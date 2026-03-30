Targi MCE 2026: Firma Midea prezentuje swój ekosystem profesjonalnych usług pod hasłem „Zielona wizja, błękitna przyszłość"

News provided by

Midea Building Technologies

Mar 30, 2026, 09:56 ET

MEDIOLAN, 30 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- W ramach tematu przewodniego „Zielona wizja, niebieska przyszłość" firma Midea przedstawiła swoje najnowsze zrównoważone rozwiązania w zakresie ogrzewania i chłodzenia, a także po raz pierwszy zaprezentowała przełomową ewolucję swojego ekosystemu usług profesjonalnych. Wykraczając poza doskonałość produktów, firma Midea podnosi poziom swojej oferty usług dzięki systemowi profesjonalnych usług Midea HVAC - holistycznej strukturze przeznaczonej do obsługi całego cyklu życia produktów.

Midea MCE 2026
Midea R290 Solutions
Midea Service
Aby nadać tej inicjatywie dodatkowego znaczenia, w wydarzeniu wzięli udział członkowie kierownictwa wysokiego szczebla, w tym Alex Zhu (dyrektor generalny Midea Residential Air Conditioning), Dennis Lee (dyrektor generalny Midea Building Technologies), Meteor Liu (dyrektor generalny Midea Kitchen & Water Heater Appliances) oraz Alberto Di Luzio (dyrektor generalny Midea Italia). Na stoisku wydzielono obszar poświęcony prezentacji trzech filarów ekosystemu usług, którymi są:

  • Klub Midea: globalny program motywacyjny dla instalatorów, działający już w 21 krajach i skupiający ponad 210 000 zarejestrowanych członków. Zrealizowano ponad 400 milionów instalacji. Wykonawcy mają swój udział w tym sukcesie, kwalifikując się do otrzymania nagród. Platforma oferuje dodatkowe korzyści, takie jak bezpłatne szkolenia, narzędzia wspomagane sztuczną inteligencją, a co ważniejsze - nowe możliwości biznesowe dzięki inteligentnemu wsparciu w zakresie działań następczych.
  • Centrum rozwiązań Midea: Midea współpracuje z lokalnymi partnerami przy tworzeniu sklepów, które służą jako profesjonalne wspólne przestrzenie do prezentacji i dostosowywania produktów, a jednocześnie pełnią funkcję punktów odbioru dla instalatorów, usprawniając ich codzienne działania.
  • Wsparcie techniczne Blue Service i Akademia Midea: trzon wsparcia technicznego firmy Midea. W samych tylko Włoszech firma Midea prowadzi ponad 170 centrów pomocy, w tym osiem wyspecjalizowanych centrów Blue Service, które pełnią rolę mikrocentrów logistycznych dla oryginalnych części zamiennych. Sieć ta zapewnia szybką i wysokiej jakości obsługę, a także oferuje szkolenia techniczne, wzmacniając lokalną obecność marki i budując zaufanie.

Doskonałym przykładem takiego partnerskiego podejścia była dyskusja panelowa zorganizowana wspólnie z włoskim stowarzyszeniem branży HVAC, Assoclima, pod hasłem „Instalatorzy motorem transformacji energetycznej". Rozmowa skupiała się na globalnym przejściu od modelu „zorientowanego na produkt" do zintegrowanego podejścia „produkt + usługa", poruszając kluczowe tematy, takie jak standaryzacja instalacji oraz podnoszenie kwalifikacji profesjonalnych instalatorów w celu budowania głębszego zaufania wśród klientów.

Uzupełniając swoją ofertę usług, firma Midea zaprezentowała imponującą gamę flagowych produktów oraz regionalne osiągnięcia:

  • Klimatyzacja mieszkaniowa (Residential Air Conditioning, RAC): firma Midea z dumą podkreśliła niedawny sukces wprowadzenia na rynek maltański klimatyzatorów typu split z czynnikiem chłodniczym R290, co stanowi doskonały wzór do naśladowania dla pozostałych krajów Europy. Zaprezentowano również pompę ciepła H-Pack przeznaczoną do użytku wewnętrznego, która zdobyła nagrodę MCE Excellence Award za przyjazną dla instalatorów konstrukcję. W popularnej serii PortaSplit, uznanej przez magazyn TIME za jeden z „Najlepszych wynalazków 2025 roku", zadebiutował nowy produkt - PortaSplit Cool. Dużym zainteresowaniem cieszył się również system oszczędzania energii Solstice oparty na sztucznej inteligencji, który zmniejsza zużycie o ponad 30%. Uzupełnieniem oferty było rozwiązanie do zarządzania energią i jej magazynowania MHELIOS, zoptymalizowane pod kątem dynamicznych cen energii.
  • Midea Building Technologies (MBT): nowy system V9 VRF, wyposażony w czynnik chłodniczy R32 i elektroniczny układ sterowania drugiej generacji, był jednym z głównych punktów w strefie prezentacji rozwiązań komercyjnych. Firma MBT zaprezentowała pełną gamę pomp ciepła R290 oraz systemów chłodzenia dla centrów danych o współczynniku efektywności energetycznej (PUE) na poziomie zaledwie 1,2.
  • Urządzenia kuchenne i podgrzewacze wody (Kitchen & Water Heater Appliances, KWHA): w odpowiedzi na europejskie cele w zakresie transformacji energetycznej firma Midea zaprezentowała podgrzewacze wody z pompą ciepła o klasie energetycznej A++, gazowe podgrzewacze wody o niskiej emisji NOx oraz modele zintegrowane z instalacją solarną, które umożliwiają płynną synchronizację z domowymi systemami fotowoltaicznymi. Rozwiązania te stawiają na trwałość (np. w warunkach twardej wody) i zostały zaprojektowane z myślą o niewielkich przestrzeniach domowych.

Innowacje, najnowocześniejsze technologie oraz ewolucja programu serwisowego i partnerskiego firmy Midea zmieniają oblicze branży HVAC.

Film - https://mma.prnewswire.com/media/2945334/Midea_MCE_2026.mp4
Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2945335/Midea_R290_Solutions.jpg
Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2945336/Midea_Service.jpg

MCE 2026: Midea presenta su ecosistema de servicios profesionales para "Visión Verde, Futuro Azul"

Bajo el lema "Visión Verde, Futuro Azul", Midea aprovechó la oportunidad para presentar sus últimas soluciones sostenibles de calefacción y...
Midea wprowadza na rynek system V9 VRF, który na nowo definiuje wydajność, niezawodność i łatwość montażu w komercyjnych systemach HVAC

Firma Midea oficjalnie wprowadziła na rynek nowy system V9 VRF. Odpowiadając na pilną potrzebę oszczędności energii, wysokie wymagania dotyczące...
