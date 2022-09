Supermicro ajoute un nouveau serveur GPU 8U Universal qui offre des performances et une flexibilité maximales pour l'entraînement d'IA à grande échelle, NVIDIA® Omniverse et Metaverse

Le nouveau serveur 8U avec les GPU NVIDIA H100/A100 augmente les performances de l'IA, avec une densité thermique améliorée qui permet de réduire la consommation d'énergie, de fonctionner de manière fiable à des températures de courant continu plus élevées et de bénéficier d'une flexibilité maximale - E/S avant et arrière, prise en charge de l'alimentation en courant alternatif ou continu, refroidissement liquide et conception pour les unités centrales (CPU) et processeurs graphiques (GPU) actuels et de nouvelle génération

SAN JOSE, Californie, 14 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), leader mondial de l'informatique d'entreprise, du stockage, des solutions de réseau et de la technologie informatique verte, annonce son serveur GPU le plus avancé, intégrant huit GPU NVIDIA® H100 Tensor Core. Grâce à sa conception avancée du flux d'air, le nouveau système GPU haut de gamme permettra d'augmenter les températures d'entrée, réduisant ainsi le PUE (Power Usage Effectiveness, indicateur d'efficacité énergétique) global d'un centre de données tout en maintenant le profil de performance le plus élevé possible. En outre, Supermicro élargit sa gamme de serveurs GPU avec ce nouveau serveur GPU universel, qui est déjà le plus grand du secteur. Supermicro propose désormais trois systèmes GPU universels distincts : le serveur 4U, 5U et le nouveau serveur 8U 8GPU. Les plateformes Universal GPU prennent en charge les processeurs Intel et AMD actuels et futurs : jusqu'à 400 W, 350 W et plus.