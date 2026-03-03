Huawei predstavuje prvé areálové riešenie L4 ADN v odvetví - prelom v autonómnej prevádzke a údržbe sietí
BARCELONA, Španielsko, 4. marca 2026 /PRNewswire/ – Na veľtrhu Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2026 spoločnosť Huawei uviedla prvé areálové riešenie L4 Autonomous Driving Network (ADN) v odvetví a otvorila tak novú kapitolu vývoja smerom k autonómnym sieťam. Na prezentácii sa zúčastnili Aleksandr Merkinger, infra viceprezident spoločnosti Muller z Nemecka, a Shawn Zhao, prezident úseku pre areálové siete v rámci produktovej línie dátovej komunikácie Huawei.
Keďže digitálna a inteligentná transformácia mení všetky odvetvia, firmy čelia širšiemu a komplexnejšiemu spektru výziev – napríklad pomalému zavádzaniu služieb, náročnému hľadaniu príčin porúch, zaostávajúcemu zabezpečovaniu používateľskej skúsenosti či častým bezpečnostným incidentom. Na riešenie týchto problémov Huawei predstavuje prvé areálové riešenie Xinghe AI L4 ADN, ktoré nanovo definuje prevádzku a údržbu kampusov okolo štyroch „nulových" funkcií:
Zmena služieb s nulovou chybovosťou: Aby sa vyriešilo pomalé zavádzanie služieb a časté chyby vznikajúce pri zmenách, riešenie automaticky generuje konfigurácie na základe zámeru používateľa a nasadí ich v priebehu minút. Tým skracuje čas uvedenia na trh (TTM) o 75 % a vďaka uzavretému procesu zároveň chráni sieť pred konfiguračnými chybami.
Skúsenosti s nulovým zamŕzaním: Riešenie využíva inteligentnú technológiu Huawei iFlow na detekciu kvality prevádzky v celom toku. Proaktívne identifikuje zhoršenie výkonu aplikácií a automaticky riadi zásady zabezpečenia kvality podľa zámeru pre kľúčové aplikácie. Spolu to umožňuje simuláciu pred udalosťou, analýzu koreňovej príčiny počas udalosti a tvorbu záverečných reportov po udalosti – tak, aby kritické služby fungovali bez prerušenia.
Riešenie chýb s nulovým dopadom na prevádzku: Diagnostika a lokalizácia porúch patrí v dnešných sieťach medzi najnáročnejšie úlohy – vyžaduje špecializované znalosti v oblasti prevádzky a údržby a často zaberie veľa času, čo môže výrazne zhoršiť používateľskú skúsenosť. Riešenie Huawei využíva algoritmy s podporou AI a exkluzívny globálne optimálny rozhodovací algoritmus, aby automaticky odstránilo poruchy do troch minút, bez prerušenia služieb.
Ochrana s nulovým narušením bezpečnosti: Vďaka grafovému korelačnému algoritmu Indicator of Attack (IOA) riešenie spája izolované alarmy do uceleného reťazca zastavenia útoku, automaticky izoluje napadnuté zariadenia a vytvára plány nápravy v rámci postupu SOAR (Security Orchestration, Automation, and Response) na odstránenie škodlivého softvéru. Kontinuálne učenie z historických zásahov zároveň ďalej posilňuje úroveň ochrany. Výsledkom je robustná obrana, ktorá nedovolí, aby sa riziká prieniku v sieti uchytili.
Riešenie Xinghe AI L4 ADN od Huawei pre areály – postavené na funkciách sebapoznávania, sebaanalýzy, samorozhodovania a samosprávy – umožňuje autonómnu prevádzku a údržbu areálovej siete 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Zároveň vytvára základ pre prechod od konektivity „človek – človek" k agentickej ére AI, v ktorej inteligentní agenti medzi sebou komunikujú a spolupracujú.
