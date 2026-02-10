HR Path rafforza la sua presenza a livello globale con l'acquisizione strategica di Lumi

PARIGI, 10 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- HR Path, leader mondiale di consulenza su Risorse umane e soluzioni HRIS, è orgogliosa di annunciare l'acquisizione strategica di Lumi, azienda statunitense specializzata in integrazioni Workday.

View PDF HR Path Strengthens Global Presence with the Strategic Acquisition of Lumi

Presente in 28 Paesi e con un team di oltre 2500 professionisti, HR Path è un partner affidabile per le imprese che esplorano le complessità delle Risorse umane. Azienda specializzata in servizi operativi, di consulenza e di implementazione, HR Path fornisce soluzione all'avanguardia per migliorare l'efficienza e stimolare la crescita. Dalla sua fondazione nel 2001, l'azienda è rimasta fedele alla sua missione di trasformare le pratiche delle risorse umane in tutto il mondo.

Fondata nel 2017 da Chase Zollinger e Matt Dobbs, Lumi è stata creata con l'obiettivo di offrire ai clienti Workday un'esperienza di consulenza superiore. La sua missione è incentrata sulla difesa dei clienti e sulla garanzia di massimizzare il valore del loro investimento in Workday. Lumi si è rapidamente costruita una solida reputazione negli Stati Uniti, offrendo un'eccellenza accessibile e guadagnando la fiducia di numerosi clienti in diversi settori.

Questa acquisizione rappresenta una pietra miliare significativa per HR Path, consolidando la sua posizione di leader nel settore delle risorse umane ed espandendo la sua presenza negli Stati Uniti. Il focus specialistico di Lumi sull'integrazione Workday si inserisce alla perfezione nella visione di HR Path di promuovere la crescita dell'eccellenza organizzativa attraverso soluzioni strategiche per le risorse umane.

"L'acquisizione di Lumi, azienda rinomata per la sua competenza con Workday, è un passo strategico che rafforza la nostra ambizione di rappresentare il punto di riferimento nella trasformazione delle risorse umane," affermaFrançois Boulet, socio fondatore di HR Path. "Siamo lieti di dare il benvenuto a due giovani partner il cui arrivo porta una sferzata di energia e rafforza lo spirito imprenditoriale del nostro gruppo".

"Siamo entusiasti di dare il benvenuto al team Lumi, la cui integrazione incrementa le nostre competenze Workday in Nord America e rafforza ulteriormente la nostra presenza nella regione",ha aggiuntoMarie-Soleil Boucher, Partner HR Path."Non vediamo l'ora di offrire ai clienti Lumi la gamma completa di servizi che HR Path già offre in tutto il mondo".

"Siamo davvero emozionati per questo nuovo capitolo!" ha dichiarato Chase Zollinger, co-fondatore di Lumi. "Questo passo apre nuove opportunità per il nostro team e i nostri clienti. Adesso saremo in grado di offrire ai nostri clienti una gamma ampliata di servizi, l'accesso a un pool di talenti più ampio e il supporto di un partner globale. Ci proietta verso una fase di ulteriore crescita e successo nel mercato. Lumi continuerà a impegnarsi a fornire un servizio eccezionale, accelerando e sviluppando nuove possibilità all'interno di HR Path.

Fabienne LATOUR - [email protected]

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2889508/HR_Path_Lumi.pdf

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2888930/5776608/Lumi_Logo.jpg