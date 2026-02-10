HR Path、Lumiの戦略的買収によりグローバル展開を強化

パリ, 2026年2月10日 /PRNewswire/ -- HRコンサルティングおよび HRISソリューションの世界的リーダーであるHR Pathは、Workday統合を専門とする米国企業Lumiの戦略的買収を、誇りをもって発表します。

世界28か国に拠点を持ち、2,500人以上のプロフェッショナルを擁するHR Pathは、複雑化する人事領域の課題に対応する、企業にとっての信頼できるパートナーです。アドバイザリー、導入支援、運用支援サービスを専門とするHR Pathは、業務効率の向上と成長の促進に貢献する最先端のソリューションを提供しています。2001年の設立以来、同社は、世界中の人事慣行を変革するという使命に一貫して取り組んできました。

View PDF HR Path Strengthens Global Presence with the Strategic Acquisition of Lumi

2017年にChase Zollinger氏およびMatt Dobbs氏によって設立されたLumiは、Workdayの顧客に優れたコンサルティング体験を提供することを目的として創設されました。その使命は、クライアントの擁護を重視し、Workdayへの投資価値を最大化することでした。Lumiは、手頃な価格で卓越したサービスを提供し、多業種にわたる数多くのクライアントから信頼を得ることで、瞬く間に全米で確固たる評価を確立しました。

今回の買収はHR Pathにとって重要な節目となるものであり、HR業界におけるリーダーとしての地位を確固たるものとするとともに、米国におけるプレゼンスを拡大するものです。 LumiがWorkday統合に特化している点は、戦略的HRソリューションを通じて組織の成長と卓越性を促進するというHR Pathのビジョンを完璧に補完しています。

「Workdayに関する専門知識で高い評価を受けているLumiの買収は、HRトランスフォーメーション分野における世界的な基準企業になるという当社の志を強化する、戦略的な一歩です」 と、HR Pathの創業パートナーであるFrançois Boulet氏は述べました。 「私たちはまた、新鮮なエネルギーをもたらし、当グループの起業家精神をさらに強化する、新たな2名の若いパートナーを迎え入れることを大変うれしく思っています。」

「Lumiのチームを迎え入れることを大変うれしく思います。同チームの統合により、北米におけるWorkday対応力が強化され、この地域での当社の事業基盤がさらに強化されます」 と、HR PathのパートナーであるMarie-Soleil Boucher氏は付け加えました。 「HR Pathがすでに世界中で提供している幅広いサービスを、Lumiの顧客にも提供できることを楽しみにしています。」

「この新たな章を大変楽しみにしています」と、 Lumiの共同創業者であるChase Zollinger氏は述べました。「この一歩は、私たちのチームとクライアントに新たな機会をもたらします。今後、当社はクライアントに対し、より幅広いサービス、より豊富な人材プールへのアクセス、そしてグローバル・パートナーの支援を提供できるようになります。これにより、当社は市場における継続的な成長と成功に向けた体制を強化します。Lumiは今後も、HR Pathにおける新たな可能性の加速と発展を図りながら、卓越したサービスの提供に引き続き尽力していきます。」

