in 2020 het wereldwijde partnerschap Tech4Nature gelanceerd om het succes in natuurbehoud te vergroten door middel van technologische innovatie. In lijn met Huawei's TECH4ALL-initiatief en de IUCN Green List, heeft Tech4Nature 11 vlaggenschipprojecten in 8 landen ondersteund met op maat gemaakte oplossingen voor uitdagingen op het gebied van natuurbehoud.

Bezoek de website van Tech4Nature: https://tech4nature.iucngreenlist.org/what-is-tech4nature/

Over TECH4ALL

TECH4ALL is Huawei's langetermijninitiatief en actieplan voor digitale inclusie. TECH4ALL maakt gebruik van innovatieve technologieën en partnerschappen om inclusie en duurzaamheid in de digitale wereld mogelijk te maken.

Bezoek de website van Huawei TECH4ALL op https://www.huawei.com/en/tech4all

