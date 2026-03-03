Huawei prezentuje pierwsze w branży kampusowe rozwiązanie L4 ADN, wyznaczając przełom w autonomicznej obsłudze i konserwacji sieci

BARCELONA (Hiszpania), 4 marca 2026 r. /PRNewswire/ - Podczas targów Mobile World Congress Barcelona 2026 firma Huawei zaprezentowała pierwsze w branży kampusowe rozwiązanie sieci autonomicznej L4 (ADN), otwierając nowy rozdział ewolucji w kierunku autonomii sieci. W premierze wzięli udział Aleksandr Merkinger, wiceprezes ds. infrastruktury w firmie Muller z Niemiec oraz Shawn Zhao, prezes działu sieci kampusowych w linii produktowej Data Communication Huawei.

Huawei Unveils Industry's First Campus L4 ADN Solution

Podczas gdy transformacja cyfrowa i inteligentna przekształca każdą branżę, przedsiębiorstwa mierzą się z coraz szerszym i bardziej złożonym zbiorem wyzwań, takich jak wolne uruchamianie usług, trudności w lokalizowaniu usterek, opóźnienia w zapewnianiu jakości doświadczeń oraz częste incydenty bezpieczeństwa. Aby sprostać tym wyzwaniom, Huawei wprowadza pierwsze w branży kampusowe rozwiązanie Xinghe AI L4 ADN, redefiniując obsługę i konserwację sieci kampusowych w oparciu o koncepcję czterech zer:

Zero błędów przy zmianach usług: Aby rozwiązać problem wolnego wdrażania usług oraz częstych błędów pojawiających się podczas ich modyfikacji, rozwiązanie automatycznie generuje konfiguracje na podstawie życzenia użytkownika i wdraża je w ciągu kilku minut. Skraca to czas wprowadzenia na rynek (TTM) o 75%, jednocześnie chroniąc sieć przed błędami konfiguracyjnymi dzięki procesowi zamkniętej pętli.

Zero zacięć przy korzystaniu z usług: Dzięki inteligentnej technologii pełnoprzepływowej oceny jakości iFlow firmy Huawei rozwiązanie proaktywnie wykrywa obniżenie wydajności aplikacji i automatycznie tworzy oparte na intencjach strategie zapewniania jakości dla kluczowych aplikacji. W połączeniu funkcje te umożliwiają symulacje przed zdarzeniem, analizę przyczyn źródłowych w trakcie zdarzenia oraz generowanie raportów zapewnienia jakości po zdarzeniu, gwarantując nieprzerwaną wydajność usług kluczowych.

Zero wpływu usuwania usterek na działanie usług: Diagnostyka i lokalizacja usterek pozostają jednymi z największych wyzwań we współczesnych sieciach, wymagając specjalistycznej wiedzy z zakresu obsługi i konserwacji i często pochłaniając znaczną ilość czasu - co może poważnie obniżać jakość doświadczeń użytkowników. Rozwiązanie Huawei wykorzystuje algorytmy oparte na AI oraz unikatowy globalny algorytm optymalnego podejmowania decyzji, aby automatycznie usuwać usterki w ciągu trzech minut, eliminując przerwy w świadczeniu usług.

Zero naruszeń bezpieczeństwa: Wykorzystując oparty na wykresach algorytm korelacji wskaźników ataku (IOA), rozwiązanie agreguje rozproszone alarmy w kompletny łańcuch ataku (kill chain), automatycznie izoluje urządzenia będące przedmiotem ataku i generuje plany reagowania SOAR (ang. Security Orchestration, Automation, and Response - modelowanie bezpieczeństwa, automatyzacja i odpowiedź) w celu eliminacji złośliwego oprogramowania. Jednocześnie ciągłe uczenie się na podstawie zastosowanych wcześniej działań naprawczych dodatkowo wzmacnia ochronę bezpieczeństwa. Łącznie zdolności te zapewniają solidną ochronę, zapobiegając ziszczeniu się ryzyka naruszeń.

Kampusowe rozwiązanie Xinghe AI L4 ADN firmy Huawei - oparte na zdolnościach samopercepcji, samoanalizy, samodzielnego podejmowania decyzji oraz samodzielnej obsługi - umożliwia autonomiczną, całodobową obsługę i konserwację sieci kampusowych. Stanowi ono fundament przejścia od łączności między ludźmi do agentowej ery AI, w której inteligentne agenty wchodzą ze sobą w interakcje i współpracują.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2924501/Huawei_Unveils_Industry_s_First_Campus_L4_ADN_Solution.jpg