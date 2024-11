Huawei propose de construire un réseau tout-optique F5.5G centré sur l'IA pour aider les opérateurs à atteindre une nouvelle croissance

ISTANBUL, Turquie, 4 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, lors du 10e Ultra-Broadband Forum (UBBF 2024), Bob Chen, président de la ligne de produits optiques de Huawei, a prononcé un discours intitulé Build AI-Centric F5.5G All-Optical Network for New Growth (Construire des réseaux tout optique F5.5G centrés sur l'IA pour une nouvelle croissance).

Bob Chen, President of Huawei Optical Business Product Line, delivering a keynote speech

L'ère de l'IA est arrivée. Les modèles de fondations générales sont continuellement améliorés et sont rapidement appliqués à diverses industries. Jusqu'à présent, plus de 1300 modèles de fondations ont été appliqués. En outre, l'IA est largement utilisée dans les téléphones mobiles, les PC et les automobiles. À l'avenir, l'IA sera un élément indispensable des terminaux. L'IA nous aide dans la planification des voyages, la génération de codes et l'inspection de la qualité. L'IA va finir par transformer tous les aspects de notre vie, de notre travail et de notre production.

Bob Chen a noté qu'à l'ère de l'IA, certains opérateurs se transformeront en fournisseurs de services complets d'IA, tandis que d'autres coopéreront avec des tiers pour fournir des services tels que l'informatique et les applications d'IA. Pour les opérateurs, la construction de réseaux d'infrastructure robustes et « l'amélioration de l'informatique grâce aux réseaux » seront la clé de la réussite commerciale à l'ère de l'IA. La synergie entre les dispositifs d'IA et le cloud, ainsi que la formation à l'informatique intelligente, nécessitent une bande passante élevée, une faible latence et une grande fiabilité. Huawei introduit constamment des innovations dans le F5.5G en matière de transmission optique, d'accès optique et de plateforme de gestion et de contrôle, aidant les opérateurs à construire des réseaux tout-optique centrés sur l'IA.

Dans le domaine de la transmission optique, la technologie de pointe de Huawei en matière de commutation optique est étendue aux centres de données et aux périphéries de réseaux métropolitains. Tout d'abord, grâce à la commutation optique, les centres de distribution permettent d'améliorer l'échelle et l'efficacité de l'informatique de l'IA. La solution de commutation optique DC de Huawei permet d'étendre l'informatique intelligente de 1000 cartes à des millions de cartes grâce à des ports ultra-denses et à une consommation d'énergie ultra-faible. Par rapport aux solutions traditionnelles, le mode de déploiement sans module optique réduit le taux de défaillance d'environ 20 %. En outre, grâce à la commutation tout-optique à la périphérie des réseaux métropolitains, Huawei aide les opérateurs à créer des cercles de latence de 1 ms, 5 ms et 10 ms par le biais d'un réseau maillé, et d'une connexion tout-optique à un saut pour une commutation tout-optique de bout en bout entre le réseau fédérateur et le réseau métropolitain, garantissant ainsi des expériences d'IA optimales. Jusqu'à présent, plus de 50 opérateurs dans le monde ont étendu la commutation optique aux périphéries des réseaux métropolitains et ont construit des réseaux métropolitains à 1 ms.

Dans le domaine de l'accès optique, Bob Chen a fait remarquer que le haut débit fixe doit fournir des services haut de gamme. Basé sur des connexions en fibre optique, le haut débit fixe fournit des services déterministes et garantis à chaque utilisateur. Globalement, il existe trois modes de monétisation pour le haut débit fixe : monétisation de la couverture, monétisation de la bande passante et monétisation de l'expérience.

Premièrement, monétisation de la couverture. Actuellement, plus de 28 % des utilisateurs mondiaux ne disposent d'aucune connexion par fibre optique. Il faut donc accélérer la couverture en fibre optique pour profiter du dividende démographique. Les solutions Huawei, notamment QuickConnect ODN et AirPON pour tous les scénarios, peuvent aider les opérateurs à mettre en place des réseaux rapides et peu coûteux.

Deuxièmement, monétisation de la bande passante. Certains opérateurs ont déployé la fibre à haut débit, mais leurs forfaits ne représentent que quelques dizaines de Mbps. Par conséquent, la valeur des fibres optiques n'est pas exploitée. Par conséquent, nous recommandons que les forfaits soient progressivement améliorés pour fournir des services à large bande plus compétitifs. Deuxièmement, certains opérateurs ont proposé des forfaits gigaoctet, mais l'expérience est médiocre et les vidéos se figent souvent. La cause principale est que le GPON est utilisé pour fournir des paquets gigaoctet. Par conséquent, le GPON devrait être mis à niveau vers le 10 GPON dès que possible afin d'offrir de meilleures expériences de réseau.

La dernière consiste à monétiser l'expérience. Aujourd'hui, le secteur est parvenu à un consensus sur l'évolution de la FTTH (Fibre jusqu'au domicile) utilisant une seule fibre vers la FTTR (Fibre dans toutes les pièces) sur un réseau unique. La mise en réseau FTTR peut garantir une expérience optimale pour tous, à tout moment et en tout lieu. À ce jour, le nombre d'utilisateurs de FTTR dans le monde a dépassé les 30 millions. En outre, Huawei accélère l'innovation et la mise à niveau de FTTR+X pour aider les opérateurs à innover dans les applications d'IA, y compris l'IA plus le stockage, le gardiennage de la maison et les soins de santé. Notre objectif ultime est de soutenir une maison intelligente basée sur un réseau FTTR.

En ce qui concerne la plateforme de gestion et de contrôle, Huawei utilise des modèles de jumeaux numériques et d'IA pour améliorer l'expérience de l'utilisateur et l'efficacité de l'exploitation et de la maintenance dans les scénarios de solutions haut débit et de transmission haut de gamme. La solution Premium Broadband de Huawei utilise la localisation automatique des défauts pour mettre en œuvre un diagnostic des défauts du réseau au niveau de la minute et une rectification proactive de la mauvaise qualité de l'environnement, réduisant ainsi les plaintes des utilisateurs de 30 %. Sa solution Premium Transmission utilise la planification automatique en ligne pour raccourcir la durée de vie des nouveaux services, qui passe de plusieurs mois à quelques heures.

« La prochaine décennie verra la popularisation rapide de l'IA », a déclaré Bob Chen. « Huawei espère travailler avec des partenaires industriels pour construire un réseau tout optique F5.5G centré sur l'IA, en étendant la commutation optique aux centres de données et aux périphéries métropolitaines, en construisant des réseaux premium pour l'accès optique en monétisant la couverture, la bande passante et l'expérience, et en injectant pleinement des capacités d'IA dans la plateforme de gestion et de contrôle. Ainsi, nous pourrons accélérer la popularisation de l'IA et réaliser ensemble une nouvelle croissance commerciale dans l'ère intelligente ! »

