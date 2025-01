LANDI Global presenta l'ammiraglia Cx20: migliorare l'efficienza aziendale e l'esperienza del cliente con un terminale Windows di nuova generazione

SINGAPORE, 12 gennaio 2025 /PRNewswire/ -- LANDI Global annuncia il lancio del terminale Cx20, un POS desktop Windows intelligente di ultima generazione.

Pensato per le aziende che ricercano tecnologia avanzata e design raffinato, il Cx20 offre prestazioni di altissimo livello con perfetta compatibilità. Questo potente POS desktop consente di gestire con sicurezza anche i compiti più impegnativi, rendendolo ideale per gli ambienti più esigenti.

LANDI Cx20 Windows Powered ECR Terminal

Innovazione guidata dalle esigenze del mercato

Il Cx20 è stato progettato per soddisfare la crescente domanda globale di POS desktop basati su Windows.

Data l'ampia base di sistemi operativi Windows ancora in uso e l'imminente fine del supporto per Windows 10, molte aziende stanno cercando un percorso di migrazione semplice verso soluzioni POS compatibili con Windows 11. Il Cx20 si integra con le applicazioni Windows e i sistemi back-end attuali, garantendo interruzioni minime e massima compatibilità.

Creare per la domanda aziendale

Il Cx20 è stato realizzato per soddisfare le esigenze delle aziende grazie alle prestazioni elevate, alla connettività affidabile e al design intuitivo.

Dotato di chip di controllo industriale avanzati e basato su Windows 11 IoT LTSC, il Cx20 beneficia del supporto Microsoft a lungo termine, che dura fino a oltre 10 anni, offrendo prestazioni costanti per carichi di lavoro gravosi e multitasking efficiente.

Grazie al supporto Wi-Fi 6e ed Ethernet 1000M la connettività è costante e affidabile, caratteristiche essenziali per operazioni aziendali ininterrotte.

Il display multi-touch IPS da 15,6 pollici con risoluzione 1920x1080 assicura immagini cristalline e un'esperienza utente intuitiva.

Prestazioni eccezionali e vantaggi per il cliente

Il Cx20 è dotato di un processore Intel® i3-1215U Hexa-core, che raggiunge velocità fino a 4,4 GHz. Grazie alla compatibilità con Windows 11 IoT, eccelle nella gestione di carichi di lavoro gravosi e del multitasking, il che lo rende la soluzione POS ideale per le aziende.

Le opzioni di memoria vanno da 8 GB a 256 GB come base, garantendo la versatilità necessaria per soddisfare diverse esigenze operative, mantenendo al contempo un'esperienza fluida per le attività più complesse. Il Cx20 è dotato di una stampante termica integrata da 80 mm con tecnologia di taglio automatico, che garantisce una stampa efficiente, mentre la tecnologia di ripristino automatico brevettata LANDI risolve automaticamente gli inceppamenti della carta per un servizio ininterrotto.

Vantaggi competitivi distinti

Il Cx20 si distingue per la perfetta combinazione di design all'avanguardia e funzionalità ad alte prestazioni.

Dotato dei più recenti processori Intel® e di opzioni di memoria ad alta capacità, garantisce un funzionamento regolare e un multitasking efficiente, così che è ideale per gli ambienti esigenti del commercio al dettaglio e dell'ospitalità.

La base triangolare ultrasottile gli conferisce maggiore stabilità e ne sottolinea il profilo elegante. Con uno spessore del corpo di 4 mm e uno spessore dello schermo di 8 mm, è un concentrato di tecnologie all'avanguardia.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2595928/1.jpg