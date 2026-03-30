Targi MCE 2026: Firma Midea prezentuje swój ekosystem profesjonalnych usług pod hasłem „Zielona wizja, błękitna przyszłość"

MEDIOLAN, 30 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- W ramach tematu przewodniego „Zielona wizja, niebieska przyszłość" firma Midea przedstawiła swoje najnowsze zrównoważone rozwiązania w zakresie ogrzewania i chłodzenia, a także po raz pierwszy zaprezentowała przełomową ewolucję swojego ekosystemu usług profesjonalnych. Wykraczając poza doskonałość produktów, firma Midea podnosi poziom swojej oferty usług dzięki systemowi profesjonalnych usług Midea HVAC - holistycznej strukturze przeznaczonej do obsługi całego cyklu życia produktów.

Aby nadać tej inicjatywie dodatkowego znaczenia, w wydarzeniu wzięli udział członkowie kierownictwa wysokiego szczebla, w tym Alex Zhu (dyrektor generalny Midea Residential Air Conditioning), Dennis Lee (dyrektor generalny Midea Building Technologies), Meteor Liu (dyrektor generalny Midea Kitchen & Water Heater Appliances) oraz Alberto Di Luzio (dyrektor generalny Midea Italia). Na stoisku wydzielono obszar poświęcony prezentacji trzech filarów ekosystemu usług, którymi są:

Klub Midea : globalny program motywacyjny dla instalatorów, działający już w 21 krajach i skupiający ponad 210 000 zarejestrowanych członków. Zrealizowano ponad 400 milionów instalacji. Wykonawcy mają swój udział w tym sukcesie, kwalifikując się do otrzymania nagród. Platforma oferuje dodatkowe korzyści, takie jak bezpłatne szkolenia, narzędzia wspomagane sztuczną inteligencją, a co ważniejsze - nowe możliwości biznesowe dzięki inteligentnemu wsparciu w zakresie działań następczych.

Centrum rozwiązań Midea : Midea współpracuje z lokalnymi partnerami przy tworzeniu sklepów, które służą jako profesjonalne wspólne przestrzenie do prezentacji i dostosowywania produktów, a jednocześnie pełnią funkcję punktów odbioru dla instalatorów, usprawniając ich codzienne działania.

Wsparcie techniczne Blue Service i Akademia Midea: trzon wsparcia technicznego firmy Midea. W samych tylko Włoszech firma Midea prowadzi ponad 170 centrów pomocy, w tym osiem wyspecjalizowanych centrów Blue Service, które pełnią rolę mikrocentrów logistycznych dla oryginalnych części zamiennych. Sieć ta zapewnia szybką i wysokiej jakości obsługę, a także oferuje szkolenia techniczne, wzmacniając lokalną obecność marki i budując zaufanie.

Doskonałym przykładem takiego partnerskiego podejścia była dyskusja panelowa zorganizowana wspólnie z włoskim stowarzyszeniem branży HVAC, Assoclima, pod hasłem „Instalatorzy motorem transformacji energetycznej". Rozmowa skupiała się na globalnym przejściu od modelu „zorientowanego na produkt" do zintegrowanego podejścia „produkt + usługa", poruszając kluczowe tematy, takie jak standaryzacja instalacji oraz podnoszenie kwalifikacji profesjonalnych instalatorów w celu budowania głębszego zaufania wśród klientów.

Uzupełniając swoją ofertę usług, firma Midea zaprezentowała imponującą gamę flagowych produktów oraz regionalne osiągnięcia:

Klimatyzacja mieszkaniowa ( Residential Air Conditioning, RAC) : firma Midea z dumą podkreśliła niedawny sukces wprowadzenia na rynek maltański klimatyzatorów typu split z czynnikiem chłodniczym R290, co stanowi doskonały wzór do naśladowania dla pozostałych krajów Europy. Zaprezentowano również pompę ciepła H-Pack przeznaczoną do użytku wewnętrznego, która zdobyła nagrodę MCE Excellence Award za przyjazną dla instalatorów konstrukcję. W popularnej serii PortaSplit, uznanej przez magazyn TIME za jeden z „Najlepszych wynalazków 2025 roku", zadebiutował nowy produkt - PortaSplit Cool. Dużym zainteresowaniem cieszył się również system oszczędzania energii Solstice oparty na sztucznej inteligencji, który zmniejsza zużycie o ponad 30%. Uzupełnieniem oferty było rozwiązanie do zarządzania energią i jej magazynowania MHELIOS, zoptymalizowane pod kątem dynamicznych cen energii.

Midea Building Technologies (MBT) : nowy system V9 VRF, wyposażony w czynnik chłodniczy R32 i elektroniczny układ sterowania drugiej generacji, był jednym z głównych punktów w strefie prezentacji rozwiązań komercyjnych. Firma MBT zaprezentowała pełną gamę pomp ciepła R290 oraz systemów chłodzenia dla centrów danych o współczynniku efektywności energetycznej (PUE) na poziomie zaledwie 1,2.

Urządzenia kuchenne i podgrzewacze wody (Kitchen & Water Heater Appliances, KWHA): w odpowiedzi na europejskie cele w zakresie transformacji energetycznej firma Midea zaprezentowała podgrzewacze wody z pompą ciepła o klasie energetycznej A++, gazowe podgrzewacze wody o niskiej emisji NOx oraz modele zintegrowane z instalacją solarną, które umożliwiają płynną synchronizację z domowymi systemami fotowoltaicznymi. Rozwiązania te stawiają na trwałość (np. w warunkach twardej wody) i zostały zaprojektowane z myślą o niewielkich przestrzeniach domowych.

Innowacje, najnowocześniejsze technologie oraz ewolucja programu serwisowego i partnerskiego firmy Midea zmieniają oblicze branży HVAC.

