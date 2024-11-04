Huawei, Operatörlerin Yeni Büyüme Sağlamasına Yardımcı Olmak İçin Yapay Zeka Merkezli F5.5G All-Optik Ağ Kurmayı Teklif Ediyor

İSTANBUL, Türkiye, 5 Kasım 2024 /PRNewswire/ -- Bugün, 10. Ultra Geniş Bant Forumu'nda (UBBF 2024), Huawei Optik İş Ürün Hattı Başkanı Bob Chen, Yeni Büyüme için Yapay Zeka Merkezli F5.5G All-Optik Ağ Oluşturma başlıklı bir açılış konuşması yaptı.

Bob Chen, President of Huawei Optical Business Product Line, delivering a keynote speech

Yapay zeka çağı kapımızda. Genel temel modelleri sürekli olarak geliştirilmekte ve çeşitli sektörlere hızla uygulanmaktadır. Şimdiye kadar 1300'den fazla temel model uygulanmıştır. Ayrıca, yapay zeka cep telefonlarında, bilgisayarlarda ve otomobillerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Gelecekte yapay zeka, terminallerin vazgeçilmez bir parçası olacak. Yapay zeka bize seyahat planlaması, kod oluşturma ve kalite denetimi konularında yardımcı oluyor. Gelecekte yapay zeka hayatımızın, işimizin ve üretimimizin her alanını dönüştürecek.

Bob Chen, yapay zeka çağında bazı operatörlerin yapay zeka tüm hizmet sağlayıcılarına dönüşeceğini ve bazı operatörlerin yapay zeka bilgi işlem ve yapay zeka uygulamaları gibi hizmetler sağlamak için üçüncü taraflarla işbirliği yapacağını belirtti. Operatörler için, sağlam altyapı ağları kurmak ve "bilişimi ağlarla geliştirmek" yapay zeka çağında iş başarısının anahtarı olacaktır. Yapay zeka cihaz-bulut sinerjisi ve akıllı bilgi işlem eğitimi, yüksek ağ bant genişliği, düşük gecikme süresi ve yüksek güvenilirlik gerektirir. Huawei, optik iletim, optik erişim, yönetim ve kontrol platformunda F5.5G'yi sürekli olarak yenileyerek taşıyıcıların yapay zeka merkezli tamamen optik ağlar oluşturmasına yardımcı oluyor.

Optik iletim alanında Huawei'in lider optik anahtarlama teknolojisi, veri merkezlerine (DC'ler) ve metro edge'lere kadar genişletilmiştir. İlk olarak, optik anahtarlama ile DC'ler yapay zeka bilgi işleminin ölçeğini ve verimliliğini artırmayı destekler. Huawei'in DC optik anahtarlama çözümü, ultra yoğun bağlantı noktalarına ve ultra düşük güç tüketimine dayalı olarak akıllı bilgi işlemin 1000 karttan milyonlarca karta genişletilmesini destekler. Geleneksel çözümlerle karşılaştırıldığında, optik modül içermeyen dağıtım modu arıza oranını yaklaşık %20 azaltmaktadır. Buna ek olarak, metro kenarlarında tamamen optik anahtarlama ile Huawei, taşıyıcıların örgü ağ oluşturma yoluyla 1 ms, 5 ms ve 10 ms gecikme çemberleri oluşturmasına ve omurgadan metroya uçtan uca tamamen optik anahtarlama için tümüyle optik tek atlamalı bağlantı kurmasına yardımcı olarak en üst düzeyde yapay zeka deneyimi sağlar. Bugüne kadar dünya çapında 50'den fazla taşıyıcı optik anahtarlamayı metro kenarlarına kadar genişletti ve 1 ms metro ağları kurdu.

Bob Chen, optik erişim alanında sabit genişbantın premium hizmetler sağlaması gerektiğini belirtti. Fiber optik bağlantılara dayanan sabit geniş bant, her kullanıcı için deterministik ve garantili hizmet deneyimleri sağlar. Küresel olarak, sabit genişbant için üç gelir elde etme modu bulunmaktadır: kapsama alanından gelir elde etme, bant genişliğinden gelir elde etme ve deneyimden gelir elde etme.

Birincisi, kapsamdan gelir elde etme. Şu anda küresel kullanıcıların %28'inden fazlasına fiber bağlantı sağlanamamaktadır. Bu nedenle, demografik temettüyü yakalamak için fiber kapsamının hızlandırılması gerekmektedir. QuickConnect ODN ve tüm senaryolara uygun AirPON gibi Huawei çözümleri, taşıyıcıların hızlı ve düşük maliyetli ağ oluşturmalarına yardımcı olabilir.

İkincisi, bant genişliğinden gelir elde etme. İlk olarak, bazı taşıyıcılar fiber genişbantı devreye soktu, ancak paket oranları yalnızca düzinelerce Mbps. Sonuç olarak, optik fiberlerin değeri ortaya çıkmadı. Bu nedenle, daha rekabetçi genişbant hizmetleri sağlamak için paketlerin kademeli olarak yükseltilmesini öneriyoruz. İkinci olarak, bazı operatörler gigabit paketleri sundu, ancak deneyim zayıftı ve video donması sıklıkla meydana geldi. Bunun temel nedeni, GPON'un gigabit paketleri sağlamak için kullanılmasıdır. Bu nedenle, daha iyi ağ deneyimleri sağlamak için GPON'un mümkün olan en kısa sürede 10G PON'a yükseltilmesi gerekmektedir.

Sonuncusu ise deneyimden gelir elde etme. Artık sektör, tek fiber kullanan FTTH'den tek ağ kullanan FTTR'ye geçiş konusunda fikir birliğine varmış durumda. FTTR ağı, her zaman ve her yerde herkes için en iyi deneyimi sağlayabilir. Şu ana kadar küresel FTTR kullanıcılarının sayısı 30 milyonu aştı. Buna ek olarak Huawei, taşıyıcıların yapay zeka artı depolama, ev koruması ve sağlık hizmetleri dahil olmak üzere yapay zeka uygulamalarında yenilik yapmalarına yardımcı olmak için FTTR+X'in inovasyonunu ve yükseltilmesini hızlandırıyor. Nihai hedefimiz, tek bir FTTR ağına dayalı tek bir akıllı evi desteklemektir.

Yönetim ve kontrol platformunda ise Huawei, premium geniş bant ve premium iletim çözümü senaryolarında kullanıcı deneyimini ve İşletme ve Bakım verimliliğini iyileştirmek için dijital ikiz ve yapay zeka temel modellerini kullanıyor. Huawei'in Premium Geniş Bant çözümü, dakika düzeyinde ağ hatası teşhisi ve proaktif zayıf QoE düzeltmesi uygulamak için otomatik hata bulma özelliğini kullanarak kullanıcı şikayetlerini %30 oranında azaltıyor. Premium Transmission çözümü, yeni hizmet TTM'sini aylardan saatlere kısaltmak için otomatik çevrimiçi planlama kullanıyor.

"Önümüzdeki on yıl yapay zekanın hızla yaygınlaşmasına tanıklık edecek," diye belirtti Bob Chen. "Huawei, AI merkezli bir F5.5G tamamen optik ağ oluşturmak için endüstri ortaklarıyla birlikte çalışmayı, optik anahtarlamayı veri merkezlerine ve metro edge'lere genişletmeyi, kapsama alanı, bant genişliği ve deneyimden para kazanarak optik erişim için premium ağlar oluşturmayı ve AI yeteneklerini yönetim ve kontrol platformuna tamamen enjekte etmeyi umuyor. Bu şekilde, yapay zekanın yaygınlaşmasını hızlandırabilir ve akıllı çağda birlikte yeni iş büyümeleri elde edebiliriz!"

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