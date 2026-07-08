PARIS, 8 juillet 2026 /PRNewswire/ -- HR Path, leader mondial du conseil RH, de l'intégration de solutions SIRH et de l'externalisation des processus RH, ouvre un nouveau cycle de croissance avec une nouvelle transaction de près d'un milliard de dollars menée avec Ardian, un des leaders mondiaux de l'investissement privé.

View PDF HR Path sécurise une transaction de près d'un milliard de dollars menée avec Ardian pour accélérer sa croissance à l'international

Fondé à Paris en 2001, HR Path accompagne les entreprises dans la transformation et la performance de leur fonction RH. Le Groupe s'appuie sur un modèle unique couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur des ressources humaines à travers trois lignes de métiers complémentaires : Advise, Implement et Outsource.

Au cours des deux dernières années, HR Path s'est imposé parmi les acteurs les plus dynamiques de son secteur avec une hausse de près de 70 % de son activité. Depuis sa création, le Groupe a réalisé 57 acquisitions, dont 22 au cours des deux dernières années.

Dans un marché marqué par la digitalisation des organisations, l'internationalisation des talents et l'émergence de nouveaux modèles de travail, HR Path entend renforcer son positionnement parmi les acteurs clés de la transformation RH.

Le Groupe a sécurisé une nouvelle opération menée par Ardian sur la base d'une valorisation de près d'un milliard de dollars. Ces nouveaux moyens permettront d'accélérer sa stratégie de croissance externe et de renforcer sa présence aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, dans les pays nordiques, en Australie et au Moyen-Orient.

HR Path ambitionne d'accélérer le développement de ses trois lignes de métiers afin de consolider sa position d'acteur mondial de référence de la transformation RH. Sur l'activité Implement, le Groupe souhaite renforcer son statut de partenaire privilégié d'éditeurs majeurs tels que SAP, Oracle, Workday, Dayforce ou UKG. L'activité Outsource constitue quant à elle l'un des principaux moteurs de croissance du Groupe grâce au développement mondial des solutions d'Employer of Record (EOR).

À propos de HR Path

HR Path est un leader mondial des Ressources Humaines, spécialisé dans l'accompagnement des entreprises dans leur transformation digitale. Présent dans 30 pays, le Groupe compte environ 2 600 collaborateurs et accompagne plus de 3 000 clients dans le monde.

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