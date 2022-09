Supermicro añade un nuevo servidor GPU universal de 8U que ofrece el máximo rendimiento para IA

El servidor 8U está diseñado para cargas de trabajo diversas y de alta carga computacional, construido para obtener el máximo rendimiento en los centros de datos. El nuevo sistema 8U incorpora GPUs NVIDIA H100 de alto rendimiento. Con una capacidad de memoria máxima de 8TB, se pueden almacenar grandes conjuntos de datos en la memoria, lo que permite una ejecución más rápida de las aplicaciones de entrenamiento de IA o HPC. Además, la avanzada arquitectura está diseñada para la comunicación GPU a GPU, lo que reduce el tiempo de entrenamiento de IA o las simulaciones de HPC. Además, con el almacenamiento NVIDIA GPUDirect®, las GPU pueden acceder directamente a los datos, lo que aumenta aún más la eficiencia.

El innovador diseño del flujo de aire reduce la velocidad de los ventiladores, lo que se traduce en un menor ruido en el centro de datos, un menor consumo de energía y un menor coste total de propiedad. Además, el sistema es compatible con la alimentación de CA y CC, incluida la compatibilidad con las configuraciones de rack estándar OCP DC.

Supermicro apoya los estándares abiertos y se adhiere a la especificación de energía abierta asegurando a los clientes que los últimos servidores de Supermicro pueden ser entregados e instalados rápidamente en los sitios de los clientes, lo que resulta en un tiempo más rápido para la productividad.

Para obtener más información sobre los servidores GPU de Supermicro con NVIDIA A100, visite:

https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia

Para obtener más información sobre los servidores GPU de Supermicro, visite

https://www.supermicro.com/en/products/gpu

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es un líder mundial en soluciones de TI totales optimizadas para aplicaciones. Fundada y con sede en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer la primera innovación del mercado para la empresa, nube, IA y la infraestructura de TI de Telco/Edge 5G. Nos estamos transformando en un proveedor de soluciones de TI totales con sistemas de servidores, IA, almacenamiento, IoT y conmutadores, software y servicios, a la vez que ofrecemos productos avanzados de placa base, alimentación y chasis de gran volumen. Los productos se diseñan y fabrican internamente (en Estados Unidos, Taiwán y Países Bajos), aprovechando las operaciones globales para la escala y la eficiencia, y se optimizan para mejorar el TCO y reducir el impacto ambiental (Green Computing). La galardonada cartera de Server Building Block Solutions® permite a los clientes optimizar para su carga de trabajo y aplicación exactas seleccionando entre una amplia familia de sistemas construidos a partir de nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables que admiten un amplio conjunto de factores de forma, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, energía y soluciones de refrigeración (con aire acondicionado, refrigeración por aire libre o refrigeración líquida).

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

