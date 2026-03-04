هواوي تكشف عن أول حل من المستوى 4 لشبكة القيادة الذاتية لشبكات الحرم المؤسسي في القطاع، في إنجاز نوعي للتشغيل والصيانة الذاتيين للشبكات

برشلونة، إسبانيا، 4 مارس 2026 /PRNewswire/ -- خلال Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2026، أطلقت هواوي أول حل من المستوى 4 لشبكات الحرم المؤسسي ضمن إطار شبكة القيادة الذاتية (ADN)، بما يفتح فصلاً جديداً في مسار التطور نحو استقلالية الشبكات. وحضر حدث الإطلاق ألكسندر ميركينغر، نائب رئيس البنية التحتية في مولر بألمانيا، وشون تشاو، رئيس مجال شبكات الحرم ضمن خط منتجات اتصالات البيانات في هواوي.

ومع ما يفرضه التحول الرقمي والذكي من إعادة تشكيل لمختلف الصناعات، تواجه المؤسسات مجموعة أوسع وأكثر تعقيداً من التحديات، مثل بطء طرح الخدمات، وصعوبة تحديد مواقع الأعطال، وتأخر ضمان جودة التجربة، وتكرار محاولات التسلل والاختراق. ولمواجهة هذه التحديات، تقدم هواوي حلها الأول في القطاع Xinghe AI L4 ADN Solution لشبكات الحرم المؤسسي، الذي يعيد تعريف التشغيل والصيانة لشبكات الحرم عبر أربع قدرات «صفرية»:

تغييرات الخدمات الخالية من الأخطاء: لمعالجة بطء طرح الخدمات والأخطاء المتكررة الناتجة عن تغييرات الخدمات، ينشئ الحل إعدادات التكوين تلقائياً استناداً إلى نية المستخدم ويطبقها خلال دقائق. وبذلك يخفض الوقت اللازم للوصول إلى السوق (TTM) بنسبة 75%، مع حماية الشبكة من أخطاء التكوين عبر عملية حلقة مغلقة.

تجربة خدمات خالية من التجمّد: بالاستفادة من تقنية iFlow الذكية لكشف جودة التدفق الشامل من هواوي، يحدد الحل بشكل استباقي تدهور أداء التطبيقات، وينسق تلقائياً سياسات ضمان قائمة على النية للتطبيقات الرئيسية. وتتيح هذه القدرات مجتمعة محاكاة ما قبل الحدث، وتحليل السبب الجذري أثناء الحدث، وإعداد تقارير ضمان ما بعد الحدث، لضمان أداء متواصل بلا انقطاع للخدمات الحرجة.

معالجة الأعطال من دون تأثير: لا يزال تشخيص الأعطال وتحديد مواقعها من بين المهام الأكثر تحدياً في شبكات اليوم، إذ يتطلب خبرة متخصصة في التشغيل والصيانة (O&M)، وغالباً ما يستهلك وقتاً طويلاً، وهي عوامل قد تؤدي إلى تدهور حاد في تجربة المستخدم. ويعتمد حل هواوي على خوارزميات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويستخدم خوارزمية حصرية لاتخاذ القرار الأمثل عالمياً لحل الأعطال تلقائياً خلال ثلاث دقائق، بما يلغي انقطاع الخدمة.

دفاع أمني من دون اختراق: باستخدام خوارزمية الترابط القائمة على الرسوم البيانية لمؤشر الهجوم (IOA)، يجمع الحل التنبيهات المتفرقة في سلسلة القتل السيبرانية، ويعزل تلقائياً الأجهزة المخترقة، ويضع خطط معالجة ضمن تنسيق الأمن، الأتمتة، والاستجابة (SOAR) للقضاء على البرمجيات الخبيثة. وفي الوقت نفسه، يعزز التعلم المستمر من إجراءات المعالجة السابقة مستوى الحماية الأمنية. وتوفر هذه القدرات مجتمعة دفاعاً متيناً يمنع مخاطر التسلل من التمكّن داخل الشبكة.

إن حل هواوي Xinghe AI L4 ADN Solution لشبكات الحرم المؤسسي، القائم على قدرات الإدراك الذاتي، والتحليل الذاتي، واتخاذ القرار الذاتي، والمعالجة الذاتية، يمكّن التشغيل والصيانة (O&M) الذاتيين لشبكات الحرم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. كما يمهد للانتقال من اتصال الأشخاص ببعضهم البعض إلى حقبة الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، حيث يتفاعل الوكلاء الأذكياء ويتعاونون.

