HR Path stärkt seine globale Präsenz mit der strategischen Akquisition von Lumi

PARIS, 10. Februar 2026 /PRNewswire/ -- HR Path, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich HR–Beratung und HRIS–Lösungen, freut sich, die strategische Übernahme von Lumi bekannt zu geben, einem US–amerikanischen Unternehmen, das auf Workday–Integrationen spezialisiert ist.

Mit einer Präsenz in 28 Ländern und einem Team von über 2.500 Mitarbeitern ist HR Path ein vertrauenswürdiger Partner für Unternehmen, die sich den Herausforderungen im Bereich Human Resources stellen. Das Unternehmen bietet Beratungs-, Implementierungs- und Managed Services zur Optimierung von HR-Prozessen und zur Förderung des Unternehmenswachstums. Seit seiner Gründung im Jahr 2001 hat sich HR Path der Transformation von HR-Praktiken weltweit verschrieben.

Lumi wurde 2017 von Chase Zollinger und Matt Dobbs gegründet, mit dem Ziel, Workday–Kunden eine herausragende Beratung zu bieten. Die Mission des Unternehmens bestand darin, konsequent die Interessen seiner Kunden zu vertreten und sicherzustellen, dass sie den Wert ihrer Workday–Investition voll ausschöpften. Lumi erarbeitete sich schnell einen hervorragenden Ruf in den Vereinigten Staaten, indem es hochwertige Leistungen zu fairen Preisen lieferte und das Vertrauen zahlreicher Kunden aus unterschiedlichen Branchen gewann.

Diese Akquisition ist ein wichtiger Meilenstein für HR Path, der die Position als führendes Unternehmen in der HR-Branche weiter festigt und die Präsenz auf dem US-amerikanischen Markt ausbaut. Die Expertise von Lumi in Workday Integrationen fügt sich nahtlos in die Mission von HR Path ein, das Wachstum und die Leistung von Unternehmen durch strategische HR-Initiativen zu fördern.

"Die Übernahme von Lumi, einem Unternehmen, das für seine Workday–Expertise bekannt ist, ist ein strategischer Schritt, der unseren Anspruch stärkt, weltweit die Referenz für HR–Transformation zu sein", sagte François Boulet, Founding Partner bei HR Path. „Wir freuen uns zudem sehr, zwei junge Partner willkommen zu heißen, deren Eintritt neue Energie mitbringt und das unternehmerische Mindset unserer Gruppe weiter stärkt."

„Wir freuen uns sehr, das Team von Lumi willkommen zu heißen, dessen Zusammenschluss mit unserem Unternehmen unsere Workday–Kompetenzen in Nordamerika stärkt und unsere Präsenz in der Region weiter ausbaut", ergänzte Marie-Soleil Boucher, Partner bei HR Path. „Wir freuen uns darauf, den Kunden von Lumi das gesamte Leistungsspektrum anzubieten, das HR Path bereits weltweit bereitstellt."

„Wir freuen uns sehr auf dieses neue Kapitel!", sagte Chase Zollinger, Co-Founder von Lumi. „Dieser Schritt eröffnet neue Möglichkeiten für unser Team und unsere Kunden. Wir werden unseren Kunden nun ein erweitertes Serviceangebot, Zugang zu einem größeren Talentpool und die Unterstützung eines globalen Partners bieten können. Das verschafft uns eine starke Ausgangsposition für weiteres Wachstum und langfristigen Erfolg im Markt. Lumi bleibt weiterhin verpflichtet, erstklassige Leistungen zu erbringen, während wir innerhalb von HR Path neue Möglichkeiten beschleunigen und weiterentwickeln.

