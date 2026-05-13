Popularność Cognex OneVision™ wzrasta wraz z coraz powszechniejszym stosowaniem systemów wizyjnych AI przez producentów na całym świecie

Klienci informują o szybszym wdrażaniu, poprawie przepustowości i nowych możliwościach współpracy.

NATICK, Massachusetts, 13 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), światowy lider w dziedzinie przemysłowych systemów wizyjnych, ogłosił dziś ogólną dostępność platformy OneVision™, środowiska do wspólnego opracowywania systemów wizyjnych opartych na sztucznej inteligencji, zaprojektowanego w celu uproszczenia i zwiększenia skali kontroli wspomaganej AI w procesach produkcyjnych.

Od momentu uruchomienia wersji beta w czerwcu 2025 roku ponad 100 klientów na całym świecie wykorzystało OneVision do przyspieszenia opracowywania i wdrażania systemów wizyjnych opartych na AI, przy czym wielu z nich przeszło od zastosowań na pojedynczych liniach produkcyjnych do wdrożeń w wielu zakładach w ciągu kilku dni zamiast miesięcy. Dynamika ta odzwierciedla zmianę na większą skalę zachodzącą wśród producentów, którzy odchodzą od odizolowanych pilotażowych projektów AI na rzecz połączonych, kompleksowych strategii kontroli obejmujących całe przedsiębiorstwa.

„Systemy wizyjne AI od dawna zapewniają wartość, jednak ich wprowadzenie w całej działalności operacyjnej dotychczas stanowiło barierę - powiedział Matt Moschner, prezes i dyrektor generalny Cognex. - Producenci napotykają wielokrotnie te same wyzwania - od rozproszonych procesów po modele, które nie potrafią dostosowywać się do różnych środowisk. OneVision odpowiada na te problemy, łącząc prostotę urządzeń brzegowych z możliwościami skalowania w chmurze, pomagając organizacjom przejść od odizolowanych projektów pilotażowych do spójnych wdrożeń obejmujących całe przedsiębiorstwo".

Architektura cloud-to-edge dla skalowalnych systemów wizyjnych AI

OneVision odpowiada na utrzymujące się wyzwanie w przemysłowej sztucznej inteligencji: wdrażanie zaawansowanych aplikacji wizyjnych na skalę przedsiębiorstwa bez zwiększania złożoności czy spowalniania produkcji. Rozwiązanie to wprowadza architekturę cloud-to-edge, w której modele AI są trenowane, zarządzane i nadzorowane w chmurze, podczas gdy sama kontrola odbywa się na urządzeniach brzegowych w systemach wizyjnych Cognex, zapewniając działanie w czasie rzeczywistym i niezawodność wykonania. Klienci mogą teraz centralnie zarządzać całym cyklem życia AI - od gromadzenia i oznaczania obrazów produkcyjnych po udoskonalanie modeli - oraz spójnie wdrażać aktualizacje w globalnych flotach urządzeń. OneVision zoptymalizowano do działania z najnowszymi systemami Cognex, w tym In-Sight 3900 i In-Sight 6900.

„Choć OneVision wykorzystuje chmurę do opracowywania i zarządzania, działanie kontroli w czasie rzeczywistym pozostaje w pełni oparte na urządzeniach brzegowych - powiedział Reto Wyss, wiceprezes ds. inżynierii systemów wizyjnych w Cognex. - Po wdrożeniu modelu nie jest wymagane połączenie z chmurą. Obrazy produkcyjne pozostają na urządzeniach lokalnych, a opóźnienia nie stanowią problemu".

Dzięki centralizacji opracowywania i zarządzania modelami OneVision pomaga producentom:

standaryzować procesy kontroli między zakładami,

ograniczać powielanie pracy między zespołami,

obniżać koszty skalowania nawet o 50%,

utrzymywać kontrolę wersji i spójność między wdrożeniami.

Sukces klientów: od projektów pilotażowych po skalę globalną

W branżach takich jak motoryzacja, elektronika, żywność i napoje oraz opieka zdrowotna klienci obserwują szybsze opracowywanie aplikacji AI, poprawę przepustowości i bardziej spójne wyniki kontroli przy jednoczesnym zmniejszeniu zależności od wyspecjalizowanej wiedzy oraz skalowaniu wdrożeń na całym świecie.

Essity - przygotowanie kontroli AI: od jednego roku do jednego dnia

„Przy naszym wcześniejszym podejściu opracowanie niezawodnej aplikacji do kontroli uszczelnień wymagało ponad roku iteracji i dostrajania, a problemy jakościowe mogły prowadzić do zwrotu całych partii i znacznych strat materiałowych - powiedział Amin Tajeddine, kierownik ds. technologii operacyjnych i cyfryzacji. - Korzystając z OneVision, byliśmy w stanie stworzyć i zaprezentować działające rozwiązanie w mniej niż jeden dzień. Prostota i łatwość obsługi OneVision znacząco ograniczyły nakład pracy związany z opracowaniem rozwiązania i dają nam pewność co do szybkości skalowania aplikacji AI w naszych operacjach".

Schneider Electric - standaryzacja kontroli AI w celu wprowadzenia na skalę globalną

„OneVision umożliwił nam centralne opracowanie i walidację standardów kontroli AI, a następnie wdrożenie tych samych modeli w naszych zakładach na całym świecie - powiedział Christophe Ernis, kierownik ds. inteligentnych operacji w dziale Product Power. - Takie podejście pomogło nam podwoić wydajność, znacząco ograniczyć liczbę fałszywych odrzutów i zmniejszyć zależność od wyspecjalizowanej wiedzy z zakresu systemów wizyjnych. Co najważniejsze, daje nam ono powtarzalną metodę niezawodnego skalowania najlepszych praktyk w naszych fabrykach".

3M - poprawa szybkości i współpracy przy opracowywaniu systemów wizyjnych AI

„Dzięki OneVision nasi inżynierowie mogą szybko oznaczać rzeczywiste obrazy produkcyjne, budować modele i wdrażać je w systemach kamer przy znacznie mniejszym nakładzie pracy" -powiedział Scott Daniels, starszy inżynier technologii produkcji.

Wraz z rozpoczęciem ogólnej dostępności rozwiązania Cognex spodziewa się dalszego wzrostu zainteresowania OneVision, gdyż producenci poszukują skalowalnych systemów wizyjnych AI wspierających efektywność operacyjną w globalnych sieciach produkcyjnych.

Cognex Corporation

Od ponad 40 lat firma Cognex ułatwia zastosowanie zaawansowanego widzenia maszynowego, torując drogę firmom produkcyjnym i dystrybucyjnym w kierunku większej szybkości, bardziej inteligentnych rozwiązań i zwiększonej efektywności dzięki automatyzacji. Innowacyjne technologie stosowane w czujnikach i systemach wizyjnych pozwalają stawić czoła kluczowym wyzwaniom w zakresie produkcji i dystrybucji, zapewniając niezrównane parametry pracy w różnych branżach, od motoryzacji poprzez elektronikę użytkową, po towary pakowane. Cognex sprawia, że narzędzia te są coraz bardziej użyteczne i łatwe do wdrożenia dzięki długoletnim pracom nad AI. Firma pomaga fabrykom i magazynom poprawiać jakość i zwiększać efektywność pracy bez konieczności nabywania nowych wysoce technicznych umiejętności. Siedziba firmy mieści się w pobliżu Bostonu w USA. Firma posiada oddziały w ponad 30 krajach i przeszło 30 tysięcy klientów na całym świecie. Więcej informacji na stronie cognex.com.

