Huawei представляет первое в отрасли решение для кампусов L4 ADN, знаменующее прорыв в эксплуатации и техническом обслуживании автономных сетей

БАРСЕЛОНА, Испания, 4 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- На Всемирном мобильном конгрессе (MWC) в Барселоне в 2026 году компания Huawei представила первое в отрасли решение L4 Autonomous Driving Network (ADN) для кампусов, открыв новую главу в эволюции к автономии сети. В мероприятии приняли участие Александр Меркингер (Aleksandr Merkinger), вице-президент по инфраструктуре Muller из Германии и Шон Чжао (Shawn Zhao), президент по вопросам кампусных сетей линейки продуктов Huawei для передачи данных.

В связи с тем, что цифровая и интеллектуальная трансформация меняет каждую отрасль, предприятия сталкиваются с более широким и сложным набором проблем, таких как медленное развертывание услуг, сложное обнаружение неисправностей, отставание в обеспечении опыта и частые вторжения в систему безопасности. Чтобы решить эти проблемы, Huawei представляет свое первое в отрасли решение Xinghe AI L4 ADN для кампусов, переопределяя эксплуатаци. и техническое обслуживание кампусjd вокруг четырех «нулевых» возможностей:

Изменения службы нулевых ошибок. Для решения проблемы медленного развертывания службы и частых ошибок, возникающих при изменении службы, решение автоматически генерирует конфигурации на основе намерений пользователя и доставляет их в течение нескольких минут. Это сокращает время выхода на рынок (TTM) на 75%, одновременно защищая сеть от ошибок конфигурации с помощью процесса замкнутого цикла.

Опыт обслуживания с нулевой заморозкой. Это решение, основанное на интеллектуальной технологии Huawei iFlow для полномасштабного определения качества, заранее выявляет снижение производительности приложений и автоматически управляет политиками обеспечения безопасности на основе намерений для ключевых приложений. Вместе эти возможности позволяют моделировать до наступления события, анализировать первопричины события и генерировать отчеты после события, чтобы обеспечить бесперебойную работу критически важных служб.

Обработка неисправностей с нулевым воздействием. Диагностика и локализация неисправностей остаются одними из самых сложных задач в современных сетях, требующих специализированного опыта эксплуатации и технического обслуживания и часто требующих значительных временных факторов, которые могут серьезно ухудшить пользовательский опыт. Решение Huawei использует алгоритм на основе искусственного интеллекта и эксклюзивный алгоритм глобального оптимального принятия решений для автоматического устранения неисправностей в течение трех минут, исключая прерывание обслуживания.

Защита от нулевого вторжения. Используя алгоритм корреляции на основе графа индикатора атаки (IOA), решение агрегирует дискретные аварийные сигналы в полную цепочку уничтожения, автоматически изолирует скомпрометированные устройства и генерирует планы оркестрации безопасности, автоматизации и реагирования (SOAR) для устранения вредоносного программного обеспечения. Между тем, непрерывное обучение на основе исторических действий по обработке еще больше усиливает защиту безопасности. Вместе эти возможности обеспечивают надежную защиту, которая предотвращает риски вторжения.

Решение Huawei Xinghe AI L4 ADN для кампусов, основанное на самовосприятии, самоанализе, принятии решений и самообслуживании, обеспечивает автономную круглосуточную эксплуатацию и техническое обслуживание сетей. Оно закладывает основу для перехода от связи «от человека к человеку» к агентской эре ИИ, где интеллектуальные агенты взаимодействуют и сотрудничают.

