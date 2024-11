Huawei proponuje budowę opartej na AI w pełni optycznej sieci F5.5G, by dać operatorom nowe możliwości rozwoju

STAMBUŁ, Turcja, 4 listopada 2024 r. /PRNewswire/ -- Podczas 10. Forum Technologii Ultra-Szerokopasmowej (Ultra-Broadband Forum, UBBF 2024), Bob Chen, prezes działu biznesowego produktów optycznych Huawei, wygłosił przemówienie pt. „Budowanie opartej na AI w pełni optycznej sieci F5.5G dla nowych możliwości rozwoju".

Bob Chen, President of Huawei Optical Business Product Line, delivering a keynote speech

Nadeszła era sztucznej inteligencji. Ogólne modele podstawowe są ciągle ulepszane i szybko znajdują zastosowanie w różnych branżach. Jak dotąd zastosowano ponad 1300 modeli podstawowych. Sztuczna inteligencja jest też powszechnie stosowana w telefonach komórkowych, komputerach osobistych i samochodach. W przyszłości sztuczna inteligencja stanowić będzie nieodzowny element terminali. AI pomaga nam w planowaniu podróży, generowaniu kodu i kontroli jakości. W przyszłości sztuczna inteligencja odmieni każdy aspekt naszego życia, pracy i produkcji.

Bob Chen zwrócił uwagę, że w erze AI niektórzy operatorzy zmienią się w kompleksowych dostawców usług AI, a niektórzy z nich nawiążą współpracę z podmiotami zewnętrznymi w celu świadczenia takich usług, jak obliczenia AI i aplikacje AI. Dla operatorów budowa solidnych sieci infrastrukturalnych oraz „ulepszanie obliczeń przy pomocy sieci" będą kluczowymi aspektami sukcesu biznesowego w erze AI. Synergia AI urządzenie-chmura oraz inteligentne szkolenie w zakresie obliczeń wymagają wysokiej przepustowości sieci, niskich opóźnień i wysokiej niezawodności. Huawei nieprzerwanie wprowadza innowacje w technologii F5.5G w zakresie transmisji optycznej, dostępu optycznego oraz platformy zarządzania i kontroli, pomagając operatorom w budowaniu w pełni optycznych sieci opartych na AI.

W dziedzinie przesyłu optycznego, czołowa technologia przełączania optycznego firmy Huawei zostaje rozszerzona o centra danych (DC) i brzegowe sieci metropolitalne. Przede wszystkim dzięki technologii przełączania optycznego, centra danych wspierają zwiększenie skali i efektywności obliczeń AI. Rozwiązanie do przełączania optycznego w centrach danych umożliwia ekspansję inteligentnych obliczeń z 1000 kart do milionów kart w oparciu o ultra-gęste porty i ultra-niskie zużycie energii. W porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami, tryb wdrożenia bez modułu optycznego obniża wskaźnik usterek o ok. 20%. Ponadto dzięki w całości optycznemu przełączaniu w brzegowych sieciach metropolitalnych, Huawei pomaga operatorom budować kręgi o opóźnieniach 1 ms, 5 ms i 10 ms poprzez sieci mesh oraz w pełni optyczne jednoprzeskokowe połączenie dla kompleksowego przełączania w pełni optycznego od sieci szkieletowej do metropolitalnej, by zapewnić najlepsze doświadczenia AI. Do dziś ponad 50 operatorów z całego świata rozszerzyło przełączanie optyczne o brzegowe sieci metropolitalne i zbudowało sieci metropolitalne o opóźnieniach 1 ms.

W branży dostępu optycznego Bob Chen zauważył, że stacjonarne sieci szerokopasmowe muszą zapewniać usługi klasy premium. W oparciu o połączenia światłowodowe, stacjonarne sieci szerokopasmowe zapewniają deterministyczne i gwarantowane parametry usług dla każdego użytkownika. W wymiarze globalnym, stacjonarne sieci szerokopasmowe korzystają z trzech trybów monetyzacji: monetyzacja zasięgu, monetyzacja przepustowości i monetyzacja doświadczeń.

Najpierw zostanie omówiona monetyzacja zasięgu. Obecnie ponad 28% globalnych użytkowników nie ma dostępu do żadnych łączy światłowodowych. Aby wykorzystać dywidendę demograficzną, należy więc przyspieszyć powiększanie zasięgu sieci optycznych. Rozwiązania Huawei, w tym QuickConnect ODN oraz AirPON dla wszystkich scenariuszy mogą pomóc operatorom budować sieci w krótkim czasie i przy niskich kosztach.

Kolejną kwestią jest monetyzacja przepustowości. Po pierwsze, część operatorów wprowadziła szerokopasmowe sieci światłowodowe przy oferowanych w pakietach prędkościach rzędu zaledwie dziesiątek Mb/s. W efekcie, wartość włókien optycznych nie jest w pełni wykorzystana. Z tego względu zalecane jest, aby pakiety były stopniowo zwiększane, aby zapewniać coraz bardziej konkurencyjne usługi szerokopasmowe. Po drugie, niektórzy operatorzy zaoferowali pakiety gigabitowe, ale jakość usługi jest niska i często zatrzymuje się odtwarzanie filmów. Źródłem problemu jest zastosowanie GPON w pakietach gigabitowych. GPON powinien zostać ulepszony do 10G PON tak szybko, jak to możliwe, aby zapewnić lepsze wrażenia z korzystania z sieci.

Na koniec jest monetyzacja doświadczeń. Obecnie branża osiągnęła konsensus w dziedzinie ewolucji od FTTH przy użyciu jednego kabla do FTTR przy użyciu jednej sieci. Sieci FTTR mogą zapewnić optymalne doświadczenia dla każdego w każdym czasie i miejscu. Liczba użytkowników rozwiązania FTTR na świecie sięgnęła 30 mln. Dodatkowo, Huawei przyspiesza innowacje i aktualizację FTTR+X, aby pomóc operatorom wprowadzać innowacje do zastosowań AI, w tym AI z magazynowaniem, zabezpieczenia domu i opieki zdrowotnej. Celem firmy jest wsparcie jednego inteligentnego domu opartego o jedną sieć FTTR.

Jeśli chodzi o platformę zarządzania i kontroli, firma Huawei wykorzystuje rozwiązania typu digital twin i modele podstawowe AI do usprawnień w zakresie doświadczeń użytkownika i efektywności eksploatacji i konserwacji w scenariuszach sieci szerokopasmowych premium i rozwiązań przesyłowych premium. Rozwiązanie Huawei Premium Broadband wykorzystuje automatyczną lokalizację usterek w celu wdrożenia minutowej diagnostyki usterek w sieci i proaktywnej naprawy niskiego wskaźnika QoE, co przekłada się na ograniczenie zgłaszanych przez użytkowników problemów o 30%. Z kolei rozwiązanie Premium Transmission wykorzystuje automatyczne planowanie online, aby skrócić czas wprowadzenia na rynek usług z miesięcy do zaledwie godzin.

„W następnej dekadzie będziemy mieli do czynienia z szybką popularyzacją rozwiązań AI - stwierdził Bob Chen. - Huawei dąży do współpracy z partnerami branżowymi przy budowie opartej na AI w pełni optycznej sieci F5.5G, rozszerzaniu przełączania cyfrowego na centra danych i metropolitalne sieci brzegowe, budowaniu sieci premium z dostępem optycznym poprzez monetyzację zasięgu, przepustowości i doświadczeń, oraz pełnym wdrożeniu możliwości AI do platformy zarządzania i kontroli. W ten sposób możemy wspólnie przyspieszyć popularyzację AI i osiągnąć nowy poziom rozwoju biznesowego w erze inteligentnych rozwiązań!"

