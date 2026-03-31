MCE 2026: Midea uvádza ekosystém profesionálnych služieb pre „zelenú víziu, modrú budúcnosť"
News provided byMidea Building Technologies
Mar 31, 2026, 08:29 ET
MILÁNO, 31. marec 2026 /PRNewswire/ -- V rámci témy „zelená vízia, modrá budúcnosť" využila spoločnosť Midea príležitosť predstaviť svoje najnovšie riešenia udržateľného vykurovania a chladenia, ako aj v premiére uviesť transformačný vývoj svojho ekosystému profesionálneho servisu. Midea posúva svoju ponuku služieb nad rámec excelentnosti produktov na vyššiu úroveň vďaka profesionálnemu servisnému systému Midea HVAC. Ide o holistický rámec navrhnutý na podporu celého životného cyklu jej produktov.
Serióznosť iniciatíve dodala prítomnosť skupiny významných predstaviteľov. Zúčastnili sa Alex Zhu (generálny riaditeľ Midea Residential Air Conditioning), Dennis Lee (generálny riaditeľ Midea Building Technologies), Meteor Liu (generálny riaditeľ Midea Kitchen & Water Heater Appliances) a Albert Di Luzio (generálny riaditeľ Midea Italia). Priestor v stánku bol venovaný predvádzaniu troch pilierov servisného ekosystému:
- Midea Club: Globálny motivačný program pre inštalácie, ktorý je už aktívny v 21 krajinách a má viac ako 210 000 registrovaných členov. Bolo dokončených viac ako 400 miliónov inštalácií. Dodávatelia sa na tomto úspechu podieľajú tým, že sa kvalifikujú na odmeny. Platforma ponúka ďalšie výhody, ako napríklad bezplatné školenie, nástroje s podporou AI a čo je dôležitejšie, možnosti nových obchodov prostredníctvom inteligentnej následnej podpory.
- Midea Solutions Hub: Spoločnosť Midea spolupracuje s miestnymi partnermi pri zriaďovaní predajní, ktoré slúžia ako profesionálne zdieľané priestory na vystavovanie a prispôsobovanie produktov. Zároveň slúžia ako miesta vyzdvihnutia pre inštalačných pracovníkov s cieľom zefektívniť ich každodennú prevádzku.
- Blue Service a Midea Academy: Základ technickej podpory spoločnosti Midea. Len v Taliansku prevádzkuje Midea viac ako 170 asistenčných centier vrátane ôsmich špecializovaných servisných uzlov Blue Service, ktoré fungujú ako mikrologistické centrá pre originálne náhradné diely. Táto sieť zabezpečuje vysokorýchlostné a kvalitné služby, pričom zároveň ponúka technické školenia, posilňuje lokálnu prítomnosť značky a buduje dôveru.
Dokonalým príkladom tohto partnerského prístupu bola panelová diskusia usporiadaná spolu s talianskou asociáciou HVAC Assocclima na tému Inštalační pracovníci vedú energetickú transformáciu. Dialóg sa venoval globálnemu prechodu z modelu „zameraného na produkt" na integrovaný prístup „produkt + služba" a riešil kľúčové témy, ako je štandardizácia inštalácií a zvyšovanie odborných technických znalostí profesionálnych inštalačných pracovníkov s cieľom prehĺbiť dôveru medzi zákazníkmi.
Spoločnosť Midea doplnila svoj rámec služieb a predstavila širokú škálu vlajkových produktov a úspešných príbehov z regiónov:
- Residential Air Conditioning (RAC): Midea hrdo vyzdvihla nedávny úspech zavedenia splitových klimatizácií s chladivom R290 na Malte, čo je skvelý vzor úspechu pre zvyšok Európy. Predstavené bolo aj interiérové tepelné čerpadlo H-Pack, ktoré získalo ocenenie MCE Excellence Award za svoj dizajn s jednoduchou inštaláciou. Obľúbený rad PortaSplit, označený časopisom TIME za jeden z „najlepších vynálezov roku 2025", sa dočkal premiéry nového produktu s názvom PortaSplit Cool. Solstice tiež vzbudil veľkú pozornosť vďaka úspore energie poháňanej AI, ktorá znížila spotrebu o viac ako 30 %. Scénu doplnil produkt MHELIOS, riešenie pre správu a ukladanie energie, optimalizované pre dynamické ceny energie.
- Midea Building Technologies (MBT): Nový systém VRF V9, vybavený chladivom R32 a elektronickým ovládaním druhej generácie, bol jedným z ústredných bodov v zóne prezentácie komerčných riešení. Spoločnosť MBT predstavila kompletný sortiment tepelných čerpadiel a chladiacich systémov pre dátové centrá s chladivom R290 s hodnotením efektívnosti využitia energie (PUE) už od 1,2.
- Kitchen & Water Heater Appliances (KWHA): V reakcii na ciele európskej energetickej transformácie predstavila spoločnosť Midea ohrievače vody s tepelnými čerpadlami s energetickou triedou A++, plynové ohrievače vody s nízkymi emisiami NOx a modely s integrovanou solárnou energiou, ktoré umožňujú plynulú synchronizáciu s rezidenčnými fotovoltickými systémami. Riešenia uprednostňujú odolnosť (napr. pri tvrdej vode) a boli navrhnuté pre malé domácnosti.
Inovácie, najmodernejšie technológie a vývoj servisného a partnerského programu spoločnosti Midea menia tvár odvetvia HVAC.
Video: https://mma.prnewswire.com/media/2945334/Midea_MCE_2026.mp4
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2945335/Midea_R290_Solutions.jpg
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2945336/Midea_Service.jpg
