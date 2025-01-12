LANDI Global Amiral Gemisi Cx20'yi Tanıttı: Yeni nesil Windows destekli bir terminal ile iş verimliliği ve müşteri deneyimini artırıyor

SİNGAPUR, 12 Ocak 2025 /PRNewswire/ -- LANDI Global, amiral gemimiz olan yeni nesil akıllı Windows Masaüstü POS Cx20 terminalinin lansmanını gururla duyurur.

İleri teknoloji ve incelikli tasarım arayan işletmeler için geliştirilen Cx20, kusursuz uyumluluk ile üst düzey performans sunuyor. Bu güçlü Masaüstü POS, zorlu ortamlar için ideal kullanım sunarak kullanıcıların en zorlu görevleri bile güvenle yerine getirmelerini sağlıyor.

LANDI Cx20 Windows Powered ECR Terminal

Pazar ihtiyaçlarının yönlendirdiği inovasyon

Cx20, Windows tabanlı Masaüstü POS'a yönelik artan küresel talebi karşılamak üzere tasarlandı.

Windows 10 desteğinin sona ermesiyle birlikte büyük ölçüde Windows yüklü sistemleri kullanmakta olan birçok işletme, Windows 11 uyumlu POS çözümlerine kolay bir geçiş yolu arıyor. Cx20, mevcut Windows tabanlı uygulamalar ve arka yüz sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olarak minimum kesinti, maksimum uyumluluk sağlıyor.

İş İhtiyaçları için Tasarlayın

Cx20 güçlü performans, dayanıklı bağlantı ve kullanıcı dostu tasarımı ile işletmelerin taleplerini karşılamak için üretildi.

Windows 11 IoT LTSC ile çalışan gelişmiş endüstriyel kontrol çipleriyle donatılan Cx20, Microsoft'un 10 yılı aşkın süren desteğinden yararlanarak yüksek talep gören iş yükleri ve verimli çoklu görevlerde istikrarlı performans sunuyor.

Wi-Fi 6e ve 1000M Ethernet desteği ile gerçekleştirilen sorunsuz bağlantı, kesintisiz iş operasyonları için gerekli olan sürekli ve güvenilir bağlantıyı sağlıyor.

1920x1080 çözünürlüğe sahip 15,6 inç IPS ile çoklu dokunmatik ekranı, kristal netliğinde görseller ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi sağlıyor.

Üstün performans ve müşteri faydası

Cx20, 4.4GHz'e kadar hızlara ulaşan Altı çekirdekli Intel® i3-1215U işlemciden güç alıyor. Windows 11 IoT uyumluluğuyla, yüksek talepli iş yüklerini ve çoklu görevleri yerine getirmede mükemmel performans sağlıyor, bu da onu işletmeler için ideal POS çözümü haline getiriyor.

Temel olarak 8GB + 256GB arasında değişen bellek seçenekleri, karmaşık görevler için sorunsuz bir deneyim sağlarken çeşitli operasyonel ihtiyaçları karşılamada çok yönlülük sağlıyor. Otomatik kesme teknolojisine sahip entegre bir 80 mm termal yazıcı ile donatılan Cx20, verimli baskı sağlarken LANDI'nin patentli otomatik kurtarma teknolojisi, kesintisiz hizmet için kağıt sıkışmalarını otomatik olarak çözüyor.

Öne çıkan rekabet avantajları

Cx20, son teknoloji tasarım ve yüksek performanslı işlevselliğin mükemmel karışımıyla öne çıkıyor.

En yeni Intel® işlemciler ve cömert bellek seçenekleri ile donatılmış olan bu ürün, sorunsuz çalışma ve verimli çoklu görevler sunarak zorlu perakende ve konaklama ortamlarında ideal performans sağlıyor.

Cx20, daha fazla denge ve şık bir profil sağlayan ultra ince üçgen bir tabana sahip. Gövde kalınlığı 4 mm ve ekran kalınlığı 8 mm olan bu ürün, en son teknolojileri bir araya getiriyor.

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Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2595928/1.jpg