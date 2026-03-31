MCE 2026: Midea představuje svůj ekosystém profesionálních služeb pro „zelenou vizi a modrou budoucnost"
Mar 31, 2026, 07:47 ET
MILÁN, 31. března 2026 /PRNewswire/ – Pod heslem „Zelená vize a modrá budoucnost" využila společnost Midea této příležitosti k prezentaci svých nejnovějších udržitelných řešení pro vytápění a chlazení a rovněž představila transformaci svého ekosystému profesionálních služeb. Společnost Midea jde nad rámec vynikajících výrobků a vylepšuje svou nabídku služeb prostřednictvím systému Midea HVAC Professional Service System, uceleného rámce sloužícího k podpoře celého životního cyklu jejích výrobků.
Aby iniciativa získala na prestiži, byla přítomna řada vysoce postavených vedoucích pracovníků jako Alex Zhu (GM Midea Residential Air Conditioning), Dennis Lee (GM Midea Building Technologies), Meteor Liu (GM Midea Kitchen & Water Heater Appliances) a Alberto Di Luzio (GM Midea Italia). U stánku byl vyhrazen prostor pro demonstraci tří pilířů ekosystému služeb:
- Midea Club: Globální motivační program pro instalace, který již funguje ve 21 zemích s více než 210.000 registrovanými členy. Bylo provedeno více než 400 milionů instalací. Dodavatelé získávají nárok na odměny, čímž se na tomto úspěchu podílejí. Platforma nabízí další výhody, jako jsou bezplatné školení, nástroje s podporou umělé inteligence a především nové zakázky díky inteligentní následné podpoře.
- Midea Solutions Hub: Společnost Midea spolupracuje s místními partnery při zřizování prodejen, které slouží jako profesionální sdílené prostory pro vystavování a přizpůsobování výrobků a jako odběrná místa pro montážní firmy, aby se zefektivnil jejich každodenní provoz.
- Blue Service & Midea Academy: Páteř technické podpory společnosti Midea. Jen v Itálii provozuje společnost Midea více než 170 asistenčních center, včetně osmi specializovaných středisek Blue Service, která fungují jako mikrologistická centra pro originální náhradní díly. Tato síť zajišťuje vysokou rychlost a vysokou kvalitu služeb, nabízí technická školení, posiluje místní přítomnost značky a buduje důvěru.
Dokonalým příkladem tohoto partnerského přístupu byla panelová diskuse pořádaná společně s italským sdružením pro vytápění, větrání a klimatizaci Assoclima na téma „Instalatéři jako hnací síla energetického přechodu". Dialog se zaměřil na globální přechod od modelu zaměřeného na produkt k integrovanému přístupu typu „produkt + služba" a zabýval se klíčovými tématy, jako je standardizace instalace a zvyšování odborných znalostí profesionálních instalatérů s cílem vybudovat větší důvěru u zákazníků.
Společnost Midea doplnila svůj servisní rámec o řadu vlajkových produktů a regionálních úspěchů:
- Rezidenční klimatizace (RAC): Společnost Midea hrdě vyzdvihla nedávný úspěch při zavádění splitových klimatizací R290 na Maltě, což je skvělý vzor pro úspěch ve zbytku Evropy. Představeno bylo také vnitřní tepelné čerpadlo H-Pack, které získalo ocenění MCE Excellence Award za konstrukci usnadňující instalaci. Oblíbená řada PortaSplit, která byla časopisem TIME oceněna jako jeden z „nejlepších vynálezů roku 2025", se dočkala premiéry nového produktu PortaSplit Cool. Velkou pozornost vzbudilo také řešení Solstice díky úsporám energie poháněným umělou inteligencí, která snížila spotřebu o více než 30 %. Obrázek doplňuje MHELIOS, řešení pro správu a skladování energie, optimalizované pro dynamické stanovování cen energií.
- Midea Building Technologies (MBT): Nový systém V9 VRF, vybavený chladivem R32 a elektronickým řízením druhé generace, byl jedním z hlavních bodů expozice komerčních řešení. Společnost MBT představila celou řadu tepelných čerpadel R290 a chladicích systémů pro datová centra s hodnotami PUE (Power Usage Effectiveness) až 1,2.
- Kuchyňské spotřebiče a ohřívače vody (KWHA): V reakci na evropské cíle energetické transformace představila společnost Midea ohřívače vody s tepelným čerpadlem s energetickou třídou A++, plynové ohřívače vody s nízkými emisemi NOx a integrované solární modely, které umožňují bezproblémovou synchronizaci s fotovoltaickými systémy v domácnostech. Řešení upřednostňují trvanlivost (např. v podmínkách tvrdé vody) a byla navržena pro malé domácnosti.
Inovace, nejmodernější technologie a vývoj servisního a partnerského programu společnosti Midea mění tvář oboru HVAC.
