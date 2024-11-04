Huawei предлагает создать полностью оптическую сеть F5.5G, ориентированную на ИИ

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Huawei

Nov 04, 2024, 16:12 ET

Huawei предлагает создать полностью оптическую сеть F5.5G, ориентированную на искусственный интеллект, чтобы помочь операторам выйти на новый уровень

СТАМБУЛ, Турция, 5 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- Сегодня на 10-м форуме по ультраширокополосной связи (UBBF 2024) Боб Чен (Bob Chen), президент направления Huawei Optical Business Product Line, выступил с программной речью под названием Создание полностью оптической сети F5.5G, ориентированной на ИИ, для нового роста.

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Bob Chen, President of Huawei Optical Business Product Line, delivering a keynote speech
Bob Chen, President of Huawei Optical Business Product Line, delivering a keynote speech

Наступает эра ИИ. Базовые модели постоянно совершенствуются и находят быстрое применение в различных отраслях промышленности. На сегодняшний день уже нашли применение свыше 1 300 базовых моделей. Кроме того, ИИ широко используется в мобильных телефонах, ПК и автомобилях. В будущем он станет незаменимой частью терминалов. ИИ помогает нам в планировании путешествий, генерации кодов и проверке качества. В будущем ИИ изменит каждый аспект нашей жизни, работы и производства.

Боб Чен отметил, что в эпоху ИИ некоторые операторы станут универсальными поставщиками ИИ-услуг, другие же будут сотрудничать с третьими сторонами для предоставления таких услуг, как ИИ-вычисления и ИИ-приложения. Для операторов связи создание надежных инфраструктурных сетей и «улучшение вычислений с помощью сетей» станет ключом к успеху бизнеса в эпоху ИИ. Синергия ИИ-устройств и облачных технологий, а также обучение интеллектуальным вычислениям требуют высокой пропускной способности сетей, малой задержки и высокой надежности. Huawei постоянно совершенствует F5.5G в части оптической передачи, оптического доступа, а также платформу управления и контроля, помогая операторам создавать полностью оптические сети, ориентированные на ИИ.

В области оптической передачи ведущая технология оптической коммутации Huawei распространяется на центры обработки данных (ЦОД) и региональные гибридные узлы. Во-первых, благодаря оптической коммутации ЦОД поддерживают масштабирование и повышение эффективности вычислений ИИ. Решение оптической коммутации для ЦОД Huawei поддерживает расширение интеллектуальных вычислений с 1 000 карт до миллионов карт на основе сверхплотных портов и сверхнизкого энергопотребления. По сравнению с традиционными решениями, режим развертывания без оптического модуля снижает интенсивность отказов примерно на 20 %. Кроме того, благодаря полностью оптической коммутации в региональных гибридных узлах Huawei помогает операторам создавать участки задержки в 1 мс, 5 мс и 10 мс через ячеистую сеть и полностью оптическое соединение с одним транзитным участком для сквозной полностью оптической коммутации с магистрали на региональный узел, обеспечивая исключительный опыт от использования ИИ. К настоящему моменту более 50 операторов по всему миру распространили оптическую коммутацию на региональные гибридные узлы и построили региональные сети с задержкой в 1 мс.

Что касается оптического доступа, здесь Боб Чен отметил, что фиксированный широкополосный доступ должен предоставлять услуги премиум-класса. Фиксированная широкополосная связь, основанная на оптоволоконных соединениях, обеспечивает чётко определенный и гарантированный опыт для каждого пользователя. Во всем мире существует три варианта монетизации фиксированного широкополосного доступа: монетизация покрытия, монетизация пропускной способности и монетизация опыта.

Первое – монетизация покрытия. В настоящее время оптоволоконное соединение недоступно более чем 28 % пользователей по всему миру. Поэтому процесс оптоволоконного покрытия необходимо ускорить, чтобы воспользоваться демографическими преимуществами. Решения Huawei, включая QuickConnect ODN и универсальный AirPON, могут помочь операторам построить сеть быстрым и экономичным способом.

Второе – монетизация пропускной способности. Во-первых, некоторые операторы развернули оптоволоконный широкополосный доступ, но их тарифные планы составляют всего десятки Мбит/с. В результате ценность оптоволоконной связи не очевидна. Поэтому мы рекомендуем постепенно обновлять тарифные планы для обеспечения более конкурентоспособных широкополосных услуг. Во-вторых, некоторые операторы предлагают гигабитные пакеты, но опыт их использования оставляет желать лучшего, видео часто «зависает». Основная причина заключается в том, что для предоставления гигабитных пакетов используется GPON. Поэтому GPON следует обновить до 10G PON как можно скорее, чтобы обеспечить лучший сетевой опыт.

И последнее – монетизация опыта. Теперь в отрасли существует консенсус в отношении эволюции от FTTH с использованием одного волокна к FTTR с использованием одной сети. Сеть FTTR может обеспечить оптимальный опыт для всех в любое время и в любом месте. Число глобальных пользователей FTTR на настоящий момент превысило 30 миллионов. Кроме того, Huawei ускоряет инновации и модернизацию FTTR +X, чтобы помочь операторам внедрять инновационные ИИ-приложения, включая ИИ плюс хранилище, охрану дома и здравоохранение. Наша конечная цель – поддержка одного «умного» дома на основе одной сети FTTR.

Что касается платформы управления и контроля, Huawei использует базовые модели цифровых двойников и искусственного интеллекта для улучшения пользовательского опыта и эффективности эксплуатации и технического обслуживания в сценариях премиальных широкополосных решений и решений для передачи данных. Премиальное широкополосное решение Huawei имеет функцию автоматического обнаружения неисправностей, которая выполняет детальную диагностику сети и исправляет неисправности в упреждающем порядке, что сокращает жалобы пользователей на 30 %. Решение Premium Transmission компании использует автоматическое онлайн-планирование, чтобы сократить срок внедрения нового сервиса с нескольких месяцев до нескольких часов.

«Следующее десятилетие станет свидетелем быстрой популяризации ИИ», – заявил Боб Чен. «Huawei надеется работать с отраслевыми партнерами над созданием полностью оптической сети F5.5G, ориентированной на искусственный интеллект, расширяя оптическую коммутацию до центров обработки данных и региональных гибридных узлов, создавая сети премиум-класса для оптического доступа путем монетизации покрытия, пропускной способности и опыта, а также полностью внедряя возможности искусственного интеллекта в платформу управления и контроля. Таким образом, мы сможем ускорить популяризацию ИИ и вместе достичь нового роста бизнеса в интеллектуальную эпоху!»

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