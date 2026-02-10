HR Path fortalece su presencia global con la adquisición estratégica de Lumi

PARÍS, 10 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- HR Path, líder mundial en consultoría de RR.HH. y soluciones HRIS, se enorgullece de anunciar la adquisición estratégica de Lumi, una empresa con sede en EE. UU. especializada en integraciones de Workday.

Con presencia en 28 países y un equipo de más de 2500 profesionales, HR Path es un partner de confianza para las empresas que se enfrentan a las complejidades de los Recursos Humanos. Especializada en servicios de asesoría, implementación y operaciones, HR Path ofrece soluciones innovadoras que mejoran la eficiencia e impulsan el crecimiento. Desde su fundación en 2001, la empresa ha mantenido su compromiso con su misión de transformar las prácticas de RR.HH. en todo el mundo.

Fundada en 2017 por Chase Zollinger y Matt Dobbs, Lumi se creó con el objetivo de ofrecer a los clientes de Workday una experiencia de consultoría superior. Su misión se centró en defender a los clientes y garantizar que maximizarán el valor de su inversión en Workday. Lumi se forjó rápidamente una sólida reputación en Estados Unidos ofreciendo excelencia a precios accesibles y ganándose la confianza de numerosos clientes de diversos sectores.

Esta adquisición representa un hito importante para HR Path, consolidando su posición como líder en la industria de RR.HH. y expandiendo su presencia en EE.UU. El enfoque especializado de Lumi en la integración de Workday complementa perfectamente la visión de HR Path de impulsar el crecimiento y la excelencia organizacional a través de soluciones estratégicas de RR.HH.

"La adquisición de Lumi, una empresa reconocida por su experiencia en Workday, es un paso estratégico que fortalece nuestra ambición de ser la referencia global en la transformación de RRHH". afirmó François Boulet, Partner fundador de HR Path. "También estamos muy contentos de dar la bienvenida a dos jóvenes socios cuya llegada aporta nueva energía y refuerza el espíritu emprendedor de nuestro grupo."

"Estamos encantados de dar la bienvenida al equipo de Lumi, cuya integración mejora nuestras capacidades de Workday en América del Norte y refuerza aún más nuestra presencia en la región". añadió Marie-Soleil Boucher, Partner de HR Path. "Esperamos ofrecer a los clientes de Lumi la gama completa de servicios que HR Path ya ofrece en todo el mundo."

"¡Estamos muy entusiasmados con este nuevo capítulo!", afirmó Chase Zollinger, cofundador de Lumi. "Este paso abre nuevas oportunidades para nuestro equipo y nuestros clientes. Ahora podremos ofrecer a nuestros clientes una gama más amplia de servicios, acceso a un mayor número de talentos y el apoyo de un partner global. Nos posiciona para un crecimiento y éxito continuos en el mercado. Lumi mantendrá su compromiso de brindar un servicio excepcional, a la vez que impulsa y desarrolla nuevas posibilidades dentro de HR Path."

Contacto:

Fabienne Latour

[email protected]