Supermicro aggiunge un nuovo Server GPU universale 8U che offre massime prestazioni e flessibilità per la formazione AI su larga scala, NVIDIA® Omniverse e Metaverse

Il server 8U è progettato per carichi di lavoro diversificati e ad alta intensità computazionale, creati per le massime prestazioni nei data center. Il nuovo sistema GPU 8U incorpora una GPU NVIDIA H100 ad alte prestazioni. Con una capacità di memoria massima di 8 TB, ampi set di dati possono essere conservati in memoria, consentendo un'esecuzione più rapida delle applicazioni di formazione AI o HPC. Inoltre, l'architettura avanzata è progettata per la comunicazione GPU-GPU, riducendo i tempi per la formazione AI o le simulazioni HPC. Con lo storage NVIDIA GPUDirect®, i dati sono direttamente accessibili dalle GPU, aumentando ulteriormente l'efficienza.

L'innovativo design del flusso d'aria riduce la velocità delle ventole, riducendo il rumore nei data center, il consumo energetico e i costi di gestione totali. Inoltre, il sistema supporta alimentazione CA e CC, incluso il supporto per configurazioni standard di rack OCP CC.

Supermicro supporta standard aperti e aderisce alle specifiche open power garantendo ai clienti che i server più recenti di Supermicro possano essere consegnati e installati rapidamente presso le sedi dei clienti, con tempi di produttività più rapidi.

Per ulteriori informazioni sui server GPU Supermicro con NVIDIA A100, visitare il sito web:

https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia

Per ulteriori informazioni sui server GPU di Supermicro, visitare

https://www.supermicro.com/en/products/gpu

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è un leader globale nelle soluzioni IT totali ottimizzate per le applicazioni. Fondata e operante a San José, in California, Supermicro si impegna a fornire la prima innovazione sul mercato per le infrastrutture Enterprise, Cloud, AI e 5G Telco/Edge IT. Ci stiamo trasformando in un fornitore totale di soluzioni IT con sistemi server, intelligenza artificiale, storage, IoT e switch, software e servizi, pur continuando a fornire prodotti avanzati per schede madre, alimentazione e chassis ad alto volume. I prodotti sono progettati e realizzati in-house (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi) sfruttando le operazioni globali per offrire scalabilità ed efficienza e ottimizzati per migliorare il TCO e ridurre l'impatto ambientale (Green Computing). Il premiato portafoglio di Server Building Block Solutions® consente ai clienti l'ottimizzazione per il proprio carico di lavoro e le proprie applicazioni, selezionando da un'ampia famiglia di sistemi costruiti dai nostri blocchi di costruzione flessibili e riutilizzabili che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memoria, GPU, archiviazione, rete, alimentazione e raffreddamento (aria condizionata, raffreddamento ad aria libera o raffreddamento a liquido).

