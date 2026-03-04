Huawei dévoile la première solution de réseau de conduite autonome de niveau 4 pour les campus de l'industrie, marquant une percée dans le domaine de l'exploitation et de la maintenance des réseaux autonomes

BARCELONE, Espagne, 4 mars 2026 /PRNewswire/ -- Lors du Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2026, Huawei a lancé la première solution de réseau de conduite autonome (ADN) de niveau 4 pour les campus de l'industrie, ouvrant un nouveau chapitre dans l'évolution vers l'autonomie des réseaux. Aleksandr Merkinger, vice-président des infrastructures chez Muller en Allemagne, et Shawn Zhao, président du domaine des réseaux de campus pour la gamme de produits Communication de données chez Huawei, ont assisté à l'événement.

Huawei Unveils Industry's First Campus L4 ADN Solution

Alors que la transformation numérique et intelligente redéfinit tous les secteurs, les entreprises sont confrontées à un ensemble de défis plus vastes et plus complexes, tels que la lenteur de déploiement des services, la difficulté à localiser les pannes, les retards dans l'assurance de l'expérience utilisateur et la fréquence des intrusions de sécurité. Pour relever ces défis, Huawei présente sa solution ADN de niveau 4 Xinghe AI pour les campus, une première dans l'industrie, qui redéfinit l'exploitation et la maintenance des campus autour de quatre capacités "zéro" :

Changements de service sans erreur : Pour remédier à la lenteur du déploiement des services et aux erreurs fréquentes introduites lors des changements de service, la solution génère automatiquement des configurations basées sur les intentions des utilisateurs et les fournit en quelques minutes. Cela permet de réduire le délai de mise sur le marché de 75 % tout en protégeant le réseau contre les erreurs de configuration grâce à un processus en boucle fermée.

Expérience de service sans interruption : Propulsée par la technologie intelligente de détection de la qualité de bout en bout iFlow de Huawei, la solution identifie de manière proactive toute dégradation des performances des applications et orchestre automatiquement des politiques d'assurance basées sur l'intention pour les applications critiques. Ensemble, ces capacités permettent une simulation avant l'événement, une analyse des causes profondes pendant l'événement et la génération de rapports d'assurance après l'événement afin de garantir une performance ininterrompue pour les services critiques.

Gestion des incidents sans impact : Le diagnostic et la localisation des pannes figurent parmi les tâches les plus complexes dans les réseaux actuels. Ils nécessitent une expertise spécialisée en exploitation et maintenance (O&M) et mobilisent souvent un temps considérable – des facteurs susceptibles de dégrader fortement l'expérience utilisateur. La solution de Huawei intègre un algorithme basé sur l'IA et utilise un algorithme exclusif de prise de décision optimale globale pour résoudre automatiquement les incidents en moins de trois minutes, éliminant ainsi toute interruption de service.

Défense de sécurité zéro intrusion : En utilisant un algorithme de corrélation basé sur des graphes et fondé sur les indicateurs d'attaque (IOA), la solution regroupe des alertes isolées pour reconstituer une chaîne d'attaque complète, isole automatiquement les dispositifs compromis et génère des plans de remédiation SOAR (orchestration, automatisation et réponse en matière de sécurité) afin d'éliminer les logiciels malveillants. Parallèlement, l'apprentissage continu fondé sur les actions passées améliore encore le niveau de protection de la sécurité. Ensemble, ces capacités offrent une défense robuste qui empêche les risques d'intrusion de s'installer.

La solution ADN de niveau 4 Xinghe AI pour les campus de Huawei – fondée sur des capacités d'auto-perception, d'auto-analyse, d'auto-décision et d'auto-manipulation – permet une exploitation et une maintenance autonomes, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, des réseaux des campus. Elle jette les bases de la transition de la connectivité "de personne à personne" vers l'ère de l'IA agentique, où des agents intelligents interagissent et collaborent.

