LANDI Global dévoile son produit phare, le Cx20, qui optimise l'efficacité de l'entreprise et l'expérience client grâce à un terminal Windows de nouvelle génération

SINGAPOUR, 12 janvier 2025 /PRNewswire/ -- LANDI Global est fier d'annoncer le lancement du terminal Cx20, son produit phare de nouvelle génération, le POS Windows Desktop intelligent.

Conçu pour les entreprises qui recherchent une technologie avancée et un design élégant, le Cx20 offre des performances de premier plan avec une compatibilité optimale. Ce puissant POS de bureau permet aux utilisateurs de gérer les tâches les plus difficiles en toute confiance, ce qui le rend idéal pour les environnements exigeants.

LANDI Cx20 Windows Powered ECR Terminal

L'innovation au service des besoins du marché

Le Cx20 est conçu pour répondre à la demande mondiale croissante de terminaux de paiement sous Windows.

Avec une large base d'installations Windows encore en usage et la fin du support de Windows 10, de nombreuses entreprises cherchent un plan de migration facile vers des solutions POS compatibles avec Windows 11. Le Cx20 s'intègre de manière transparente aux applications Windows et aux systèmes dorsaux existants, ce qui garantit un minimum de perturbations et une compatibilité maximale.

Construire pour la demande des entreprises

Le Cx20 est conçu pour répondre aux exigences des entreprises grâce à ses performances puissantes, sa connectivité robuste et son design convivial.

Équipé de puces de contrôle industriel avancées, fonctionnant sous Windows 11 IoT LTSC, le Cx20 bénéficie de l'assistance à long terme de Microsoft (jusqu'à 10 ans et plus), offrant des performances constantes pour les charges de travail à forte demande et un fonctionnement multitâche efficace.

La connectivité est optimale, grâce à la prise en charge du Wi-Fi 6e et de l'Ethernet 1000M, ce qui garantit une connectivité constante et fiable, essentielle au fonctionnement ininterrompu de l'entreprise.

Son écran tactile IPS de 15,6 pouces, d'une résolution de 1920x1080, garantit des images d'une grande clarté et une expérience utilisateur intuitive.

Performances exceptionnelles et avantages pour le client

Le Cx20 est équipé d'un processeur hexa-core Intel® i3-1215U, atteignant des vitesses allant jusqu'à 4,4 GHz. Compatible avec Windows 11 IoT, il excelle dans la gestion des charges de travail à forte demande et du multitâche, ce qui en fait la solution POS idéale pour les entreprises.

Les options de mémoire vont de 8 Go + 256 Go en base, ce qui garantit une polyvalence permettant de répondre à divers besoins opérationnels tout en maintenant une expérience transparente pour les tâches complexes. Le Cx20 est équipé d'une imprimante thermique intégrée de 80 mm dotée d'une technologie de coupe automatique, garantissant une impression efficace, et la technologie de récupération automatique brevetée de LANDI résout automatiquement les bourrages papier pour un fonctionnement ininterrompu.

Des avantages concurrentiels différenciateurs

Le Cx20 se distingue par son alliance parfaite entre un design de pointe et des fonctionnalités performantes.

Équipé des derniers processeurs Intel® et d'options de mémoire généreuses, il offre un fonctionnement fluide et un multitâche efficace, ce qui le rend idéal pour les environnements exigeants du commerce de détail et de l'hôtellerie.

Le Cx20 est doté d'une base triangulaire ultra-mince pour une stabilité accrue et un profil élégant. Avec une épaisseur de 4 mm pour l'enveloppe et de 8 mm pour l'écran, il combine une technologie de pointe.

Visitez le site LANDI Global pour plus d'informations !

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2595928/1.jpg