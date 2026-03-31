MCE 2026: Midea presenta il proprio ecosistema di servizi professionali per "Green Vision, Blue Future"

MILANO, 31 marzo 2026 /PRNewswire/ -- In linea con lo slogan "Green Vision, Blue Future", Midea ha colto l'occasione per presentare le più recenti soluzioni sostenibili in materia di riscaldamento e raffreddamento, svelando inoltre un cambiamento rivoluzionario del proprio ecosistema di servizi professionali. Oltre all'eccellenza dei propri prodotti, Midea sta potenziando l'offerta di servizi con il "Midea HVAC Professional Service System", un quadro di riferimento globale progettato per supportare l'intero ciclo di vita dei prodotti.

Midea MCE 2026 Speed Speed Midea R290 Solutions Midea Service

Ad aggiungere prestigio all'iniziativa, hanno partecipato personalità di spicco, tra cui Alex Zhu (Direttore Generale di Midea Residential Air Conditioning), Dennis Lee (Direttore Generale di Midea Building Technologies), Meteor Liu (Direttore Generale di Midea Kitchen & Water Heater Appliances) e Alberto Di Luzio (Direttore Generale di Midea Italia). Un'area dello stand è stata dedicata alla presentazione dei tre pilastri dell'ecosistema di servizi:

Midea Club : un programma globale di incentivi all'installazione già attivo in 21 paesi con oltre 210.000 soci registrati. Sono state completate oltre 400 milioni di installazioni. Gli appaltatori contribuiscono a questo risultato guadagnandosi il diritto a ricevere dei premi. La piattaforma offre ulteriori vantaggi, quali formazione gratuita, strumenti assistiti dall'intelligenza artificiale e, soprattutto, nuove opportunità commerciali grazie a un sistema di follow-up intelligente.

: un programma globale di incentivi all'installazione già attivo in 21 paesi con oltre 210.000 soci registrati. Sono state completate oltre 400 milioni di installazioni. Gli appaltatori contribuiscono a questo risultato guadagnandosi il diritto a ricevere dei premi. La piattaforma offre ulteriori vantaggi, quali formazione gratuita, strumenti assistiti dall'intelligenza artificiale e, soprattutto, nuove opportunità commerciali grazie a un sistema di follow-up intelligente. Midea Solutions Hub : Midea collabora con partner locali per l'allestimento di punti vendita che fungono da spazi professionali condivisi per l'esposizione e la personalizzazione dei prodotti, nonché da punti di ritiro per gli installatori, al fine di ottimizzare le loro attività quotidiane.

: Midea collabora con partner locali per l'allestimento di punti vendita che fungono da spazi professionali condivisi per l'esposizione e la personalizzazione dei prodotti, nonché da punti di ritiro per gli installatori, al fine di ottimizzare le loro attività quotidiane. Blue Service & Midea Academy: la colonna portante dell'assistenza tecnica di Midea. Solo in Italia, Midea è presente con oltre 170 centri di assistenza, tra cui otto centri Blue Service specializzati che operano in qualità di micro poli logistici per i ricambi originali. Questa rete assicura un servizio rapido e di qualità, oltre a formazione tecnica, rafforzamento della presenza del brand sul territorio locale e instaurazione di un rapporto di fiducia tra i diversi attori coinvolti.

Un esempio perfetto di questo approccio collaborativo è stata la tavola rotonda organizzata in collaborazione con l'associazione italiana del settore HVAC, Assoclima, dal titolo "Gli installatori alla guida della transizione energetica". Il dibattito si è concentrato sulla transizione globale da un modello "incentrato sul prodotto" a un approccio integrato "prodotto + servizio", toccando temi chiave quali la standardizzazione delle installazioni e il potenziamento delle competenze tecniche degli installatori professionisti, al fine di instaurare un rapporto di fiducia più solido con i clienti.

A completamento della propria offerta di servizi, Midea ha presentato una gamma completa di prodotti di punta e storie di successo a livello regionale:

Climatizzazione residenziale (RAC) : Midea ha rivendicato con orgoglio il successo ottenuto con il lancio del climatizzatore split R290 a Malta, un modello di riferimento per il resto d'Europa. È stata inoltre presentata la pompa di calore indoor H-Pack, che si è aggiudicata il premio MCE Excellence Award per il suo design intuitivo. Oltre all'apprezzata gamma PortaSplit, riconosciuta da TIME come una delle "Migliori invenzioni del 2025", è stato presentato un nuovo prodotto, il PortaSplit Cool. Anche Solstice ha suscitato grande interesse grazie al risparmio energetico basato sull'intelligenza artificiale, che riduce i consumi di oltre il 30%. A completare il quadro è stato MHELIOS, la soluzione di gestione e accumulo dell'energia, ottimizzata per far fronte alla dinamicità dei costi dell'energia.

: Midea ha rivendicato con orgoglio il successo ottenuto con il lancio del climatizzatore split R290 a Malta, un modello di riferimento per il resto d'Europa. È stata inoltre presentata la pompa di calore indoor H-Pack, che si è aggiudicata il premio MCE Excellence Award per il suo design intuitivo. Oltre all'apprezzata gamma PortaSplit, riconosciuta da TIME come una delle "Migliori invenzioni del 2025", è stato presentato un nuovo prodotto, il PortaSplit Cool. Anche Solstice ha suscitato grande interesse grazie al risparmio energetico basato sull'intelligenza artificiale, che riduce i consumi di oltre il 30%. A completare il quadro è stato MHELIOS, la soluzione di gestione e accumulo dell'energia, ottimizzata per far fronte alla dinamicità dei costi dell'energia. Midea Building Technologies (MBT) : il nuovo impianto V9 VRF, dotato di refrigerante R32 e di un sistema di controllo elettronico di seconda generazione, è stato uno dei protagonisti dell'area espositiva dedicata alle soluzioni commerciali. MBT ha presentato una gamma completa di pompe di calore R290 e di sistemi di raffreddamento per data center con indici di efficienza energetica (PUE) fino a 1,2.

: il nuovo impianto V9 VRF, dotato di refrigerante R32 e di un sistema di controllo elettronico di seconda generazione, è stato uno dei protagonisti dell'area espositiva dedicata alle soluzioni commerciali. MBT ha presentato una gamma completa di pompe di calore R290 e di sistemi di raffreddamento per data center con indici di efficienza energetica (PUE) fino a 1,2. Elettrodomestici da cucina e scaldacqua (KWHA): in linea con gli obiettivi europei di transizione energetica, Midea ha presentato scaldacqua con pompa di calore classe energetica A++, scaldacqua a gas a basse emissioni di NOx e modelli integrati con pannelli solari che consentono una perfetta sincronizzazione con gli impianti fotovoltaici di tipo residenziale. Le soluzioni puntano sulla resistenza (ad esempio, in presenza di acqua dura) e sono state progettate per gli ambienti ridotti all'interno delle abitazioni.

Innovazione, tecnologie di ultima generazione e l'evoluzione del programma di assistenza e partnership di Midea stanno cambiando il volto del settore HVAC.

Video: https://mma.prnewswire.com/media/2945334/Midea_MCE_2026.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2945335/Midea_R290_Solutions.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2945336/Midea_Service.jpg