HR Path garante uma transação de quase US$ 1 bilhão liderada pela Ardian para acelerar seu crescimento internacional

Notícias fornecidas por

HR Path

08 jul, 2026, 12:00 GMT

PARIS, 8 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- HR Path, líder global em consultoria de RH, integração de soluções de SIRH e terceirização de processos de RH, inicia um novo ciclo de crescimento com uma transação de quase um bilhão de dólares liderada pela Ardian.

Fundada em Paris em 2001, a HR Path apoia empresas na transformação e no desempenho de sua função de Recursos Humanos por meio das atividades Advise, Implement e Outsource.

Continue Reading
BR HR Path Ardian global
View PDF
BR HR Path Ardian global

Nos últimos dois anos, o Grupo registrou crescimento próximo de 70% e concluiu 57 aquisições desde sua criação, sendo 22 apenas nos últimos dois anos.

Em um mercado impulsionado pela digitalização das organizações, pela internacionalização dos talentos e por novos modelos de trabalho, a HR Path busca fortalecer sua posição entre os principais atores da transformação de RH.

A operação liderada pela Ardian, baseada em uma avaliação de quase um bilhão de dólares, permitirá acelerar a estratégia de crescimento externo e reforçar a presença do Grupo nos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, países nórdicos, Austrália e Oriente Médio.

A HR Path pretende acelerar o desenvolvimento de suas três linhas de negócios para consolidar sua posição global. Em Implement, o foco é ampliar as parcerias com SAP, Oracle, Workday, Dayforce e UKG. Em Outsource, o crescimento é sustentado pela demanda crescente por soluções Employer of Record (EOR).

Sobre a HR Path

A HR Path é líder global em Recursos Humanos, com cerca de 2.600 colaboradores em 30 países e mais de 3.000 clientes em todo o mundo.

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/3004601/BR_HR_Path_Ardian_global.pdf
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/3004238/6022566/HR_Path_Logo.jpg

Contact : Fabienne LATOUR - [email protected] 

Da mesma fonte

HR Path Secures Near-$1 Billion Transaction Led by Ardian to Accelerate International Growth

HR Path Secures Near-$1 Billion Transaction Led by Ardian to Accelerate International Growth

HR Path, a global leader in HR consulting, HRIS integration and HR outsourcing, opens a new growth chapter with a transaction of nearly $1 billion,...
HR Path fortalece sua presença na América Latina com aquisição da TEC360 People

HR Path fortalece sua presença na América Latina com aquisição da TEC360 People

A HR Path, líder global em consultoria de RH e soluções de HRIS, tem orgulho de anunciar sua aquisição estratégica da TEC360 People, uma empresa...
Mais comunicados de imprensa desta fonte

Explorar

Human Resource & Workforce Management

Human Resource & Workforce Management

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Banking & Financial Services

Banking & Financial Services

Corporate Expansion

Corporate Expansion

Comunicados de imprensa em tópicos semelhantes