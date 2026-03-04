Huawei onthult eerste Campus L4 ADN-oplossing in de sector, een doorbraak in autonoom netwerkbeheer en -onderhoud

BARCELONA, Spanje, 4 maart 2026 /PRNewswire/ -- Tijdens Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2026 heeft Huawei de eerste L4 Autonomous Driving Network (ADN)-oplossing voor campussen in de branche gelanceerd, waarmee een nieuw hoofdstuk wordt geopend in de evolutie naar netwerkautonomie. Het lanceringsevenement werd bijgewoond door Aleksandr Merkinger, Infra vice-voorzitter van Muller uit Duitsland, en Shawn Zhao, voorzitter van het Campus Network Domain binnen de productlijn voor datacommunicatie van Huawei.

Nu digitale en intelligente transformatie elke sector opnieuw vormgeeft, worden bedrijven geconfronteerd met een bredere en complexere reeks uitdagingen zoals een trage uitrol van diensten, moeilijk te lokaliseren storingen, achterblijvende kwaliteitsborging van de gebruikerservaring en frequente beveiligingsinbreuken. Om deze uitdagingen aan te pakken, introduceert Huawei zijn sectorprimeur: de Xinghe AI L4 ADN-oplossing voor campussen, waarmee campusbeheer en -onderhoud opnieuw wordt gedefinieerd rond vier 'zero'-capaciteiten:

Servicewijzigingen zonder fouten: Om de trage uitrol van diensten en veelvoorkomende fouten die ontstaan bij servicewijzigingen aan te pakken, genereert de oplossing automatisch configuraties op basis van gebruikersintentie, die binnen enkele minuten worden uitgerold. Hierdoor wordt de time-to-market (TTM) met 75% verkort, terwijl het netwerk via een gesloten regelkring wordt beschermd tegen configuratiefouten.

Ononderbroken service-ervaring: Dankzij de intelligente iFlow-technologie van Huawei voor full-flow kwaliteitsdetectie kan de oplossing vroegtijdig prestatieproblemen bij applicaties detecteren en worden gerichte beschermingsmaatregelen voor belangrijke toepassingen gestuurd. Deze functionaliteiten maken het mogelijk om vooraf simulaties uit te voeren, tijdens incidenten een probleemanalyse uit te voeren en nadien prestatierapportages te genereren, zodat kritieke diensten ononderbroken blijven functioneren.

Storingsafhandeling zonder impact: Diagnose en lokalisatie van storingen behoren nog steeds tot de meest complexe taken in moderne netwerken. Ze vereisen gespecialiseerde expertise in beheer en onderhoud en nemen vaak veel tijd in beslag. Dit zijn factoren die de gebruikerservaring aanzienlijk kunnen verslechteren. De oplossing van Huawei maakt gebruik van AI-gestuurde algoritmen en een exclusief globaal algoritme voor optimale besluitvorming om storingen automatisch binnen drie minuten te verhelpen, waardoor serviceonderbrekingen worden voorkomen.

Beveiligingsverdediging zonder inbreuken: Met behulp van het op aanvalsindicatoren (IOA) gebaseerde correlatie-algoritme bundelt de oplossing afzonderlijke alarmmeldingen tot een volledige aanvalsketen. Vervolgens worden gecompromitteerde apparaten automatisch geïsoleerd en worden geautomatiseerde beveiligingsrespons- en herstelplannen (SOAR) gegenereerd om kwaadaardige software te verwijderen. Tegelijkertijd versterkt continue leercapaciteit op basis van historische afhandelingsacties de beveiligingsbescherming verder. Samen zorgen deze mogelijkheden voor een robuuste verdediging die voorkomt dat beveiligingsrisico's zich kunnen voordoen.

De Xinghe AI L4 ADN-oplossing voor campussen van Huawei is gebaseerd op zelfwaarneming, zelfanalyse, zelfbesluitvorming en zelfafhandeling. Daardoor wordt autonoom, 24/7 beheer en onderhoud van campusnetwerken mogelijk gemaakt. Dit legt de basis voor de overgang van 'mens-tot-mens'-connectiviteit naar het agentische AI-tijdperk, waarin intelligente agents met elkaar communiceren en samenwerken.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924501/Huawei_Unveils_Industry_s_First_Campus_L4_ADN_Solution.jpg