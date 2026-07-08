HR Path sichert sich eine von Ardian begleitete Finanzierung von nahezu 1 Milliarde US-Dollar zur Beschleunigung seines internationalen Wachstums

PARIS, 8. Juli 2026 /PRNewswire/ -- HR Path, ein weltweit führender Anbieter von HR-Beratung, HR-Technologieimplementierung und HR-Outsourcing, startet mit einer Finanzierung von nahezu 1 Milliarde US-Dollar, die von Ardian begleitet wurde, in eine neue Wachstumsphase.

Das 2001 in Paris gegründete Unternehmen begleitet Organisationen entlang der gesamten HR-Wertschöpfungskette mit den Geschäftsbereichen Advise, Implement und Outsource.

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Seit Ardians Einstieg vor zwei Jahren hat HR Path ein Wachstum von nahezu 70 % erzielt. Insgesamt wurden seit der Gründung 57 Akquisitionen abgeschlossen, davon 22 in den vergangenen zwei Jahren.

In einem Markt, der von Digitalisierung, Internationalisierung von Talenten und neuen Arbeitsformen geprägt ist, will HR Path seine Stellung als führender Akteur der HR-Transformation weiter ausbauen.

Die neue Transaktion auf Basis einer Bewertung von nahezu 1 Milliarde US-Dollar wird die internationale Expansionsstrategie beschleunigen und die Präsenz in den USA, Kanada, Deutschland, den nordischen Ländern, Australien und dem Nahen Osten stärken.

HR Path will die Entwicklung seiner drei Geschäftsbereiche beschleunigen. Im Bereich Implement baut die Gruppe ihre Partnerschaften mit SAP, Oracle, Workday, Dayforce und UKG weiter aus. Outsource profitiert von der weltweit steigenden Nachfrage nach Employer-of-Record-Lösungen (EOR).

Über HR Path

HR Path ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Human Resources. Mit rund 2.600 Mitarbeitenden in 30 Ländern unterstützt die Gruppe mehr als 3.000 Kunden bei ihrer digitalen Transformation.

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KONTAKT: Fabienne LATOUR - [email protected]