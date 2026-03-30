MCE 2026 : Midea dévoile son écosystème de services professionnels pour « Green Vision, Blue Future » (vision verte, avenir bleu)

MILAN, 30 mars 2026 /PRNewswire/ -- Sous le thème « Vision verte, avenir bleu », Midea a tenu à présenter ses dernières solutions de chauffage et de refroidissement durables ainsi que l'évolution transformatrice de son écosystème de services professionnels. Au-delà de l'excellence de ses produits, Midea améliore son offre de services avec le Midea HVAC Professional Service System, un cadre holistique conçu pour prendre en charge l'ensemble du cycle de vie de ses produits.

Midea MCE 2026 Speed Speed Midea R290 Solutions Midea Service

En vue de renforcer la portée de l'initiative, des dirigeants de haut niveau étaient présents, notamment Alex Zhu (directeur général de Midea Residential Air Conditioning), Dennis Lee (directeur général de Midea Building Technologies), Meteor Liu (directeur général de Midea Kitchen & Water Heater Appliances) et Alberto Di Luzio (directeur général de Midea Italia). Une zone du stand était consacrée à la démonstration des trois piliers de l'écosystème des services :

Midea Club : programme mondial d'incitation à l'installation déjà actif dans 21 pays et comptant plus de 210 000 membres inscrits. Plus de 400 millions d'installations ont été réalisées. Les entrepreneurs partagent cette réussite en se rendant éligibles aux récompenses. La plateforme offre des avantages supplémentaires tels que des formations gratuites, des outils assistés par l'IA et, plus important encore, de nouvelles opportunités commerciales grâce à un suivi intelligent.

: programme mondial d'incitation à l'installation déjà actif dans 21 pays et comptant plus de 210 000 membres inscrits. Plus de 400 millions d'installations ont été réalisées. Les entrepreneurs partagent cette réussite en se rendant éligibles aux récompenses. La plateforme offre des avantages supplémentaires tels que des formations gratuites, des outils assistés par l'IA et, plus important encore, de nouvelles opportunités commerciales grâce à un suivi intelligent. Midea Solutions Hub : Midea collabore avec des partenaires locaux pour créer des magasins servant d'espaces professionnels partagés pour l'exposition et la personnalisation des produits, et qui servent également de points de retrait pour les installateurs afin de rationaliser leurs opérations quotidiennes.

: Midea collabore avec des partenaires locaux pour créer des magasins servant d'espaces professionnels partagés pour l'exposition et la personnalisation des produits, et qui servent également de points de retrait pour les installateurs afin de rationaliser leurs opérations quotidiennes. Blue Service & Midea Academy : épine dorsale de l'assistance technique de Midea. Rien qu'en Italie, Midea exploite plus de 170 centres d'assistance, dont huit centres Blue Service spécialisés qui font office de micro-centres logistiques pour les pièces détachées d'origine. Ce réseau assure une grande rapidité et un service de haute qualité, tout en fournissant une formation technique, en renforçant la présence locale de la marque et en instaurant un climat de confiance.

Un parfait exemple de cette approche de partenariat est la table ronde organisée avec l'association italienne de CVC, Assoclima, sur le thème « Les installateurs, moteurs de la transition énergétique ». Le dialogue a tourné autour de la transition globale d'un modèle « centré sur le produit » vers une approche intégrée « produit + service », en abordant des sujets clés tels que la normalisation de l'installation et l'amélioration de l'expertise technique des installateurs professionnels afin d'établir une confiance plus profonde avec les clients.

En complément de son cadre de services, Midea a présenté une gamme de produits phares et de réussites régionales :

Climatisation résidentielle : Midea a fièrement mis en avant le succès récent du déploiement de ses climatiseurs split R290 à Malte, un modèle de réussite pour le reste de l'Europe. La pompe à chaleur intérieure H-Pack a également été présentée et a reçu le prix d'excellence MCE pour sa conception intuitive pour l'installateur. La gamme PortaSplit, très appréciée et reconnue par TIME comme l'une des « meilleures inventions de 2025 », a vu le lancement d'un nouveau produit, le PortaSplit Cool. Solstice a également attiré l'attention grâce à son système d'économie d'énergie propulsé par l'IA, qui a permis de réduire la consommation de plus de 30 %. MHELIOS, la solution de gestion et de stockage de l'énergie, optimisée pour la tarification dynamique de l'énergie, est venue compléter le panorama.

: Midea a fièrement mis en avant le succès récent du déploiement de ses climatiseurs split R290 à Malte, un modèle de réussite pour le reste de l'Europe. La pompe à chaleur intérieure H-Pack a également été présentée et a reçu le prix d'excellence MCE pour sa conception intuitive pour l'installateur. La gamme PortaSplit, très appréciée et reconnue par TIME comme l'une des « meilleures inventions de 2025 », a vu le lancement d'un nouveau produit, le PortaSplit Cool. Solstice a également attiré l'attention grâce à son système d'économie d'énergie propulsé par l'IA, qui a permis de réduire la consommation de plus de 30 %. MHELIOS, la solution de gestion et de stockage de l'énergie, optimisée pour la tarification dynamique de l'énergie, est venue compléter le panorama. Midea Building Technologies (MBT) : le nouveau système VRF V9, équipé d'un réfrigérant R32 et d'une commande électronique de deuxième génération, a été l'un des points forts de la zone de présentation des solutions commerciales. MBT a présenté une gamme complète de pompes à chaleur R290 et de systèmes de refroidissement pour centres de données avec des taux d'efficacité énergétique pouvant descendre à 1,2.

: le nouveau système VRF V9, équipé d'un réfrigérant R32 et d'une commande électronique de deuxième génération, a été l'un des points forts de la zone de présentation des solutions commerciales. MBT a présenté une gamme complète de pompes à chaleur R290 et de systèmes de refroidissement pour centres de données avec des taux d'efficacité énergétique pouvant descendre à 1,2. Appareils de cuisine et chauffe-eau : répondant aux objectifs de transition énergétique de l'Europe, Midea a présenté des chauffe-eau à pompe à chaleur de classe énergétique A++, des chauffe-eau à gaz à faible émission de NOx et des modèles solaires intégrés permettant une synchronisation fluide avec les systèmes photovoltaïques résidentiels. Ces solutions privilégient la durabilité (par exemple en cas d'eau dure) et ont été conçues pour les petits espaces domestiques.

L'innovation, les technologies de pointe et l'évolution du programme d'assistance et de partenariat de Midea changent le visage de l'industrie du CVC.

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