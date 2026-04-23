TMGM meldt een recordhandelsvolume van 3 biljoen dollar in maart 2026

SYDNEY, 23 april 2026 /PRNewswire/ -- TMGM heeft vandaag bekendgemaakt dat het in maart 2026 een totaal handelsvolume van ongeveer 3 biljoen dollar heeft gerealiseerd, wat het hoogste maandelijkse handelsvolume in de geschiedenis van het bedrijf markeert.

De stijging weerspiegelt een toegenomen handelsactiviteit tijdens een periode van verhoogde marktvolatiliteit. De handelsactiviteit was voornamelijk geconcentreerd in goud-CFD's (XAUUSD), die goed waren voor ongeveer 80% van het totale handelsvolume en daarmee de belangrijkste drijfveer vormden achter de algemene prestaties.

Goud-CFD's bleven gedurende maart centraal staan in de marktactiviteit, ondersteund door aanhoudende volatiliteit en veranderende macro-economische omstandigheden. Als een breed erkend veilige haven kende goud aanhoudende participatie, waarbij prijsbewegingen extra handelskansen creëerden op wereldwijde markten.

Naast goud-CFD's constateerde TMGM ook voortdurende activiteit in andere CFD-instrumenten, waaronder belangrijke aandelenindices zoals de Nasdaq (NAS100) en CFD's op digitale activa zoals Bitcoin (BTCUSD). Hoewel deze instrumenten een kleiner aandeel in het totale volume vertegenwoordigden, bleven ze actief verhandeld, wat wijst op een bredere betrokkenheid over meerdere markten.

De algemene handelspatronen duiden op een concentratie in zeer liquide instrumenten, waarbij de activiteit zich verspreidde over activa die sterker reageren op prijsbewegingen op korte termijn. De gegevens van TMGM weerspiegelen deze bredere marktomgeving, waarin volatiliteit zorgde voor een toegenomen participatie in belangrijke handelsproducten.

"Deze mijlpaal weerspiegelt de aanhoudende participatie tijdens een periode van actieve marktomstandigheden. We zagen gedurende maart een sterke handelsactiviteit, met name in goud-CFD's, aangezien prijsbewegingen meer kansen boden voor betrokkenheid", aldus TMGM.

Naarmate de marktomstandigheden evolueren, blijft TMGM toegang bieden tot wereldwijde financiële markten en ondersteunt het klanten bij het navigeren door periodes van volatiliteit met consistentie en betrouwbaarheid.

TMGM Group, opgericht in 2013 in Sydney (Australië), is de officiële regionale partner van Chelsea Football Club. Als broker in de handel in wereldwijde financiële producten staat TMGM onder toezicht van ASIC (Australië), VFSC (Vanuatu), FSC (Mauritius) en FSA (Seychellen).

Disclaimer: Beleggen in producten met hefboomwerking brengt hoge risico's met zich mee en is niet geschikt voor alle beleggers. U heeft geen eigendomsbelang in de onderliggende activa. Lees de klantenovereenkomst en andere openbaarmakingsdocumenten op onze website.

