Supermicro adiciona novo servidor GPU Universal 8U que oferece desempenho e flexibilidade máximos para treinamento de IA em larga escala, NVIDIA® Omniverse e Metaverse

SAN JOSE, Califórnia, 13 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Super Micro Computer, Inc. (SMCI), líder global em computação empresarial, armazenamento, soluções de rede e tecnologia ecológica de computação, anunciou seu servidor GPU mais avançado, incorporando oito GPUs NVIDIA® H100 Tensor Core. Devido ao seu design avançado de fluxo de ar, o novo sistema GPU de ponta permitirá maiores temperaturas de entrada, reduzindo a eficácia geral do uso de energia (PUE) de um data center, ao mesmo tempo em que mantém o perfil de desempenho absolutamente mais elevado. Além disso, a Supermicro está expandindo sua linha de servidores GPU com este novo servidor GPU Universal, que já é o maior do setor. A Supermicro agora oferece três sistemas distintos de GPU Universal: os servidores 4U, 5U e o novo 8U 8GPU. As plataformas GPU universal suportam CPUs Intel e AMD atuais e futuras, até 400 W, 350 W e acima.