Huawei presenta la soluzione ADN L4 per reti campus, prima del settore, segnando una svolta nel settore O&M delle reti autonome

BARCELLONA, Spagna, 4 marzo 2026 /PRNewswire/ -- In occasione del Mobile World Congress (MWC) di Barcellona 2026, Huawei ha lanciato la prima soluzione Autonomous Driving Network (ADN) L4 per reti campus del settore, aprendo un nuovo capitolo nell'evoluzione verso l'autonomia di rete. All'evento di lancio hanno partecipato Aleksandr Merkinger, vicepresidente Infra di Muller dalla Germania, e Shawn Zhao, presidente del Campus Network Domain della linea di prodotti per la comunicazione dati di Huawei.

A causa della trasformazione digitale e intelligente che sta ridefinendo i settori, le aziende devono affrontare una serie di problematiche più ampie e complesse, quali la lenta implementazione dei servizi, la difficile individuazione dei guasti, la scarsa garanzia di esperienza e le frequenti intrusioni che minacciano la sicurezza. Per questo, Huawei introduce la sua soluzione Xinghe AI L4 ADN per reti campus, prima del settore, ridefinendo le attività O&M delle reti campus attorno a quattro funzionalità apprese senza modelli specifici:

Modifiche al servizio senza errori: per far fronte alla lenta implementazione del servizio e ai frequenti errori introdotti durante le relative modifiche, la soluzione genera automaticamente configurazioni basate sulle intenzioni dell'utente e le fornisce in pochi minuti. In questo modo si riduce il time-to-market (TTM) del 75%, salvaguardando al contempo la rete da errori di configurazione attraverso un processo a ciclo chiuso.

Esperienza di servizio senza interruzioni: grazie alla tecnologia intelligente di rilevamento della qualità a flusso pieno iFlow di Huawei, la soluzione identifica in modo proattivo la riduzione delle prestazioni delle applicazioni e orchestra automaticamente politiche di garanzia basate sugli intenti per le applicazioni chiave. Insieme, queste funzionalità consentono la simulazione prima dell'evento, l'analisi delle cause profonde durante l'evento e la generazione di report di garanzia post-evento per garantire prestazioni ininterrotte per i servizi più critici.

Gestione dei guasti a impatto zero: la diagnosi e la localizzazione dei guasti rimangono tra le attività più impegnative nelle reti odierne, in quanto comportano competenze specialistiche in materia di O&M e richiedono molto tempo, fattori che possono compromettere gravemente l'esperienza degli utenti. La soluzione di Huawei adotta un algoritmo basato sull'IA e utilizza un esclusivo algoritmo decisionale ottimale globale per risolvere automaticamente i guasti entro tre minuti, eliminando le interruzioni di servizio.

Difesa della sicurezza a zero minacce di intrusione: utilizzando l'algoritmo di correlazione basato su grafici IOA (Indicator of Attack), la soluzione aggrega gli allarmi discreti in una catena di eliminazione completa, isola automaticamente i dispositivi compromessi e genera piani di correzione SOAR (Security orchestration, Automation and response) per eliminare il software dannoso. Nel frattempo, le competenze di apprendimento continuo acquisite dalle attività di gestione storiche rafforzano ulteriormente le misure di protezione della sicurezza. Insieme, queste funzionalità garantiscono una difesa solida che impedisce alle minacce di intrusione di prendere piede.

La soluzione Xinghe AI L4 ADN di Huawei per reti campus, basata su capacità di percezione, analisi, decisione e gestione autonome, consente la gestione e la manutenzione autonoma e ininterrotta delle reti campus. Getta le basi per il passaggio dalla connettività "da persona a persona" all'era dell'IA agentica, caratterizzata dalla interazione e collaborazione tra agenti intelligenti.

