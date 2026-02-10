HR Path renforce sa présence mondiale avec l'acquisition stratégique de Lumi

PARIS, 10 février 2026 /PRNewswire/ -- HR Path, leader mondial du conseil RH et des solutions SIRH, est fier d'annoncer l'acquisition stratégique de Lumi, une entreprise américaine spécialisée dans les intégrations Workday.

Présent dans 28 pays et fort d'une équipe de plus de 2 500 collaborateurs, HR Path est un partenaire de confiance pour les entreprises qui souhaitent naviguer dans la complexité des Ressources Humaines. Spécialisé dans le conseil, l'implémentation et les services externalisés, HR Path propose des solutions innovantes qui améliorent l'efficacité RH et accompagnent la croissance organisationnelle. Depuis sa création en 2001, le groupe reste fidèle à sa mission : transformer les pratiques RH à l'échelle mondiale.

Fondée en 2017 par Chase Zollinger et Matt Dobbs, Lumi a été créée dans l'objectif d'offrir aux clients Workday une expérience de conseil supérieure. Sa mission : défendre les intérêts des clients et leur permettre de maximiser leur investissement Workday. Lumi s'est rapidement construit une solide réputation aux États–Unis en offrant une excellence accessible et en gagnant la confiance de nombreux clients issus de différents secteurs.

Cette acquisition représente une étape majeure pour HR Path, consolidant sa position de leader dans le secteur RH et renforçant sa présence sur le marché américain. L'expertise pointue de Lumi en intégration Workday s'intègre parfaitement à la vision d'HR Path : accompagner la croissance et l'excellence organisationnelle grâce à des solutions RH stratégiques.

« L'acquisition de Lumi, une entreprise reconnue pour son expertise Workday, constitue une avancée stratégique qui renforce notre ambition de devenir la référence mondiale en transformation RH », a déclaré François Boulet, Associé Fondateur d'HR Path. « Nous sommes également ravis d'accueillir deux jeunes associés dont l'arrivée apporte une nouvelle énergie et renforce l'esprit entrepreneurial de notre groupe.»

« Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe Lumi, dont l'intégration renforce nos capacités Workday en Amérique du Nord et consolide notre présence dans la région », ajoute Marie–Soleil Boucher, Associée chez HR Path. « Nous avons hâte de proposer aux clients de Lumi l'ensemble des services qu'HR Path délivre déjà à l'échelle internationale. »

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de ce nouveau chapitre ! » a déclaré Chase Zollinger, cofondateur de Lumi. « Cette étape ouvre de nouvelles opportunités pour notre équipe et nos clients. Nous allons pouvoir leur offrir une gamme de services élargie, l'accès à un vivier de talents plus important, ainsi que le soutien d'un partenaire global. Cela nous positionne pour une croissance continue et un succès durable sur le marché. Lumi continuera à fournir un service exceptionnel tout en accélérant et développant de nouvelles possibilités au sein d'HR Path. »

