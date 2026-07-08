HR Path ha concluso un'operazione da quasi 1 miliardo di dollari guidata da Ardian per favorire la crescita internazionale

PARIGI, 8 luglio 2026 /PRNewswire/ -- HR Path, leader mondiale nell'ambito della consulenza in materia di risorse umane, dell'integrazione di sistemi informativi per le risorse umane (HRIS) e dell'esternalizzazione delle risorse umane, inaugura una nuova fase di crescita con un'operazione del valore di quasi 1 miliardo di dollari guidata da Ardian, una delle principali società di investimento private a livello mondiale.

Fondata a Parigi nel 2001, HR Path supporta le aziende nel percorso di trasformazione e miglioramento del settore delle risorse umane. Il Gruppo opera secondo un modello unico che copre l'intera catena del valore delle risorse umane attraverso tre settori d'attività complementari: consulenza, implementazione ed esternalizzazione.

Negli ultimi due anni, HR Path si è affermata come uno degli attori più dinamici del settore, con una crescita vicina al 70%. Questo momento positivo è dovuto sia alla crescita organica, sia a una strategia di crescita esterna costante: dalla sua fondazione, il Gruppo ha portato a termine 57 acquisizioni, 22 delle quali solo negli ultimi due anni.

In un mercato caratterizzato dalla digitalizzazione delle organizzazioni, dall'internazionalizzazione dei talenti e dalla comparsa di nuove modalità di lavoro, HR Path intende rafforzare il suo ruolo chiave come promotore della trasformazione del settore delle risorse umane.

A tal fine, il Gruppo ha concluso una nuova operazione guidata da Ardian, sulla base di una valutazione di quasi 1 miliardo di dollari. Queste nuove risorse consentiranno al Gruppo di accelerare la strategia di crescita esterna e di rafforzare la propria presenza negli Stati Uniti, in Canada, in Germania, nei Paesi del Nord Europa, in Australia e in Medio Oriente.

HR Path intende sviluppare sempre più i suoi tre settori di attività per consolidare la propria posizione come promotore di riferimento globale nella trasformazione del settore delle risorse umane.

Nel settore implementazione, il Gruppo punta a rafforzare il proprio ruolo di partner di riferimento per i principali fornitori di software per la gestione delle risorse umane, tra cui SAP, Oracle, Workday, Dayforce e UKG. L'esternalizzazione è uno dei principali fattori di crescita del Gruppo, trainato dalla crescente domanda globale di soluzioni come Employer of record (EOR), che rispondono al crescente bisogno delle aziende di mobilità internazionale della forza lavoro, un mercato in rapida espansione nel quale HR Path detiene una posizione particolarmente forte.

Informazioni su HR Path

HR Path è leader mondiale nel settore delle risorse umane, supportando le aziende nel loro percorso di trasformazione digitale. Attraverso i suoi tre settori di attività (consulenza, implementazione ed esternalizzazione), HR Path garantisce una gestione più efficiente del settore risorse umane dei clienti. Fondata a Parigi nel 2001, HR Path vanta circa 2.600 dipendenti in tutto il mondo. Presente in 30 Paesi, il Gruppo offre i suoi servizi a oltre 3.000 clienti.

Per ulteriori informazioni: www.hr-path.com | LinkedIn

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CONTATTO: Fabienne LATOUR - [email protected]