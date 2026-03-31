MCE 2026: Midea presenteert zijn professionele service-ecosysteem voor 'Green Vision, Blue Future'

MILAN, 31 maart 2026 /PRNewswire/ -- Onder het thema 'Green Vision, Blue Future' greep Midea de gelegenheid aan om zijn nieuwste duurzame verwarmings- en koeloplossingen, en introduceert tevens een transformerende evolutie van zijn ecosysteem voor professionele diensten. Midea gaat verder dan alleen maar productkwaliteit en tilt zijn serviceaanbod naar een hoger niveau met het Midea HVAC Professional Service System, een geïntegreerd kader dat is ontworpen om de volledige levenscyclus van zijn producten te ondersteunen.

Om het initiatief extra kracht bij te zetten, was een reeks prominente leidinggevenden aanwezig, waaronder Alex Zhu (GM van Midea Residential Air Conditioning), Dennis Lee (GM van Midea Building Technologies), Meteor Liu (GM van Midea Kitchen & Water Heater Appliances) en Alberto Di Luzio (GM van Midea Italia). Een deel van de stand was gewijd aan de presentatie van de drie pijlers van het service-ecosysteem:

Midea Club : Een wereldwijd beloningsprogramma voor installateurs dat al actief is in 21 landen, met meer dan 210.000 geregistreerde leden. Er zijn inmiddels meer dan 400 miljoen installaties voltooid. Installateurs delen in dit succes door in aanmerking te komen voor beloningen. Het platform biedt daarnaast extra voordelen, zoals gratis trainingen, AI-ondersteunde tools en, Belangrijker nog: nieuwe opdrachten door middel van intelligente follow-upondersteuning.

Midea Solutions Hub : Midea werkt samen met lokale partners om winkels op te zetten die dienen als professionele gedeelde ruimtes voor productpresentatie en maatwerk, en die tevens fungeren als afhaalpunten voor installateurs om hun dagelijkse werkzaamheden te stroomlijnen.

: Midea werkt samen met lokale partners om winkels op te zetten die dienen als professionele gedeelde ruimtes voor productpresentatie en maatwerk, en die tevens fungeren als afhaalpunten voor installateurs om hun dagelijkse werkzaamheden te stroomlijnen. Blue Service & Midea Academy: De ruggengraat van de technische ondersteuning van Midea. Alleen al in Italië beschikt Midea over meer dan 170 servicecentra, waaronder acht gespecialiseerde Blue Service-hubs die fungeren als micrologistieke centra voor originele reserveonderdelen. Dit netwerk zorgt voor snelle en hoogwaardige service en biedt daarnaast technische trainingen, versterkt de lokale aanwezigheid van het merk en draagt bij aan het opbouwen van vertrouwen.

Een treffend voorbeeld van deze samenwerkingsaanpak was de paneldiscussie die samen met de Italiaanse HVAC-vereniging Assoclima werd georganiseerd, met het thema 'Installers Driving the Energy Transition'. Het gesprek richtte zich op de wereldwijde overgang van een 'productgericht' model naar een geïntegreerde aanpak van 'product + service', waarbij belangrijke thema's aan bod kwamen, zoals de standaardisering van installaties en het versterken van de expertise van professionele installateurs, met als doel het vertrouwen van klanten verder te verdiepen.

Ter aanvulling op zijn servicekader presenteerde Midea een indrukwekkend assortiment toonaangevende producten en regionale succesverhalen:

Residentiële airconditioning (RAC): Midea benadrukte met trots het recente succes van de uitrol van zijn R290-splitairconditioners in Malta, een sterk voorbeeld voor verdere uitrol in de rest van Europa. Ook werd de H-Pack-binnenwarmtepomp gepresenteerd, die de MCE Excellence Award heeft gewonnen dankzij het installateursvriendelijke ontwerp. De populaire PortaSplit-reeks, die door TIME werd erkend als een van de 'Best Inventions of 2025', werd uitgebreid met een nieuw product: de PortaSplit Cool. Ook Solstice trok veel aandacht dankzij zijn AI-gestuurde energiebesparing, waarmee het energieverbruik met meer dan 30% wordt verminderd. Het geheel werd vervolledigd door MHELIOS, de oplossing voor energiebeheer en -opslag, geoptimaliseerd voor dynamische energieprijzen.

Midea Building Technologies (MBT) : Het nieuwe V9 VRF-systeem, uitgerust met R32-koelmiddel en elektronische besturing van de tweede generatie, was een van de speerpunten in de zone voor de presentatie van commerciële oplossingen. MBT introduceerde een volledig assortiment R290-warmtepompen en datacenterkoelsystemen met energie-efficiëntiefactor (PUE)-waarden tot wel 1,2.

Keuken- en warmwatertoestellen (KWHA): In antwoord op de energietransitiedoelstellingen van Europa presenteerde Midea warmtepompboilers met energielabel A++, gasboilers met lage NOx-uitstoot en zonnegeïntegreerde modellen die naadloos kunnen worden gesynchroniseerd met residentiële PV-systemen. De oplossingen geven prioriteit aan duurzaamheid (bijvoorbeeld bij hard water) en zijn ontworpen voor kleine huishoudelijke ruimtes.

Innovatie, geavanceerde technologieën en de verdere ontwikkeling van het service- en partnerprogramma van Midea veranderen het gezicht van de HVAC-sector.

