8U सर्वर को डेटा केंद्रों में अधिकतम परफारमेंस के लिए बनाए गए विविध और कम्प्यूटेशनल रूप से गहन वर्कलोड के लिए डिजाइन किया गया है। नए 8U GPU सिस्टम में हाई-परफॉर्मिंग NVIDIA H100 GPUs शामिल है। 8TB की अधिकतम मेमोरी क्षमता के साथ, विशाल डेटा सेट को मेमोरी में रखा जा सकता है, जिससे AI प्रशिक्षण या HPC एप्‍लीकेशंस के तेजी से कार्यान्‍वयन की अनुमति मिलती है। इसके अलावा, उन्नत आर्किटेक्चर को GPU-to-GPU संचार के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे AI प्रशिक्षण या HPC सिमुलेशन के लिए समय कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त, NVIDIA GPUDirect® स्टोरेज के साथ, डेटा को सीधे GPU द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, जिससे दक्षता में और वृद्धि होती है।

अभिनव एयरफ्लो डिजाइन पंखे की गति को कम करता है, जिसके परिणामस्वरूप डेटा सेंटर में शोर कम होता है, बिजली की खपत कम होती है, और स्वामित्व की कुल लागत कम होती है। इसके अलावा, सिस्टम एसी और डीसी पावर दोनों का समर्थन करता है, जिसमें मानक ओसीपी डीसी रैक कॉन्फिगरेशन के लिए समर्थन शामिल है।

Supermicro खुले मानकों का समर्थन करती है और ग्राहकों को इसके ल‍िए आश्वस्त करते हुए ओपन पावर विनिर्देश का पालन करती है कि Supermicro के नवीनतम सर्वरों को ग्राहक साइटों पर शीघ्रता से ड‍िलीवर और स्थापित किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकता में तेजी आती है।

NVIDIA A100 वाले Supermicro GPU सर्वर के बारे में अधिक जानने के लिए, कृपया देखें:

https://www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia

Supermicro GPU सर्वर के बारे में अधिक जानने के लिए, कृपया देखें

https://www.supermicro.com/en/products/gpu

