Supermicro lanceert Plug-and-Play SuperCluster voor NVIDIA Omniverse, waarmee ontwikkelaars kunnen profiteren van schaalbare prestaties, flexibiliteit en optimalisatie van bronnen

Supermicro rack-oplossing met maximaal 256 van de meest geavanceerde NVIDIA PCIe GPU's in één schaalbare unit voor maximale prestaties voor 3D- en AI-werklasten, geoptimaliseerd voor een grootschalige NVIDIA Omniverse uitrol

SAN JOSE, Calif. en DENVER, 2 augustus 2024 /PRNewswire/ -- SIGGRAPH 2024 Conference -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), een leverancier van complete IT-oplossingen voor AI, cloud, opslag en 5G/Edge, kondigt een nieuwe toevoeging aan voor zijn SuperCluster portfolio van plug-and-play AI-infrastructuuroplossingen voor het NVIDIA Omniverse™-platform om de high-performance generatieve AI-verrijkte 3D-workflows op bedrijfsschaal te leveren. Deze nieuwe SuperCluster is uitgerust met de nieuwste Supermicro NVIDIA OVX™-systemen en stelt ondernemingen in staat om eenvoudig te schalen naarmate de werklast toeneemt.

Supermicro SuperCluster for NVIDIA Omniverse

"Supermicro leidt de industrie in het ontwikkelen van GPU-geoptimaliseerde producten, eerst voor 3D graphics en applicatieversnelling, en nu voor AI," zegt Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Met de opkomst van AI zijn bedrijven op zoek naar een computerinfrastructuur die al deze mogelijkheden in één pakket combineert. Supermicro's SuperCluster heeft volledig onderling verbonden 4U PCIe GPU NVIDIA-gecertificeerde systemen™ voor NVIDIA Omniverse, met maximaal 256 NVIDIA L40S PCIe GPU's per schaalbare eenheid. Het systeem helpt hoge prestaties te leveren voor het hele Omniverse-platform, inclusief generatieve AI-integraties. Door deze SuperCluster voor Omniverse te ontwikkelen, bieden we niet alleen een product aan; we bieden een toegangspoort tot de toekomst van applicatieontwikkeling en innovatie."

Ga voor meer informatie naar https://www.supermicro.com/ai-supercluster

De SuperCluster voor NVIDIA Omniverse breidt Supermicro's aanbod van toepassingsgeoptimaliseerde AI rack-oplossingen uit. Een breed scala aan professionals is afhankelijk van rekenintensieve 3D-workflows, met gebruikssituaties variërend van productontwerp tot industriële digitale twins. Generatieve AI heeft bestaande 3D-workflows uitgebreid en luidt een nieuw tijdperk van toepassingen in. SuperCluster voor NVIDIA Omniverse helpt bij het eenvoudig implementeren van een schaalbare infrastructuur voor de multi-workload behoeften van 3D en AI.

Supermicro NVIDIA OVX-systemen zijn een fundamentele bouwsteen voor de rekenkracht van de cluster. Elk systeemknooppunt host tot 8 van de nieuwste NVIDIA PCIe GPU's die de hoogste 3D-prestaties combineren met uitzonderlijke generatieve AI-prestaties via Tensor Cores en Transformer Engine-ondersteuning. De systemen worden gevoed door 4x 2700 W Titanium Level PSU's, allemaal in een chassis met hoge luchtstroom, om stabiliteit te garanderen in scenario's met intensief gebruik. Tot vier BlueField®-3 SuperNICs of vier NVIDIA ConnectX®-7 NICs per systeem bieden 400Gb/s netwerksnelheden met hoge schaalbaarheid en beveiliging.

Supermicro's 4U PCIe GPU-systemen zijn volledig NVIDIA-gecertificeerd voor NVIDIA Omniverse en hebben een streng validatieproces doorstaan waarin prestaties, betrouwbaarheid, schaalbaarheid en beveiliging worden getest. Organisaties kunnen hun prestaties maximaliseren voor de diverse workloads binnen het NVIDIA Omniverse-ontwikkelplatform, inclusief het OpenUSD-ecosysteem om werelden te bouwen, en generatieve AI-technologieën via Omniverse Cloud API's.

SuperCluster voor NVIDIA Omniverse is een volledig onderling verbonden infrastructuuroplossing die ervoor zorgt dat ontwerpers, kunstenaars, technici en anderen toegang hebben tot het hoogste niveau van GPU-computing op de nodige momenten, met naadloze toegang tot virtuele GPU's of bare-metal toegang tot volledige systeemknooppunten. Met de 400Gb/s hoogpresterende netwerkstructuur, compatibel met NVIDIA Spectrum™-X Ethernet, kunnen bedrijven die aangepaste grote taalmodellen ontwikkelen, een gecombineerde GPU-geheugenpool op systeemknooppunten gebruiken, wat essentieel is voor het trainen van grote AI-modellen.

Supermicro's gevalideerde rack-oplossingen variëren van 4 GPU's tot een 256 GPU-schaalbare eenheid, die verder kan worden vermenigvuldigd voor compatibiliteit met ondernemingen van elke grootte. Klanten ontvangen grondig gevalideerde plug-and-play racks, getest op L12-niveau en klaar voor gebruik op de eerste dag.

Een zeer aanpasbare oplossing, in grootte variërend van een enkel rack tot bedrijfsschaal

Een Supermicro SuperCluster voor NVIDIA Omniverse kan worden uitgevoerd met een reeks beschikbare groottes en opties, afhankelijk van de vereisten van de klant. Systeemknooppunten kunnen worden uitgerust met 4 GPU's per systeem of 8 GPU's per systeem. De omvang van de uitrol kan variëren van een enkel rack met 4 systemen tot een schaalbare eenheid met 32 systemen in 5 racks. Grote implementaties kunnen verder worden uitgebreid via schaalbare eenheden om clusters van vrijwel elke grootte te bouwen.

De SuperCluster voor de NVIDIA Omniverse schaalbare eenheid omvat:

32 Supermicro SYS-421GE-TNRT (Dual-Root) of SYS-421GE-TNRT3 (Direct-connect) PCIe GPU-systeemknooppunten

256 of 128 NVIDIA L40S GPU's

3 Supermicro SYS-121H-TNR Hyper System-besturingsknooppunten

3 400G 64-poorts NVIDIA Spectrum™ SN5600 Ethernet compute fabric-schakelaars

2 400G 64-poorts NVIDIA Spectrum SN5600 Ethernet-opslag/besturing fabric-schakelaars

2 1G 48-poorts NVIDIA Spectrum SN2201 Ethernet-beheerswitch

NN NVIDIA BlueField-3 SuperNIC's of NVIDIA ConnectX-7 NIC's

5 racks: 48U 750 mm x 1200 mm

De SuperCluster voor NVIDIA Omniverse kan worden geconfigureerd voor gebruik in slechts één rack. Een configuratie met één rek omvat:

4 Supermicro SYS-421GE-TNRT of SYS-421GE-TNRT3 PCIe GPU-systeemknooppunten

16 of 8 NVIDIA L40S GPU's

2 Supermicro SYS-121H-TNR Hyper System-besturingsknooppunten

1 400G 64-poorts NVIDIA Spectrum SN5600 Ethernet compute fabric-schakelaars

1 400G 64-poorts NVIDIA Spectrum SN5600 Ethernet-opslag/besturing fabric-schakelaars

1 1G 48-poorts NVIDIA Spectrum SN2201 Ethernet-beheerswitch

NN NVIDIA BlueField-3 SuperNIC's of NVIDIA ConnectX-7 NIC's

1 rack: 48U 750mmx1200mm

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van allesomvattende IT-oplossingen met toepassingsoptimalisatie. Supermicro is opgericht en gevestigd in San Jose, Californië, en streeft naar het leveren van first-to-market innovatie voor Enterprise, Cloud, AI en 5G Telco/Edge IT-infrastructuur. Wij zijn een Total IT Solutions Manufacturer en leveren server-, AI-, opslag-, IoT- en switchsystemen, software en ondersteuningsdiensten. Supermicro's expertise op het gebied van moederbord-, voeding- en chassisontwerp maakt onze ontwikkeling en productie verder mogelijk, waardoor innovatie van de volgende generatie, van cloud tot edge, mogelijk wordt voor onze wereldwijde klanten. Onze producten worden in eigen huis ontworpen en geproduceerd (in de VS, Taiwan en Nederland). Hierbij maken we gebruik van wereldwijde faciliteiten voor schaal en efficiëntie, geoptimaliseerd om de TCO te verlagen en de impact op het milieu te verminderen (Green Computing). Het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® stelt klanten in staat hun systeem te optimaliseren voor hun exacte workload en toepassing door een keuze te maken uit een brede selectie van systemen die zijn opgebouwd uit onze flexibele en herbruikbare bouwstenen, met ondersteuning van een grote verscheidenheid van vormfactoren, processors, geheugen, GPU's en opslag-, netwerk-, voedings- en koeloplossingen (airconditioning, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling).

Supermicro, Server Building Block Solutions en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.

Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaars.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2472384/13_PR_Image_2024_SuperCluster_Nvidia_Omniverse_R05.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/4837242/Supermicro_Logo.jpg