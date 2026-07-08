HR Path、国際的な成長を加速させるため、Ardianが主導する約10億ドル規模の資金調達を完了

パリ、, 2026年7月8日 /PRNewswire/ -- 人事コンサルティング、HRIS統合、人事アウトソーシングの分野で世界をリードするHR Pathは、世界有数のプライベート・エクイティ・ファームであるArdianが主導する総額10億ドル近くの取引により、新たな成長の章を切り開きます。

2001年にフランスのパリで設立されたHR Pathは、企業の人事部門の変革とパフォーマンス向上を支援しています。当グループは、「アドバイザリー」、「導入」、「アウトソーシング」という3つの相互に補完し合う事業分野を通じて、人事のバリューチェーン全体を網羅する独自のビジネスモデルを展開しています。

HR Pathは過去2年間で70％近い成長を遂げ、同業界で最も躍進著しい企業の一つとしての地位を確立しています。こうした勢いは、オーガニックグロースと持続的な外部成長戦略の両方に支えられています。当グループは創業以来、57件の買収を完了しており、そのうち22件は過去2年間のうちに行われています。

組織のデジタル化、人材の国際化、そして新たな働き方の台頭によって形作られる市場において、HR Pathは、人事変革の主要プレイヤーとしての地位をさらに強化していく方針です。

こうした目的を達成すべく、当グループはArdianが主導する新たな取引について、10億ドル近くの評価額に基づき成立させています。これらの新たなリソースにより、当グループは外部成長戦略を加速させ、米国、カナダ、ドイツ、北欧諸国、オーストラリア、および中東における事業基盤を強化することができるでしょう。

HR Pathは、3つの事業分野の発展を加速させ、人事機能変革（HR Transformation）分野における世界的な主要企業としての地位を確立していきます。

当グループは、導入（Implement）事業において、SAP、Oracle、Workday、Dayforce、UKGといった主要なHRソフトウェアベンダーに最も選ばれるパートナーとしての地位を強化していきます。アウトソーシング（Outsource）事業は、当グループの主要な成長ドライバーの一つです。当該事業は、企業の国際的な雇用の流動性に対するニーズの高まりに応える「Employer of Record（EOR）」ソリューションに対する世界的な需要の拡大に牽引されており、HR Pathが特に強固な地位を築いている急成長市場です。

HR Pathについて

HR Pathは、人事分野における世界的リーダーであり、企業のデジタルトランスフォーメーションを支援することを専門としています。HR Pathは、「アドバイザリー」、「導入」、「アウトソーシング」という3つの事業分野を通じて、顧客の人事業務の効率化を図っています。2001年にパリで設立されたHR Pathは、世界中で約2,600人の従業員を擁しています。30カ国に拠点を構える当グループは、3,000社以上の顧客を支援しています。

詳細はこちら：www.hr-path.com | LinkedIn

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問い合わせ先：Fabienne LATOUR - [email protected]

SOURCE HR Path