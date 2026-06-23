Omada lance « Omada Identity Sovereign », une solution qui garantit la souveraineté numérique des organisations réglementées

Cette nouvelle solution permet aux organisations européennes réglementées de déployer et d'exploiter un système de gouvernance des identités sur l'infrastructure de leur choix, sans qu'aucune entité non européenne n'intervienne dans la chaîne

COPENHAGUE, Danemark, 23 juin 2026 /PRNewswire/ -- Omada, premier fournisseur européen de solutions de gouvernance et d'administration des identités (IGA), a présenté aujourd'hui Omada Identity Sovereign, une nouvelle solution qui permet aux organisations de contrôler directement où et comment la gouvernance de leur identité est appliquée. Cette solution est conforme aux exigences en matière de souveraineté numérique – notamment en ce qui concerne le contrôle des données, le contrôle opérationnel et le contrôle juridictionnel – que les organisations réglementées ne peuvent pas respecter avec dans les déploiements classiques dans le cloud.

La souveraineté numérique passe d'une simple préférence à une priorité d'achat dans les secteurs réglementés en Europe. Les nouvelles réglementations européennes telles que NIS2, DORA, et le projet de loi sur le développement du cloud et de l'IA font du contrôle juridictionnel une exigence de conformité. Au même moment, le champ d'application de la loi américaine CLOUD Act, qui permet aux autorités américaines de légaliser l'accès aux données détenues par des fournisseurs de technologies américains, oblige les organisations européennes à se poser la question non seulement de l'emplacement de stockage de leurs données, mais aussi de l'identité de celui qui en détient le contrôle en dernier ressort.

Les déploiements dans les cloud publics, y compris les offres proposées par des fournisseurs non européens et présentées comme « souveraines », ne permettent pas de remédier à cette vulnérabilité. La localisation des données proposée par ces prestataires ne garantit pas le contrôle de l'exploitant de l'infrastructure sur laquelle elles sont hébergées, ni de la juridiction qui régit en dernier ressort l'accès à ces données. Pour les organismes réglementés, cette distinction fait toute la différence entre le respect de leurs obligations réglementaires et le fait de rester exposés à des risques.

Il s'agit d'un problème structurel, que seul un fournisseur européen d'IGA disposant d'une maîtrise complète de sa chaîne de développement, de support et d'exploitation en europe est capable de résoudre. En tant que premier fournisseur européen de solutions IGA, fort d'une grande expérience au service d'organismes réglementés, Omada est dans une position unique pour aider ses clients à répondre aux exigences croissantes en matière de souveraineté numérique.

Omada Identity Sovereign complète l'offre actuelle d'Omada avec une solution entièrement conteneurisée que les clients peuvent déployer et exploiter sur l'infrastructure de leur choix, sans dépendre d'un fournisseur de cloud spécifique, ce qui permet aux entreprises de:

Déployer sur l'infrastructure de leur choix , qu'il s'agisse de leurs propres centres de données, de fournisseurs de cloud souverain ou d'environnements hébergés par des partenaires

Bénéficier d'une parité totale des fonctionnalités avec Omada Identity Cloud , y compris les fonctionnalités basées sur l'IA, quels que soient le mode et le lieu de déploiement

Garder le contrôle total de leurs données grâce à un chiffrement géré par le client

Bénéficier d'un développement et d'un support entièrement basés dans l'Union Européenne

Ensemble, ces capacités permettent aux organisations européennes soumises à une réglementation de respecter la norme SEAL-3, le niveau le plus strict de souveraineté numérique, en matière de gouvernance des identités, en veillant à ce que les entités de la chaîne juridique, opérationnelle et infrastructurelle restent sous contrôle européen.

Avec Omada Identity Sovereign, la gamme Omada couvre l'ensemble des modèles de déploiement, du SaaS multi-locataires aux déploiements entièrement souverains, sur une infrastructure contrôlée par le client. La solution sera disponible début 2027. Les organisations qui évaluent les options de déploiement en mode souverain pour la gouvernance des identités peuvent contacter Omada afin de discuter de leurs besoins, ou consulter omadaidentity.com pour en savoir plus.

Jakob H. Kraglund, PDG d'Omada, a déclaré : « Les organisations avec lesquelles nous travaillons dans les secteurs des services financiers, des infrastructures critiques et du secteur public subissent une pression réelle et croissante pour prouver qu'elles maîtrisent leurs systèmes les plus sensibles. La gouvernance des identités est au cœur de ce processus. Il s'agit de savoir qui a accès à quoi et qui a donné son accord, et d'être en mesure de le prouver lorsque cela s'avère nécessaire. Mais aujourd'hui, les questions vont plus loin. Les organisations doivent savoir que la plateforme régissant cet accès est elle-même sous leur contrôle. Il ne s'agit pas seulement de savoir où se trouvent leurs données, mais aussi qui peut y accéder, en vertu de quelle législation et selon quelles conditions. C'est précisément ce à quoi répond Omada Identity Sovereign. La solution permet aux clients de déployer et d'exploiter une gouvernance des identités sur l'infrastructure de leur choix, sans compromettre les fonctionnalités proposées par une solution cloud moderne, y compris celles activées par l'IA. »

À propos d'Omada

Omada est le premier fournisseur européen de solutions de sécurité et de gouvernance des identités. L'entreprise aide les organisations du monde entier à réduire leurs risques en sécurisant l'accès pour chaque identité, qu'elle soit humaine ou non. La plateforme d'Omada s'appuie sur des analyses basées sur l'IA et sur l'automatisation intelligente pour améliorer l'efficacité, la conformité et la sécurité. Grâce à une visibilité unifiée et à une évaluation continue des risques, Omada permet aux équipes de sécurité de détecter plus rapidement les menaces, de renforcer les contrôles et de faire évoluer la sécurité des identités sans ajouter de complexité.

Relations avec la presse :

Diana Diaz

Force4 Technology Communications

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