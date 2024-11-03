華為提出構建以AI為中心的F5G-A全光網，助力運營商新增長

陳幫華表示，面向AI時代，一部分運營商將向AI全服務提供商轉型，一部分運營商選擇與三方合作提供AI算力、AI應用等服務。無論如何，運營商構築強大基礎網絡，實現「以網強算」，將是AI時代實現商業成功的關鍵。AI端雲協同、智算訓練等對網絡提出了大帶寬、低時延、高可靠的需求。華為面向F5G-A圍繞三大領域——光傳輸、光接入、管控平台持續創新，助力運營商構建以AI為中心的全光網。

在光傳輸領域，將領先的光交換技術延伸至數據中心和城域邊緣。首先，將光交換技術延伸到數據中心，基於超密端口、超低功耗的領先能力可支撐千卡到百萬卡智算規模擴展，免光模塊的部署方式可降低約20%的故障失效率，最終支撐AI智算規模和效率提升。其次，將全光交換技術延伸到城域邊緣，通過MESH化組網、全光一跳直達構築骨幹到城域的端到端光交換，構築城市內1ms、區域內5ms、國家內10ms的時延圈，保障AI應用體驗。截止目前，全球已經有50多個運營商將光交換延伸到城域邊緣，構建了1ms城域網。

在光接入領域，陳幫華表示，固定寬帶本質上要走精品路線，基於光纖聯接為每個用戶提供確定性的、可保障的業務體驗。從全球來看，固定寬帶主要有覆蓋變現、帶寬變現、體驗變現三種方式。

首先是覆蓋變現。當前，全球還有超過28%的用戶還沒有光纖網絡聯接，需要加快光纖覆蓋，搶佔人口紅利。華為ODN預聯接、全場景AirPON等解決方案，可以助力運營商實現實現快速低成本建網。

其次是帶寬變現。一方面，全球有部分運營商雖然已經開通光纖寬帶，但是提供的套餐速率僅幾十兆，導致光纖價值沒有充分發揮。因此，建議可以逐步升級套餐，提供更有競爭力的寬帶服務。另一方面，部分運營商開通了千兆套餐，但是體驗比較差，經常出現視頻卡頓等問題，根本原因是採用了GPON開通的千兆。因此，建議GPON盡快升級到10GPON，提供更好的網絡體驗。

最後是體驗變現。當前，從FTTH一根纖，到FTTR一張網，已經成為行業共識。基於FTTR組網，可以保障隨時隨地每個人的最佳體驗。當前全球FTTR用戶數已經超過3000萬。同時，華為正在加速FTTR+X創新升級，助力運營商進行AI應用創新，包括AI+存儲、看家、康養等。最終我們的目標是，基於FTTR一張網，支撐一個智慧家庭。

在管控平台領域，華為基於數字孿生和AI大模型持續創新，圍繞品質寬帶、運力地圖場景提升用戶體驗和運維效率。品質寬帶解決方案通過故障自動定位技術實現分鐘級網絡故障診斷，同時提供質差主動整治，降低30%用戶投訴；運力地圖解決方案通過自動在線規劃技術，將新業務的開通時間從月級縮短到小時級。

陳幫華表示：「未來十年將是AI快速普及的十年，華為希望攜手產業界，構建以AI為中心的F5G-A全光網，通過光交換延伸到數據中心、城域邊緣，光接入圍繞覆蓋、帶寬、體驗變現構築精品網絡，管控平台全面注入AI能力，加速AI的快速普及，共同實現商業新增長，共贏智能時代。」

SOURCE Huawei