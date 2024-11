Huawei wil volledig optisch F5.5G-netwerk bouwen met AI om carriers te helpen nieuwe groei te realiseren

ISTANBUL, Turkije, 4 november 2024 /PRNewswire/ -- Tijdens het 10e Ultra-Broadband Forum (UBBF 2024) vandaag, gaf Bob Chen, voorzitter van de Huawei Optical Business Product Line, een keynote speech getiteld Build AI-Centric F5.5G All-Optical Network for New Growth [AI-centrisch volledig optisch F5.5G-netwerk voor nieuwe groei bouwen].

Bob Chen, President of Huawei Optical Business Product Line, delivering a keynote speech

Het AI-tijdperk is aangebroken. Algemene basismodellen worden voortdurend verbeterd voor de snelle toepassing in verschillende industrieën. Tot nu toe zijn er meer dan 1300 basismodellen toegepast. Daarnaast wordt AI op grote schaal gebruikt in mobiele telefoons, pc's en auto's. In de toekomst zal AI een onmisbaar onderdeel zijn van eindstations. AI helpt ons bij het plannen van reizen, het genereren van code en bij kwaliteitsinspectie. In de toekomst zal AI elk aspect van ons leven, werk en productie transformeren.

Bob Chen merkte op dat in het AI-tijdperk sommige carriers zullen transformeren naar all-service providers met AI, en sommige carriers zullen samenwerken met derden om diensten te leveren zoals AI-computergebruik en AI-toepassingen. Voor carriers zal het bouwen van robuuste infrastructuurnetwerken en het "verbeteren van computergebruik met netwerken" de sleutel zijn tot zakelijk succes in het AI-tijdperk. De synergie tussen AI en cloud voor apparaten en training in intelligent computergebruik vereisen een hoge netwerkbandbreedte, lage latency en hoge betrouwbaarheid. Huawei innoveert voortdurend F5.5G in optische transmissie, optische toegang en beheer- en controleplatforms, zodat carriers volledig optische AI-centrische netwerken kunnen bouwen.

Op het gebied van optische transmissie wordt de toonaangevende optische schakeltechnologie van Huawei uitgebreid naar datacenters (DC's) en metroranden. Ten eerste ondersteunen DC's met optische schakeling de schaal- en efficiëntieverbetering van AI-computergebruik. De optische schakeloplossing in de DC van Huawei ondersteunt de uitbreiding van intelligent computergebruik van 1000 kaarten naar miljoenen kaarten op basis van ultradichte poorten en ultralaag stroomverbruik. Vergeleken met traditionele oplossingen is door het wegnemen van de optische modules het uitvalpercentage ongeveer 20% lager. Bovendien, met volledig optische switching aan de metroranden, helpt Huawei carriers 1 ms, 5 ms en 10 ms latency cirkels te bouwen door middel van mesh-netwerken. De all-optical one-hop verbinding voor end-to-end all-optical schakeling van de backbone naar de metro maakt ultieme AI-ervaringen mogelijk. Tot nu toe hebben meer dan 50 carriers over de hele wereld optische schakeling uitgebreid naar metroranden en 1 ms metronetwerken gebouwd.

Op het gebied van optische toegang merkte Bob Chen op dat vaste breedband premium diensten moet leveren. Vaste breedbandverbindingen zijn gebaseerd op optische vezelverbindingen en bieden een deterministische en gegarandeerde service-ervaring voor elke gebruiker. Wereldwijd zijn er drie manieren om vaste breedband te gelde te maken: monetarisatie van dekking, monetarisatie van bandbreedte en monetarisatie van ervaring.

Ten eerste, monetarisering van dekking. Momenteel heeft meer dan 28% van de gebruikers wereldwijd geen glasvezelverbinding ter beschikking. Daarom moet de dekking van glasvezel worden versneld om het demografische dividend te benutten. Huawei-oplossingen, waaronder QuickConnect ODN en AirPON voor alle scenario's, kunnen carriers helpen om snel en tegen lage kosten een netwerk op te zetten.

Ten tweede, het te gelde maken van bandbreedte. Ten eerste hebben sommige carriers glasvezelbreedband uitgerold, maar hun pakkettarieven zijn slechts tientallen mbps. Hierdoor komen optische vezels niet tot hun waarde. Daarom raden we aan om pakketten geleidelijk te upgraden om meer concurrerende breedbanddiensten te kunnen aanbieden. Ten tweede bieden sommige carriers gigabitpakketten aan, maar de ervaring is slecht en video bevriest vaak. De hoofdoorzaak is dat GPON wordt gebruikt om de gigabitpakketten te leveren. Daarom moet GPON zo snel mogelijk worden geüpgraded naar 10G PON om betere netwerkervaringen te bieden.

Ten slotte komt het te gelde maken van ervaring. De sector heeft nu een consensus bereikt over de evolutie van FTTH met één vezel naar FTTR met één netwerk. FTTR-netwerken kunnen zorgen voor een optimale ervaring voor iedereen, altijd en overal. Tot nu toe heeft het aantal FTTR-gebruikers wereldwijd de 30 miljoen overschreden. Daarnaast versnelt Huawei de innovatie en upgrade van FTTR+X om carriers te helpen bij het innoveren van AI-toepassingen, waaronder AI plus opslag, thuisbewaking en gezondheidszorg. Ons uiteindelijke doel is om één slim huis te ondersteunen op basis van één FTTR-netwerk.

Voor het beheer- en besturingsplatform maakt Huawei gebruik van digital twin- en AI-basismodellen om de gebruikerservaring en O&M-efficiëntie te verbeteren in scenario's voor premium breedband- en premium transmissieoplossingen. De Premium Broadband-oplossing van Huawei maakt gebruik van automatische foutopsporing om netwerkstoringsdiagnose op minuutniveau en proactieve correctie van slechte QoE te implementeren, waardoor het aantal klachten van gebruikers met 30% daalt. De Premium Transmission-oplossing maakt gebruik van automatische online planning om de time-to-market van de nieuwe service te verkorten van maanden tot uren.

"Het komende decennium zal AI snel populair worden," aldus Bob Chen. "Huawei hoopt samen te werken met industriepartners om een AI-centrisch volledig optisch F5.5G-netwerk te bouwen, optische switching uit te breiden naar datacenters en metroranden, premium netwerken te bouwen voor optische toegang door dekking, bandbreedte en ervaring te gelde te maken, en AI-mogelijkheden volledig te injecteren in het beheer- en controleplatform. Op deze manier wordt AI veel sneller populair en kunnen we samen nieuwe zakelijke groei in het intelligente tijdperk realiseren!"

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2547495/image_5009699_30459576.jpg