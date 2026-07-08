HR Path asegura casi 1 billón de dólares estadounidenses en una transacción liderada por Ardian

PARIS, 8 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- HR Path, líder global en consultoría de Recursos Humanos, integración de sistemas HRIS y externalización de servicios de RR. HH., inicia una nueva etapa de crecimiento mediante una transacción cercana a 1 billón liderada por Ardian, una de las firmas de inversión privada más importantes del mundo.

Fundada en París en 2001, HR Path acompaña a las organizaciones en la transformación de sus Recursos Humanos a través de sus tres líneas de negocio: Advise, Implement y Outsource.

View PDF HR Path asegura una transacción cercana a los 1.000 millones liderada por Ardian para acelerar su crecimiento internacional

Durante los últimos dos años, HR Path ha registrado un crecimiento cercano al 70 % y ha completado 57 adquisiciones desde su creación, 22 de ellas en los dos últimos años.

En un entorno marcado por la digitalización, la internacionalización del talento y las nuevas formas de trabajo, HR Path busca fortalecer aún más su posición en el mercado global de transformación de Recursos Humanos.

La operación liderada por Ardian, basada en una valoración cercana a 1 billón, permitirá acelerar la estrategia de crecimiento mediante adquisiciones y reforzar la presencia del Grupo en Estados Unidos, Canadá, Alemania, países nórdicos, Australia y Oriente Medio.

HR Path prevé acelerar el desarrollo de sus tres líneas de negocio para consolidarse como una referencia mundial en transformación de RR. HH. La actividad Implement reforzará las alianzas con SAP, Oracle, Workday, Dayforce y UKG, mientras que Outsource seguirá impulsando el crecimiento gracias a la creciente demanda de soluciones Employer of Record (EOR).

Acerca de HR Path

HR Path es un líder global en Recursos Humanos con presencia en 30 países y más de 2.600 profesionales, acompañando a más de 3.000 clientes en su transformación digital.

Más información: www.hr-path.com | LinkedIn

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