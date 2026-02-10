HR Path fortalece sua presença global com a aquisição estratégica da Lumi

PARIS, 10 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A HR Path, líder global em consultoria de RH e soluções de HRIS, tem o prazer de anunciar a aquisição estratégica da Lumi, empresa norte-americana especializada em integrações com o Workday.

Presente em 28 países e com uma equipe de mais de 2.500 profissionais, a HR Path é uma parceira de confiança para organizações que enfrentam os desafios cada vez mais complexos da área de Recursos Humanos. Especializada em serviços de consultoria, implementação e operação, a HR Path entrega soluções inovadoras que aumentam a eficiência e impulsionam o crescimento. Desde sua fundação, em 2001, a empresa mantém o compromisso de transformar as práticas de RH em escala global.

Fundada em 2017 por Chase Zollinger e Matt Dobbs, a Lumi nasceu com o objetivo de oferecer aos clientes do Workday uma experiência de consultoria diferenciada. Sua missão sempre foi defender os interesses dos clientes e garantir a maximização do valor de seus investimentos em Workday. Rapidamente, a Lumi construiu uma sólida reputação nos Estados Unidos, ao entregar excelência com custos acessíveis e conquistar a confiança de diversos clientes em múltiplos setores.

Essa aquisição representa um marco importante para a HR Path, consolidando sua posição como referência no setor de RH e ampliando significativamente sua presença nos Estados Unidos. O foco especializado da Lumi em integrações Workday complementa perfeitamente a visão da HR Path de impulsionar o crescimento organizacional e a excelência por meio de soluções estratégicas de RH.

"A aquisição da Lumi, uma empresa reconhecida por sua expertise em Workday, é um passo estratégico que reforça nossa ambição de nos tornarmos a principal referência global em transformação de RH", afirma François Boulet, Sócio-Fundador da HR Path. "Também estamos muito satisfeitos em receber dois novos sócios, cuja chegada traz energia renovada e fortalece o espírito empreendedor do nosso grupo."

"Estamos muito felizes em receber a equipe da Lumi. Essa integração amplia nossas capacidades em Workday na América do Norte e reforça ainda mais nossa presença na região", acrescenta Marie-Soleil Boucher, Sócia da HR Path. "Esperamos oferecer aos clientes da Lumi todo o portfólio de serviços que a HR Path já entrega globalmente."

"Estamos entusiasmados com este novo capítulo!", declara Chase Zollinger, Cofundador da Lumi. "Esse movimento abre novas oportunidades para nossa equipe e nossos clientes. Agora poderemos oferecer um portfólio mais amplo de serviços, acesso a um pool de talentos ainda mais qualificado e o suporte de um parceiro global. Isso nos posiciona para um crescimento contínuo e sustentável no mercado. A Lumi seguirá comprometida em entregar um serviço excepcional, ao mesmo tempo em que acelera e desenvolve novas possibilidades dentro da HR Path."

