MCE 2026: Midea представляет свою экосистему профессиональных услуг для «Экологичного видения -- безоблачного будущего»
Mar 31, 2026, 08:27 ET
МИЛАН, 31 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Под девизом «Экологичное видение — безоблачное будущее» компания Midea использовала возможность продемонстрировать свои новейшие решения в области устойчивого отопления и охлаждения, а также продемонстрировать трансформационную эволюцию своей экосистемы профессиональных услуг. Выходя за рамки совершенства продукции, Midea улучшает свое предложение услуг с помощью Midea HVAC Professional Service System, целостной структуры, предназначенной для поддержки всего жизненного цикла продуктов.
Чтобы подчеркнуть значимость этой инициативы, присутствовал ряд высокопоставленных руководителей, в том числе Алекс Чжу (Alex Zhu, генеральный директор Midea Residential Air Conditioning), Деннис Ли (Dennis Lee, генеральный директор Midea Building Technologies), Метеор Лю (Meteor Liu, генеральный директор Midea Kitchen & Water Heater Appliances) и Альберто Ди Луцио (Alberto Di Luzio, генеральный директор Midea Italia). Область на стенде была посвящена демонстрации трех столпов экосистемы услуг:
- Midea Club: Глобальная программа стимулирования установки уже действует в 21 стране с более чем 210 000 зарегистрированных участников. Выполнено более 400 миллионов установок. Подрядчики участвуют в этом достижении, претендуя на вознаграждение. Платформа предлагает дополнительные преимущества, такие как бесплатное обучение, инструменты с поддержкой ИИ и, что более важно, новый бизнес благодаря интеллектуальной последующей поддержке.
- Центр решений Midea: Midea сотрудничает с местными партнерами в создании магазинов, которые служат профессиональными общими пространствами для демонстрации и настройки продуктов, а также использовании в качестве пунктов выдачи для установщиков, чтобы оптимизировать их повседневную деятельность.
- Blue Service и Midea Academy: Основа технической поддержки Midea. Только в Италии Midea управляет более чем 170 центрами помощи, включая восемь специализированных центров Blue Service, которые выступают в качестве микрологистических центров для оригинальных запасных частей. Эта сеть обеспечивает высокую скорость и высокое качество обслуживания, а также предлагает техническое обучение, укрепляет местное присутствие бренда и укрепляет доверие.
Прекрасным примером такого подхода к партнерству стала панельная дискуссия, организованная совместно с итальянской ассоциацией ОВКВ, Assoclima, на тему «Установщики, ведущие энергетический переход». Диалог был сосредоточен на глобальном переходе от модели, ориентированной на продукт, к интегрированному подходу «продукт + услуга», затрагивая ключевые темы, такие как стандартизация установки и повышение технического опыта профессиональных установщиков для укрепления доверия с клиентами.
В дополнение к своей структуре обслуживания компания Midea представила мощную линейку флагманских продуктов и региональных историй успеха:
- Кондиционирование воздуха в жилых помещениях (RAC): Компания Midea с гордостью подчеркнула недавний успех своего развертывания сплит-системы кондиционирования R290 на Мальте, что является отличным планом успеха в остальной Европе. Также был представлен внутренний тепловой насос H-Pack, который получил награду MCE Excellence Award за удобную для установщиков конструкцию. В популярном ассортименте PortaSplit, который был признан TIME одним из «Лучших изобретений 2025 года», дебютировал новый продукт — PortaSplit Cool. Solstice также привлек большое внимание благодаря энергосбережению на основе искусственного интеллекта, сократив потребление более чем на 30%. Завершает картину MHELIOS, решение для управления и хранения энергии, оптимизированное для динамического ценообразования на энергию.
- Midea Building Technologies (MBT): Новая система VRF V9, оснащенная хладагентом R32 и электронным управлением второго поколения, была одной из центральных точек в зоне показа коммерческих решений. MBT представила полный ассортимент тепловых насосов R290 и систем охлаждения центра обработки данных с рейтингом эффективности использования энергии (PUE) до 1,2.
- Кухонные приборы и водонагреватели (KWHA): В ответ на европейские цели энергетического перехода компания Midea представила водонагреватели с тепловым насосом с энергопотреблением A++, водонагреватели с низким содержанием NOx и солнечные интегрированные модели, которые обеспечивают бесшовную синхронизацию с бытовыми фотоэлектрическими системами. Решения отдают приоритет долговечности (например, в условиях жесткой воды) и были разработаны для небольших бытовых помещений.
Инновации, самые современные технологии и эволюция сервисной и партнерской программы Midea меняют лицо отрасли HVAC.
