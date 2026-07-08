HR Path garante uma transação de quase US$ 1 bilhão liderada pela Ardian para acelerar seu crescimento internacional

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HR Path

08 jul, 2026, 12:00 GMT

PARIS, 8 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- HR Path, líder global em consultoria de RH, integração de soluções de SIRH e terceirização de processos de RH, inicia um novo ciclo de crescimento com uma transação de quase um bilhão de dólares liderada pela Ardian.

Fundada em Paris em 2001, a HR Path apoia empresas na transformação e no desempenho de sua função de Recursos Humanos por meio das atividades Advise, Implement e Outsource.

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BR HR Path Ardian global
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Nos últimos dois anos, o Grupo registrou crescimento próximo de 70% e concluiu 57 aquisições desde sua criação, sendo 22 apenas nos últimos dois anos.

Em um mercado impulsionado pela digitalização das organizações, pela internacionalização dos talentos e por novos modelos de trabalho, a HR Path busca fortalecer sua posição entre os principais atores da transformação de RH.

A operação liderada pela Ardian, baseada em uma avaliação de quase um bilhão de dólares, permitirá acelerar a estratégia de crescimento externo e reforçar a presença do Grupo nos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, países nórdicos, Austrália e Oriente Médio.

A HR Path pretende acelerar o desenvolvimento de suas três linhas de negócios para consolidar sua posição global. Em Implement, o foco é ampliar as parcerias com SAP, Oracle, Workday, Dayforce e UKG. Em Outsource, o crescimento é sustentado pela demanda crescente por soluções Employer of Record (EOR).

Sobre a HR Path

A HR Path é líder global em Recursos Humanos, com cerca de 2.600 colaboradores em 30 países e mais de 3.000 clientes em todo o mundo.

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Contact : Fabienne LATOUR - [email protected] 

FONTE HR Path

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