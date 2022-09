Supermicro voegt nieuwe 8U universele GPU-Server toe die maximale prestaties en flexibiliteit levert voor grootschalige AI-training, NVIDIA® Omniverse en Metaverse

De 8U-server is ontworpen voor diverse en computationeel-intensieve werklasten die zijn gebouwd voor maximale prestaties in datacenters. Het nieuwe 8U GPU-systeem bevat hoogwaardige NVIDIA H100 GPU's. Met een maximale geheugencapaciteit van 8 TB kunnen grote gegevenssets in het geheugen worden bewaard, waardoor een snellere uitvoering van AI-training of HPC-toepassingen mogelijk is. Bovendien is de geavanceerde architectuur ontworpen voor GPU-naar-GPU-communicatie, waardoor de tijd voor AI-training of HPC-simulaties wordt verkort. Door de NVIDIA GPUDirect®-opslag kunnen gegevens bovendien rechtstreeks door de GPU's worden gebruikt, wat de efficiëntie verhoogt.

Het innovatieve luchtstroomontwerp vermindert de ventilatorsnelheid, wat resulteert in minder ruis in het datacenter, een lager stroomverbruik en lagere totale eigendomskosten. Daarnaast ondersteunt het systeem zowel wissel- als gelijkstroomvoeding, inclusief ondersteuning voor standaard OCP DC rack-configuraties.

Supermicro ondersteunt open standaarden en houdt zich aan de open power-specificatie om klanten de zekerheid te geven dat de nieuwste servers van Supermicro snel kunnen worden geleverd en geïnstalleerd op de vestigingen van de klant, wat resulteert in een snellere start van productie.

Ga voor meer informatie over Supermicro GPU-Servers met de NVIDIA A100 naar:

https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia

Ga voor meer informatie over Supermicro GPU-servers naar

https://www.supermicro.com/en/products/gpu

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldwijde leider op het gebied van applicatie-geoptimaliseerde complete IT-oplossingen. Supermicro, opgericht en actief in San Jose, Californië, richt zich op het leveren van eerste marktinnovatie voor enterprise-, cloud-, AI- en 5G Telco/Edge-IT-infrastructuur. We ontwikkelen onszelf tot een complete leverancier van IT-oplossingen met server-, AI-, opslag-, IoT- en switch-systemen, software en diensten, en leveren daarnaast geavanceerde hoogwaardige moederbord-, stroom- en chassisproducten. De producten zijn door Supermicro zelf ontworpen en vervaardigd (in de VS, Taiwan en Nederland) en maken gebruik van wereldwijde activiteiten om schaal en efficiëntie te realiseren en zijn geoptimaliseerd om TCO te verbeteren en de impact op het milieu te verminderen (green computing). Het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® stelt klanten in staat om te optimaliseren voor hun exacte werklast en toepassing door te kiezen uit een breed scala aan systemen die zijn gebouwd op basis van onze flexibele en herbruikbare bouwblokken die een uitgebreide set van vormfactoren, processoren, geheugen, GPU's, opslag, netwerken, stroom- en koeloplossingen (airconditioning, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling) ondersteunen.

Supermicro, Server Building Block Solutions en We Keep IT Green zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van Super Micro Computer, Inc.

Alle andere merken, namen en handelsmerken zijn eigendom van de betreffende eigenaren.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1897217/Supermicro_Universal_GPU_Servers.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

SOURCE Super Micro Computer, Inc.